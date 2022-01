Bilder von Reisenden aus der jüdischen Gemeinde Polens vor dem Einmarsch der Nazis 1939 wurden zu einem Dokumentarfilm

Auschwitz-Birkenau, nahe der Stadt Oswiecim, im damals besetzten Polen

Auschwitz-Birkenau war ein Konzentrations- und Vernichtungslager, das während des Zweiten Weltkriegs von den Nazis genutzt wurde.

Das Lager, das sich im von den Nazis besetzten Polen befand, bestand aus drei Hauptstandorten.

Auschwitz I, das ursprüngliche Konzentrationslager, Auschwitz II-Birkenau, ein kombiniertes Konzentrations- und Vernichtungslager, und Auschwitz III-Monowitz, ein Arbeitslager, sowie 45 weitere Außenlager.

Das 1945 abgebildete Auschwitz wurde am Mittwoch vor 76 Jahren von sowjetischen Truppen befreit, nachdem im NS-Vernichtungslager rund 1,1 Millionen Menschen ermordet worden waren

Auschwitz war ein Vernichtungslager der Nazis in Polen, um über 1,1 Millionen Juden zu ermorden

Birkenau wurde zu einem wichtigen Teil der „Endlösung“ der Nazis, bei der sie versuchten, Europa von den Juden zu befreien.

Schätzungsweise 1,3 Millionen Menschen wurden nach Auschwitz-Birkenau geschickt, von denen mindestens 1,1 Millionen starben – etwa 90 Prozent davon Juden.

Seit 1947 dient es als Staatliches Museum Auschwitz-Birkenau, das 1979 von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt wurde.

Treblinka, in der Nähe des gleichnamigen Dorfes außerhalb von Warschau im von den Nazis besetzten Polen

Im Gegensatz zu anderen Lagern, in denen einige Juden vor ihrer Ermordung zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden, wurden fast alle nach Treblinka gebrachten Juden sofort vergast.

Nur wenige Privilegierte – meist junge und starke Männer – blieben vom sofortigen Tod verschont und wurden stattdessen mit Instandhaltungsarbeiten beauftragt.

Die Zahl der Todesopfer in Treblinka war die zweite nach Auschwitz. In nur 15 Monaten Betrieb – zwischen Juli 1942 und Oktober 1943 – wurden zwischen 700.000 und 900.000 Juden in seinen Gaskammern ermordet.

Die Vernichtungen endeten im Lager nach einem Aufstand, bei dem etwa 200 Häftlinge flohen. Ungefähr die Hälfte von ihnen wurde kurz darauf getötet, aber 70 sind bekannt dafür, dass sie bis zum Ende des Krieges überlebt haben.

Belzec, in der Nähe von tder gleichnamige Bahnhof im von den Nazis besetzten Polen

Belzec war von März 1942 bis Ende Juni 1943 in Betrieb. Es wurde im Rahmen der Operation Reinhard eigens als Vernichtungslager errichtet.

Dort wurden polnische, deutsche, ukrainische und österreichische Juden ermordet. Insgesamt wurden rund 600.000 Menschen ermordet.

1943 wurde das Lager abgebaut und das Gelände als Fake-Farm getarnt.

Sobibor, in der Nähe des gleichnamigen Dorfes im von den Nazis besetzten Polen

Sobibor wurde nach dem nächstgelegenen Bahnhof benannt, an dem Juden im Unklaren über ihr Schicksal extrem überfüllte Autos verließen.

Juden aus Polen, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und der Sowjetunion wurden in drei Gaskammern getötet, die von den tödlichen Dämpfen eines großen Benzinmotors aus einem Panzer angetrieben wurden.

Schätzungsweise 200.000 Menschen wurden in dem Lager getötet. Einige Schätzungen gehen von 250.000 aus.

Damit würde Sobibor nach Belzec, Treblinka und Auschwitz an vierter Stelle der schlimmsten Vernichtungslager – gemessen an der Zahl der Todesopfer – stehen.

Das Lager befand sich etwa 80 Kilometer von der polnischen Provinzhauptstadt Brest-on-the-Bug entfernt. Sein offizieller deutscher Name war SS-Sonderkommando Sobibor.

Am 14. Oktober 1943 starteten die Häftlinge eine heldenhafte Flucht, bei der es 600 Männern, Frauen und Kindern gelang, die Umzäunung des Lagers zu durchbrechen.

Von ihnen konnten nur 50 der Gefangennahme entkommen. Es ist nicht bekannt, wie viele das Gebiet der Alliierten durchquerten.

Chelmno (auch bekannt als Kulmhof), im von den Nazis besetzten Polen

Chelmno war das erste Lager von Nazi-Deutschland, das speziell für die Vernichtung gebaut wurde.

Es verkehrte von Dezember 1941 bis April 1943, dann erneut von Juni 1944 bis Januar 1945.

Zwischen 152.000 und 200.000 Menschen, fast ausschließlich Juden, wurden dort ermordet.

Majdanek (auch einfach als Lublin bekannt), erbaut am Rande der Stadt Lublin im von den Nazis besetzten Polen

Majdanek war ursprünglich für Zwangsarbeit gedacht, wurde aber 1942 in ein Vernichtungslager umgewandelt.

Es hatte sieben Gaskammern sowie einen hölzernen Galgen, an dem einige Opfer gehängt wurden.

Insgesamt sollen dort bis zu 130.000 Menschen getötet worden sein.