SpaceX steht kurz davor, seinen eigenen jährlichen Startrekord zu brechen – Spaceflight Now

Nach einer Flaute bei den Startaktivitäten in den letzten Monaten plant SpaceX, 2021 mit einer Welle von Missionen von den drei aktiven Startrampen des Unternehmens in Florida und Kalifornien abzuschließen, wobei vor Ende des Jahres mindestens fünf Falcon 9-Flüge geplant sind.

Die nächste Falcon 9-Mission von SpaceX, die für den 24. November von Kalifornien aus geplant ist, wird den Rekord des Unternehmens für die meisten Starts in einem Kalenderjahr erreichen. Ein weiterer Falcon 9-Flug am 1. Dezember wird den Rekord brechen.

Der Startplan der Falcon 9 bis Ende Dezember umfasst derzeit mindestens fünf weitere Missionen – vier von der Florida Space Coast und eine von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Im vollen Zeitplan für Starts mit Starlink-Internetsatelliten könnten bis zu zwei weitere Flüge frei werden.

Das Jahr begann mit einer hohen Feuerrate von Falcon 9. SpaceX startete in der ersten Hälfte des Jahres 2021 20 Falcon 9-Flüge, eine durchschnittliche Rate von einem Start alle neun Tage.

Die Startrate von SpaceX verlangsamte sich in der zweiten Jahreshälfte, hauptsächlich aufgrund von Verzögerungen bei der Vorbereitung einer neuen Generation von Starlink-Satelliten. Mit der Bereitstellung der neuen Starlink-Satelliten im SpaceX-Werk in Redmond, Washington, nimmt SpaceX in den letzten Wochen des Jahres 2021 Fahrt auf.

Zwei Falcon 9-Starts letzte Woche aus Florida brachten vier Astronauten auf ihrem Weg zur Internationalen Raumstation in die Umlaufbahn und beförderten eine Charge von 53 Starlink-Internetsatelliten in die Umlaufbahn, was die Gesamtzahl der Starlink-Raumsonden auf 1.844 erhöht, während SpaceX seine eigenen baut – a finanziertes globales Breitbandnetz.

Die Missionen der letzten Woche brachten SpaceX in diesem Jahr zu 25 Falcon 9-Starts, einen weniger als die Marke von 26 Falcon 9-Flügen im Jahr 2020, die meisten SpaceX-Missionen in einem einzigen Jahr. Einer der 26 Starts von Falcon 9 im Jahr 2020 war ein atmosphärischer Abbruchtest der Crew Dragon-Kapsel von SpaceX und gelangte nicht in die Umlaufbahn.

Der 26. Falcon 9-Start des Jahres von SpaceX ist für den 24. November um 1:20 Uhr EST (22:20 Uhr PST 23. November) von der Space Force Base Vandenberg in Kalifornien aus geplant. Dieser Flug wird die NASA-Raumsonde Double Asteroid Redirection Test (DART) auf einem Weg einsetzen, um der Erde zu entkommen und in Richtung Sonnensystem zu fliegen.

Die DART-Mission wird einen Asteroiden für eine Hochgeschwindigkeitskollision anvisieren und eine Ablenkungstechnik demonstrieren, die in Zukunft gegen einen Asteroiden auf dem Weg zur Bedrohung der Erde eingesetzt werden könnte. DART zielt auf den kleineren Begleiter oder Mond eines größeren Asteroiden.

Wissenschaftler werden die Auswirkungen des Aufpralls auf die Umlaufbahn des kleineren Asteroiden um seinen größeren Mutterkörper messen. Die DART-Mission wird der erste Start von SpaceX mit einem Raumschiff sein, das zu einem anderen Objekt im Sonnensystem reist.

Auf den Start von DART folgt der bevorstehende Flug Falcon 9 von der Raumstation Cape Canaveral mit dem nächsten Satz Starlink-Satelliten. Die Mission, die den Rekord für die meisten SpaceX Falcon 9-Flüge in einem Jahr brechen wird, ist vorläufig für den 1. Dezember um 1:36 Uhr EST (0636 GMT) von Pad 40 aus geplant.

Der nächste Schritt wird der Start der NASA-Mission Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) von Pad 39A im Kennedy Space Center sein. Eine Falcon 9-Rakete wird voraussichtlich am 9. Dezember um 1 Uhr morgens (06:00 GMT) den Röntgenastronomie-Satelliten während eines 90-minütigen Öffnungsfensters starten.

Als nächstes plant SpaceX, einen türkischen Kommunikationssatelliten namens Turksat 5B von Pad 40 in Cape Canaveral in eine geostationäre Transferbahn zu starten. Das 90-minütige Startfenster für diesen Flug öffnet am 18. Dezember um 22:58 Uhr EST (0358 GMT am 19. Dezember).

Der letzte Start des Jahres von Pad 39A ist für den 21. Dezember um 5:06 Uhr EST (1006 GMT) geplant, wenn SpaceX während einer Betankungsmission zur Internationalen Raumstation einen Dragon-Frachter auf einer Falcon 9-Rakete in die Umlaufbahn schicken wird. Diese Mission wird die 24. Frachtmission von SpaceX zum Außenposten im Orbit sein.

Der Zeitplan für Dezember könnte zwei weitere Starlink-Starts ermöglichen, einen in Kalifornien und einen in Florida. Aber SpaceX enthüllt seine Starlink-Missionspläne normalerweise nur Wochen, wenn nicht Tage vor dem Startdatum.

Ein ursprünglich für diesen Monat geplanter Start von Falcon 9 von Cape Canaveral mit einem italienischen Radar-Fernerkundungssatelliten wurde auf nächstes Jahr verschoben.

