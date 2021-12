SpaceX startet das IXPE-Teleskop der NASA für Röntgenaufnahmen des Universums

Eines der Ziele des Teleskops ist es, die Rotation relativ kleiner Schwarzer Löcher zu beobachten, die etwa die 10-fache Masse unserer Sonne haben. Röntgenpolarimetrie wird in der Lage sein, die relativistischen Effekte zu untersuchen, die sehr nahe an diesen Schwarzen Löchern auftreten, wo sich der Polarisationswinkel der entweichenden Röntgenphotonen voraussichtlich ändern wird, während sie sich durch den Weltraum bewegen das schwarze Loch.

„Zum ersten Mal können wir versuchen, diese Verzerrungen zu messen“, sagt Adam Ingram, Professor für Astrophysik an der University of Newcastle in England.

IXPE wird auch Neutronensterne untersuchen, die Kerne, die nach dem Kollaps von Riesensternen übrig bleiben. Wissenschaftler interessieren sich besonders für Pulsare, bei denen es sich um sich schnell drehende Neutronensterne handelt, und um Magnetare, bei denen es sich um stark magnetisierte Sterne handelt.

Durch die Fokussierung auf Magnetare hoffen die Forscher zu sehen, wie narrensicher die Gesetze der Physik sind. IXPE wird in der Lage sein, einen Effekt in der Nähe dieser Sterne namens . zu untersuchen Quantenelektrodynamik, oder QED, bei denen erwartet wird, dass extrem starke Magnetfelder eine hohe Polarisation in den emittierten Röntgenpartikeln verursachen.

„QED ist die Grundlage unseres Verständnisses der Physik“, sagt Ilaria Caiazzo, Forscherin am California Institute of Technology. „Wenn wir herausfinden würden, dass es nicht fair ist, würde es wirklich alles revolutionieren. Ich erwarte, dass wir diesen Effekt bestätigen.

An anderer Stelle könnte IXPE uns mehr über die Momente nach der Explosion eines Sterns, einer Supernova, erzählen. Daten der Raumsonde werden zeigen, wie von einer Supernova ausgestoßenes Material mit dem umgebenden interstellaren Medium interagiert, wenn es mit extremen Geschwindigkeiten in dieses einsinkt und eine Schockfront erzeugt. Elektronen können sich dann von einer Seite der Stoßfront zur anderen bewegen, ein Vorgang, der als diffusive Stoßbeschleunigung bekannt ist.