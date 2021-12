Nachdem er 200 Leben gelebt hat, macht Oh Young-soo genau das, was er will

„Squid Game“-Darsteller Oh Young-soo kehrt auf die Theaterbühne zurück. Der 77-jährige altgediente Schauspieler wird die Rolle des österreichischen Psychologen Sigmund Freud in dem Stück „Freud’s Last Session“ spielen, das am 7. Januar 2022 in der Halle 1 des TOM Theaters in Daehangno im Zentrum von Seoul uraufgeführt wird.

Dies ist Ohs erster Auftritt in einem Theaterstück seit Dezember 2019. Der Schauspieler begann seine Karriere 1963 als Mitglied einer Theatergruppe und war vor allem in Theaterstücken aktiv. Die zweijährige Pause war damit seine längste Bühnenpause. Doch während der Pause wurde er durch seine Rolle als Oh Il-nam in der erfolgreichen Netflix-Korea-Serie „Squid Game“ (2021) weltweit bekannt.

„Nachdem ‚Squid Game‘ ein Hit wurde, hatte ich das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren“, sagte Oh am Montag in einem Interview mit JoongAng Ilbo, einer Filiale der Korea JoongAng Daily, in Daehangno.

„Da wurde mir eine Rolle in ‚The Last Session of Freud‘ angeboten. Ich dachte, ich sollte mich wieder auf Spiele konzentrieren, also nahm ich das Angebot an.

Oh schien bereits von der Aufregung von „Squid Game“ zum internationalen Erfolg übergegangen zu sein. Von seinem Haus in Seongnam, Gyeonggi, geht er täglich zu Daehangnos Trainingshalle – eine dreistündige Rundfahrt – und lernt seine Zeilen in der U-Bahn auswendig.

„Ich habe eine riesige Menge an Leitungen“, sagte er. „Es gibt so viele abstrakte und symbolische Begriffe, wenn ich mich also nicht voll darauf konzentriere, mir ihre Bedeutung einzuprägen und zu verstehen, kann ich sie nicht richtig vermitteln. Dieses Stück ist für mich wie ein neuer Test, auch in diesem Alter.

Während Ohs Augen voller Entschlossenheit waren, drückte der Schauspieler, der seit fünf Jahrzehnten arbeitet, auch seine Begeisterung aus.

„Freud’s Last Session“ ist Ohs erstes Werk seit „Squid Game“.

„Meine Einstellung hat sich geändert“, sagte der Schauspieler. „Früher habe ich versucht, etwas Großes auf der Bühne zu machen, aber jetzt denke ich nur: ‚Lass uns genau so sein, wie ich bin.'“

„Freud’s Last Session“ wurde 2010 vom amerikanischen Dramatiker Mark St. Germain geschrieben. Das Stück spielt während des Zweiten Weltkriegs und ist ein Duodrama, das sich auf die Debatte von Freud und dem britischen Autor CS Lewis über Gott und Religion konzentriert. Oh und der erfahrene Schauspieler Shin-goo wird die Rollen von Freud abwechseln, während die Schauspieler Lee Sang-yoon und Jeon Park-chan für Lewis gecastet wurden.

Oh wies auf den Geist von hin kkanbu – ein koreanischer Begriff, der grob übersetzt „Freund“ bedeutet und durch seine Figur in „Squid Game“ durch seine Erwähnung bekannt wurde.

„Zwischen Kkanbu gibt es keinen Unterschied zwischen ‚mein‘ oder ‚dein‘, und es gibt keinen Gewinner oder Verlierer“, sagte er. „Einen solchen Kkanbu-Spirit, der uns verbindet, ist das, was wir in der heutigen Zeit der Polarisierung und Spaltung wirklich brauchen. Nach dem Anschauen dieses Stücks wird das Publikum mit der Erkenntnis davongehen, dass Freud und Lewis am Ende des Tages nicht so unterschiedlich sind.

Oh, er spielte nicht nur in einigen Filmen und Fernsehserien mit, sondern blieb hauptsächlich auf der Theaterbühne. Er sagte, er mag es nicht, in Anzeigen zu erscheinen, es sei denn, sie haben eine berührende Botschaft.

„Vielleicht hätte ich, wenn ich in meinen Fünfzigern wäre, in die Welt hinausgehen und alle wissen lassen wollen, wer ich bin“, sagte er. „Aber ich habe nicht mehr viel zum Leben, also möchte ich nicht von der reinen Leidenschaft abweichen, der ich mein ganzes Leben lang nachgegangen bin, nämlich zu spielen […] Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich nichts. Ich glaube, deshalb bin ich früher bei der Theaterszene geblieben.

Oh sagte, die größte Krise seines Lebens ereignete sich vor drei Jahren, als er schwer an einer akuten Lungenentzündung erkrankte und für 20 Tage ins Krankenhaus musste.

„So werde ich sterben“, dachte ich, „sagte er.“ In dem Moment, als ich dachte, ich würde sterben, fragte ich mich, ob Reichtum einen Sinn hatte. Nach meiner Genesung begann ich mich zu fragen, wie ich mein Leben sinnvoll gestalten könnte.

„Auf der Bühne zu stehen gibt mir immer noch Energie“, sagte er. „Ich habe solche energiegeladenen Momente während der Dreharbeiten zu ‚Squid Game‘ gespürt, in Szenen, in denen Il-nam Gi-hun konfrontiert. [played by actor Lee Jung-jae] weil er ihn betrogen hat oder sich gefragt hat, was er aus Spaß machen soll, bevor er stirbt.

„Wenn ein Schauspieler voller Energie ist, können Zuschauer und Publikum das auch spüren. Früher habe ich auf der Bühne eine Katharsis verspürt, wenn ich Worte sagte, die ich im wirklichen Leben nicht sagen konnte, aber meine Art, wie ich jetzt handle, ist, als würde ich vor Publikum sprechen.

Oh hat im Laufe seiner Karriere in über 200 Werken mitgewirkt, was ihn zu dem Schluss führte: Mach was du willst.

„Was ich erreicht habe, nachdem ich über 200 Leben gelebt habe [through my roles] ist, dass wir alle tun sollten, was wir wollen, und zwar mit Zuversicht. Was am wichtigsten ist, ist das Vertrauen, es zu tun.

VON LEE JI-YOUNG [[email protected]]