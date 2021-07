SpaceX sichert Startvertrag mit NASA für Mission zum Mond Jupiter Europa Europa

Elon Musk von SpaceX bietet ein Update zur Mars Starship-Rakete des Unternehmens in Boca Chica, Texas, USA, 28. September 2019. REUTERS / Callaghan O’Hare

LOS ANGELES, 23. Juli (Reuters) – Elon Musks privates Raketenunternehmen SpaceX hat einen Vertrag über 178 Millionen US-Dollar Startdienstleistungen für die erste NASA-Mission erhalten, die sich auf den eisigen Mond Jupiter Europa konzentriert und ob sie lebensfreundliche Bedingungen erfüllen kann, sagte die Weltraumbehörde am Freitag.

Die Europa Clipper-Mission soll im Oktober 2024 mit einer Falcon Heavy-Rakete im Besitz von Musks Unternehmen Space Exploration Technologies Corp. vom Kennedy Space Center der NASA in Florida abheben, teilte die NASA in einer online veröffentlichten Erklärung mit.

Der Vertrag war der jüngste Vertrauensbeweis der NASA in das in Hawthorne, Kalifornien, ansässige Unternehmen, das in den letzten Jahren mehrere Nutzlasten und Astronauten für die NASA zur Internationalen Raumstation transportiert hat.

Im April erhielt SpaceX einen 2,9-Milliarden-Dollar-Auftrag zum Bau der Mondlandesonde für das geplante Artemis-Programm, das erstmals seit 1972 NASA-Astronauten wieder zum Mond bringen sollte.

Dieser Vertrag wurde jedoch ausgesetzt, nachdem zwei rivalisierende Raumfahrtunternehmen, Jeff Bezos’ Blue Origin und der Rüstungskonzern Dynetics Inc, gegen die Auswahl von SpaceX protestiert hatten.

Die teilweise wiederverwendbare 23-stöckige Falcon Heavy des Unternehmens, derzeit die leistungsstärkste einsatzfähige Weltraumrakete der Welt, startete 2019 ihre erste kommerzielle Nutzlast.

Die NASA hat nicht angegeben, welche anderen Unternehmen für den Startvertrag des Europa Clipper bieten könnten.

Die Sonde soll eine detaillierte Untersuchung des eisbedeckten Jupiter-Satelliten durchführen, der etwas kleiner als der Erdmond ist und ein erstklassiger Kandidat für die Suche nach Leben anderswo im Sonnensystem ist.

Eine Krümmung des europäischen Magnetfelds, die 1997 von der NASA-Raumsonde Galileo beobachtet wurde, scheint durch einen Geysir verursacht worden zu sein, der aus einem riesigen unterirdischen Ozean durch die gefrorene Kruste des Mondes bricht. Diese Ergebnisse bestätigten weitere Beweise für Plumes aus Europa.

Zu den Zielen der Clipper-Mission gehören die Erstellung hochauflösender Bilder der Oberfläche Europas, die Bestimmung ihrer Zusammensetzung, die Suche nach Anzeichen geologischer Aktivität, die Messung der Dicke seiner Eishülle sowie die Bestimmung der Tiefe und des Salzgehalts seiner Ozean, sagte die NASA.

Berichterstattung von Steve Gorman in Los Angeles; Redaktion von Edmund Klamann

