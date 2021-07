Zeitplan der Olympischen Spiele 2021: Wann schwimmt Katie Ledecky, welche Ereignisse, wie kann man live im Fernsehen sehen?

Die Olympischen Spiele 2021 sind im Gange und die Vereinigten Staaten sind ein großer Favorit in DraftKings Sportwetten die meisten Goldmedaillen und Medaillen insgesamt zu gewinnen. Eine Athletin, die einen großen Beitrag zur Medaillenernte des Team USA leisten wird, ist Schwimmerin Katie Ledecky.

Die Olympischen Spiele in Tokio sind die dritte Olympiade für Ledecky und sie hat bisher fünf Goldmedaillen gewonnen. 2012 gewann sie Gold über 800 Meter Freistil und stellte einen amerikanischen Rekord auf. Vier Jahre später gewann sie in Rio Einzelgold über 200 m, 400 m und 800 m Freistil und stellte in den beiden letztgenannten Weltrekorde auf. Außerdem gewann sie eine Mannschaftsgoldmedaille in der 4x200m Freistilstaffel und eine Silbermedaille in der 4x100m Freistilstaffel.

In diesem Jahr wird Ledecky an sieben Tagen in sechs Freestyle-Events antreten. Sie startet am 24. mit den 4×100 Metern, schwimmt dann am 25. die 400 Meter, am 26. startet sie ihre Vorläufe über 200 und 1.500 Meter und ihr Halbfinale über 200 Meter. Am 27. wird sie voraussichtlich in den 200- und 1.400-Meter-Medaillenrennen schwimmen. Am 28. schwimmt sie die 4×200-Meter-Playoffs und das Finale, am 29. schwimmt sie die 800-Meter-Playoffs und endet am 30. mit dem 800-Meter-Finale. Das Finale hängt von den Playoff-Ergebnissen ab, aber sein früherer Erfolg verheißt Gutes für dieses Jahr.

DraftKings Sportwetten bietet nicht viele Chancen rund ums Schwimmen, aber zwei von Ledeckys Rennen sind aufgeführt. Für das 400-Meter-Einzel hat sie die zweitbeste Quote, installiert bei +130 hinter der Österreicherin Ariarne Titmus, die die Favoritin -225 ist. Auf den einzelnen 800 Metern ist Ledecky ein großer Favorit, installiert bei -550. Die nächstgelegenen Quoten gehören zu Titmus, der bei +250 installiert ist.

Hier ist Ledeckys vollständiger Zeitplan für die Olympischen Sommerspiele 2021. Sie können jede Veranstaltung auf streamen NBCOlympics.com oder über die NBC Sports-App. Was das Fernsehen betrifft, so scheint NBC immer noch seine schwimmende Sendung. Die Berichterstattung wird zwischen Ihrem lokalen NBC-Partner und dem US-Kabelkanal geteilt. Klicke auf hier um den Tagesplan der NBC-Netzabdeckung der Olympischen Spiele zu sehen.

Katie Ledecky Olympia-Zeitplan in Tokio (stündlich ET)

4x100m Freistil, Vorläufe – 24. Juli, 7:43 Uhr

4x100m Freistil, Finale – 24. Juli, 22:45 Uhr

400m Freistil, Vorläufe – 25. Juli, 7:18 Uhr

400m Freistil, Finale – 25. Juli, 22:20 Uhr

200m Freistil, Vorläufe – 26. Juli, 6:05 Uhr

1500m Freistil, Vorläufe – 26. Juli, 8:01 Uhr

200 m frei, Halbfinale – 26. Juli, 9:30 oder 9:36 Uhr

200m Freistil, Finale – 27. Juli, 21:41 Uhr

1500m Freistil, Finale – 27. Juli, 22:54 Uhr

4x200m Freistil, Vorläufe – 28. Juli, 7:11 Uhr

4x200m Freistil, Finale – 28. Juli, 23:31 Uhr

800m Freistil, Vorläufe – 29. Juli, 6:32 Uhr

800m frei, Finale – 30. Juli, 21:46 Uhr