SpaceX-Sensation: Frankfurt wird zum Zentrum eines spektakulären Großprojekts

In Frankfurt will Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk ein Großprojekt in einer Klasse für sich starten. Es geht um Starlink-Satelliten, den Weltraum und das schnelle Internet.

Frankfurt – Wenn es um Geschwindigkeit geht Internet Deutschland liegt im Vergleich zu anderen Ländern weit zurück. Ob bei Breitband oder mit dem mobilen Internet sind Sie in zahlreichen Ländern im Internet viel schneller als in Deutschland. Etwas könnte das jetzt ändern, weil die Tesla-Chef und SpaceX-Gründer Elon Musk startet ein riesiges Projekt in Frankfurt. Die Hauptmetropole wird die erste Basis in Deutschland für die Internet aus dem All, namens Starlink.

SpaceX-Sensation: Elon Musk macht Frankfurt zur Basis: Handelsregister liefert Informationen

Erst kürzlich gemacht Elon Musk Machen Sie sich mit dem neuen Tesla-Werk in Berlin einen Namen. Vor allem sein persönlicher Besuch in Berlin und die Fragen, die Elon Musk interviewte die Bewerber*, machte über die Grenzen Berlins auf sich aufmerksam. Und das Interesse des Tesla-Chefs und SpaceX-Gründer in Deutschland scheinen nicht nachzulassen, wie die Gründung der Starlink-Basis im Frankfurt zeigt an.

Die Basis mit Namen „Starlink Germany GmbH“ ist schon am Amtsgericht in Frankfurt registriert als online in Handelsregister kann gelesen werden. Aber was genau steckt dahinter? Starlink und die Leute in Frankfurt werden bald schnell nutzen können Internet Freuen Sie sich aus dem Weltraum?

SpaceX: Elon Musk macht Frankfurt zur neuen Starlink-Basis? Was steckt dahinter?

Starlink ist der Name eines der Projekte des Unternehmens SpaceXdas von Elon Musk Gegründet. Mit Hilfe von Tausenden von Satelliten im Weltraum möchte der Tesla-Chef ein globales Netzwerk aufbauen und damit weltweit ein schnelles Internet ermöglichen. Das Ziel ist mit dem Starlink-Satellitennetz* Aktivieren Sie Highspeed-Internet mit bis zu 1 GB / s. Inzwischen schon kreisen mehr als 800 Starlink-Satelliten die Erde. Für die werden drei Expansionsstufen in Betracht gezogen Starlink-Internet von allen.

Erste Stufe: fast 1600 Starlink-Satelliten in der Erdumlaufbahn in einer Höhe von rund 550 Kilometern

in der Erdumlaufbahn in einer Höhe von rund 550 Kilometern Zweite Stufe: ungefähr 2800 Starlink-Satelliten zusätzlich in einer Höhe von 1.100 bis 1.325 Kilometern

zusätzlich in einer Höhe von 1.100 bis 1.325 Kilometern Dritte Ebene: schließen 7800 Satelliten zusätzlich in einer Höhe von 340 Kilometern

Aber bis das schnelle SpaceX Internet rein Frankfurt verwendet werden kann, ist es noch ein langer Weg. Als die “Welt am Sonntag„Berichte, sie will Starlink Germany GmbH in Frankfurt bieten zunächst Dienstleistungen für Internetverbindungen sowie den Verkauf und die Vermietung von Zubehör an. Bis es schnell geht Starlink-Internet im Frankfurt oder sogar in Deutschland muss jedoch eine nationale Struktur geschaffen werden, um den schnellen Internetbetrieb von zu ermöglichen Elon Musk kann sich zuerst aufbauen.

SpaceX: Elon Musk verwandelt Frankfurt in eine Starlink-Basis – schnelles Internet aus dem All

Viel weiter als in Frankfurt ist Elon Musk mit seinem Fasten Internet aus dem All schon in Nordamerika. Die ersten Beta-Tests für die Starlink-Internet – und diese scheinen vielversprechend. Nach Angaben von “Geschäftseingeweihter„Die Benutzer gaben an, dass die Download-Geschwindigkeit mehr als ein Megabit pro Sekunde betragen würde. Jetzt will SpaceX-Gründer Elon Musk die Anschaffungskosten in Angriff nehmen. Denn das sind 499 US-Dollar für ein Stativ und einen Router sowie ein Terminal für die Verbindung mit den Starlink-Satelliten. Fügen Sie dazu 99 US-Dollar pro Monat hinzu, um den Service überhaupt zu nutzen.

Wenn es so schnell ist Internet Vielen Dank Satellit also eigentlich in Frankfurt ist wie die mehr als 400 Satelliten immer noch in den Sternen. Hoffentlich das SpaceX-Gründer Elon Musk ist erfolgreich und die Anschaffungskosten haben bis dahin ein günstigeres Niveau erreicht. (Sophia Lother) * fnp und fr.de sind Teil des landesweiten Ippen-Digital-Editoren-Netzwerks.