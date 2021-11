SpaceX Live-Updates und Video-Tracking

Letzte Woche war die SpaceX Crew-2-Kapsel bereit, nach Hause zu fahren, aber eines steht im Weg: ihre Toilette. Während das Fahrzeug für die Rückkehr zur Erde freigegeben wurde, bleiben die Toiletten für die Dauer der Reise offline.

Wenn Astronauten gehen müssen, müssen sie es im Notfall halten oder in ihren Fluganzügen eingebaute Schichten in Astronautenqualität verwenden.

„Klar, es ist suboptimal, aber wir sind bereit, damit umzugehen, während wir auf dem Heimweg an Bord der Dragon sind“, sagte K. Megan McArthur, die Pilotin der Crew-2 Mission, auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Die eichelförmige Kapsel ist etwas größer als ein Minivan auf der Erde; Es hat kein richtiges Badezimmer. Stattdessen hat es eine Toilettenvorrichtung mit einem Schlauch und Ventilatoren in einem der Abteile des Raumschiffs eingebaut, die einen Sog erzeugen, um sicherzustellen, dass der Müll in der Schwerelosigkeit des Schiffes in die richtige Richtung fließt.

Im September entdeckte SpaceX während des Flugs von Inspiration4, einer dreitägigen Orbitalreise privater Astronauten, die nicht an der Raumstation andockten, eine undichte Toilette auf einer anderen seiner Kapseln, so Bill Gerstenmaier, Vizepräsident des Unternehmens der im Oktober bei einer Pressekonferenz über die Toilettenprobleme sprach.

Ein Kapseltoilettenschlauch, der Abfall zu einem internen Reservoir transportiert, brach ab und leckte Flüssigkeiten in ein Beatmungsgerät, das Urin in einen Bereich unterhalb des Innenbodens der Kapsel schickte, sagte Gerstenmaier.

Als SpaceX-Ingenieure den Fehler entdeckten, baten sie Astronauten der Raumstation, ihre Crew-2-Kapsel zu inspizieren. Sie fanden ähnliche Urinspuren unter dem Innenboden, was die Behörden beunruhigte, da er einige der Aluminiumteile der Kapsel angreifen und ein Sicherheitsrisiko für den Rückflug darstellen könnte.

SpaceX-Ingenieure führten Feldexperimente durch, um zu testen, ob Urin, der mit einer Ammoniak entfernenden Verbindung namens Oxon vermischt ist, Aluminium korrodieren könnte. Die Räume befanden sich in einer Kammer, die die Luftfeuchtigkeit an Bord der Raumstation „für einen längeren Zeitraum“ nachahmte, sagte Gerstenmaier.

Aus Erfahrungen und Inspektionen der Inspiration4-Kapsel hat SpaceX herausgefunden, dass die Urin-Oxon-Mischung aufgrund der dicken Farbschichten auf Crew Dragon, die „ein ausgezeichnetes Mittel zum Blockieren der Flüssigkeit“ ist, nur geringe Auswirkungen auf Aluminiumteile hatte“, sagte Sarah Walker, SpaceX’s Direktor des Missionsmanagements für Crew Dragon, sagte Reportern auf einer Pressekonferenz.

„Wir haben gelernt, dass die Flüssigkeit in nur wenigen Tagen verdunstet“, fügte Frau Walker hinzu, „und das begrenzt die Auswirkungen, die wir bei allen unseren Inspektionen nach dem Flug gesehen haben.“

NASA-Beamte genehmigten die Ergebnisse der Experimente und waren der Meinung, dass Crew-2 sicher zur Erde zurückkehren könnte. SpaceX hat für zukünftige Crew Dragon-Kapseln eine dauerhafte Lösung angeboten, die sicherstellen soll, dass der Urinschlauch nicht auseinanderfällt.

Aber das Toilettenleck an der Crew-2-Kapsel besteht weiterhin, was bedeutet, dass Astronauten, die dem Ruf der Natur im Orbit folgen, die „Unterwäsche“ ihrer Fluganzüge tragen müssen, sagte Steve gegenüber Reportern. Stich, Leiter des Commercial Crew-Programms der NASA, 31. Oktober.

„Unsere Absicht ist es, das System für die Heimreise überhaupt nicht zu verwenden, wegen dem, was wir mit der Flüssigkeit gesehen haben“, sagte Stich. „Immer wenn die Crew angezogen ist, tragen sie Unterwäsche in diesem Kostüm, und es ist eine kurze Mission, um nach Hause zu kommen, also ist es ziemlich typisch, eine Unterwäsche zu haben und sie können sie auf dem Rückweg verwenden.“

„Weltraumflüge sind mit vielen kleinen Herausforderungen gefüllt“, sagte Dr. McArthur. „Dies ist nur eine weitere, die wir während unserer Mission treffen und um die wir uns kümmern werden.“