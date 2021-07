SpaceX hat gerade die 100. Raptor-Engine von Starship fertiggestellt

SpaceX sagte, seine Raketenfabrik und sein Hauptsitz in Hawthorne, Kalifornien, haben die Montage des 100. Starship- und Super Heavy Raptor-Triebwerks abgeschlossen.

SpaceX begann bereits 2012 und 2013 mit der Entwicklung von Raptor hinter den Kulissen, als ein kleines Team erfolgreich einen Raptor-Vorbrenner in Originalgröße – eine kleine, aber wichtige Unterkomponente – im Stennis Space Center (SSC) der NASA testete. Drei Jahre später, im September 2016, enthüllte CEO Elon Musk die erste integrierte statische Aufnahme eines Raptor-Prototyps – obwohl sich später herausstellte, dass es sich bei diesem Prototyp um einen kleinen Motor der gleichen Größe wie der Falcon 9 Merlin 1D handelte.

Nach zweieinhalb Jahren Tests im kleinen Maßstab, die SpaceX dabei halfen, die Start- und Abschaltsequenzen und den allgemeinen Betrieb des weltweit am meisten getesteten Vollstrom-Verbrennungsmotors zu verfeinern, wird SpaceX zu groß angelegten Tests übergeben. Entworfen, um ungefähr den doppelten Schub (~ 200 Tonnen / 440.000 lbf) seiner kleinen Vorgänger zu erzeugen, wurde das erste Raptor-Triebwerk in Originalgröße an die Testanlagen von SpaceX in McGregor, Texas, geliefert und beendete sein erstes statisches Feuer wenige Tage später, am 3. Februar 2019.

Bemerkenswert ist, dass der allererste Raptor-Prototyp (SN1) nicht nur seinen ersten Test überlebte, sondern auch lange genug lebte, um mehrere weitere abzuschließen, und schließlich vier Tage nach seinem ersten statischen Feuer das Ziel von SpaceX mit minimalem Schub erreichte. Ein Vibrationsproblem würde bald mehrere Monate der Fehlerbehebung und iterativer Build-Test-Fail-Zyklen erfordern, aber Raptor war endlich bereit, seine ersten kurzen Starhopper-Sprungtests im Juli und August zu übernehmen.

Ungefähr 15 Monate nach Raptors Erstflug startete der SN8-Prototyp erfolgreich mit drei Triebwerken, von denen eines bis zum Höhepunkt eine nahezu fehlerfreie vierminütige Verbrennung durchführte. Schließlich, sechs Monate nach dem erfolgreichen Steigflug der SN8, aber der fehlgeschlagenen Landung, landete das Starship SN15 erfolgreich und demonstrierte Raptors Fähigkeit, sich mitten im Flug wieder zu entzünden. Seit dem Erfolg von SN15 im Mai 2021 scheint SpaceX im Rahmen eines dramatischen Produktionshochlaufs zwischen 20 und 35 neue Raptoren fertiggestellt zu haben, um den Bedarf von mindestens zwei bevorstehenden Starship-Orbital-Testflügen zu decken – die beide jeweils etwa 35 Motoren benötigen . .

Weitere Informationen zur Platzierung des Motors von Booster 3. Siehe dieses Diagramm unten! Vielen Dank an @StarshipGazer für die Bereitstellung sehr hochauflösender und detaillierter Bilder, die es mir ermöglichten, diese Positionen zu verstehen. pic.twitter.com/j1s5qHoGJ2 -Artzius (@artzius) 21. Juli 2021

Laut seinem Label ist RB16 – mittlerweile besser bekannt als die insgesamt 100. Raptor-Engine – die 16. von SpaceX gebaute Raptor-Boost-Engine. “Boost” bezieht sich auf die jeweilige Variante – in diesem Fall ein speziell konstruierter Raptor-Motor für einen Außenring von 20 Motoren an jedem Super Heavy Booster. Im Gegensatz zu Raptor Center (RC)-Triebwerken ist der äußere Ring von Raptor Boost-Triebwerken gegen die Raketenschürze gesichert und nicht dafür ausgelegt, ihren Schub (d. Laut Musk werden alle auf Meereshöhe optimierten Raptor-Triebwerke letztendlich rund 230 Tonnen Schub erzeugen.

Inoffiziell – weil Blue Origin nie öffentlich über diese Dinge spricht – habe ich gehört, dass im Rahmen des Entwicklungsprogramms bisher insgesamt neun BE-4-Motoren gebaut wurden. Neu. Null derzeit auf dem Prüfstand. https://t.co/i8RlOTsYxJ – Eric Berger (@SciGuySpace) 26. Juli 2021

Verglichen mit fast jedem anderen groß angelegten Motorenentwicklungsprogramm des letzten halben Jahrhunderts ist der 29-monatige Meilenstein von Raptor mit 100 Motoren eine außergewöhnliche Leistung. Das am nächsten vergleichbare Triebwerk ist das BE-4 von Blue Origin, das voraussichtlich bis zu ~ 240 Tonnen (~ 540.000 lbf) Schub produzieren wird, einen effizienten (wenn auch etwas weniger) Verbrennungszyklus verwendet und auf dem gleichen Treibmittel von Methan und . beruht Sauerstoff. . Die groß angelegten BE-4-Tests begannen 16 Monate vor Raptor im Oktober 2017 und Blue Origin soll nur gebaut und getestet haben Neu Prototypen in den nächsten fast vier Jahren. Laut Musk baute SpaceX ab Mai 2021 nun mehr als ein Dutzend Raptors – einschließlich Prototypen und Flugmotoren – monatlich.

