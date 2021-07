Von Game of Thrones bis zum Schwimmen bei den Olympischen Spielen in Tokio

Familienrivalitäten können interessant Geschäft.

Fügen Sie der Mischung etwas Sport hinzu und krönen Sie das Ganze mit der zusätzlichen Intensität, die ein Zwilling mit sich bringen kann, und Sie haben ein Rezept für Brennbarkeit und Konflikte, das viele gequälte Eltern nur allzu leicht erkennen werden.

Daniel und Nathan Wiffen wurden mit dem Schwimmen vertraut gemacht, nachdem ihr älterer Bruder Ben mit dem Sport begonnen hatte, und es hat ihnen so viel Spaß gemacht, dass ihre Mutter, die selbst schwimmt, dachte, es sei eine Selbstverständlichkeit.

Es hat gut funktioniert. Daniel wird hier in Tokio über 800 m und 1500 m Freistil für Irland schwimmen, während Nathan letzten Monat beim Schwimmen in Irland im National Aquatic Centre im 200 m Rücken fünf Sekunden hinter seiner persönlichen Bestleistung schoss.

Daniel schaut jetzt zurück und hat das Gefühl, dass sie sich so oft verprügelt haben, wie sie sich selbst verprügelt haben. Nathan ist immer noch die konkurrenzfähigste Person, die er je getroffen hat, aber hoffentlich haben sie gelernt, eine Rivalität zu meistern, die sich schon immer zusammenbraut.

“Ja, von klein auf musste Mama uns trennen, um verschiedene Events zu machen, weil wir uns wahrscheinlich darüber gestritten haben, wer der beste Schwimmer sein würde”, erinnert er sich, bevor das Schwimmteam diesen Monat nach Tokio aufbrach.

Nathan könnte 2024 noch Paris machen. Sein Bruder hält es sicherlich für machbar und sie scheinen, wenn nicht sogar häusliches Glück, gefunden zu haben, dann doch eine Arbeitsvereinbarung an der Loughborough University, wo sie auch zusammen leben.

Daniel kocht, Nathan putzt.

Es ist eine viel flüssigere Szene als die, an der sie als Statisten von Game of Thrones teilgenommen haben, während sie das berühmte Massaker von Red Wedding gedreht haben. Wie bei diesen Dingen dauerte es ein paar Takes, aber sie liebten jede Minute davon.

Zwillinge, die ihren Weg auf ein Fernseh- oder Filmset finden können, sind aufgrund ihrer Seltenheit sehr gefragt und die beiden Jungen von außerhalb von Lisburn sind in einer Show namens The Frankenstein Chronicles auf Netflix und in einer Reihe von Shows aufgetreten.

Jon Snow (Kit Harington), den Star von ‘GOT’, zu treffen, scheint ein besonderes Vergnügen gewesen zu sein.

Die Olympischen Spiele werden wahrscheinlich sogar darüber gewinnen. Wiffen gehört zu den Sportlern, die von der 12-monatigen Verschiebung wirklich profitiert haben. Mit nur 19 Jahren hatte er Zeit, zu erkennen, dass sich das, was nur ein Flug war, jetzt in seiner Umlaufbahn befand.

„Ich wollte schon immer zu den Olympischen Spielen, und es gab frühere Interviews mit mir, die sagten, dass die nächsten Olympischen Spiele mein Ziel sein würden“, erklärte er. „Aber ich habe das gemacht und war so glücklich damit.

„Im Januar hatte ich wirklich schnelle Zeiten im Training, die mich ins Flugzeug brachten und alle meine Trainingspartner sagten: ‚Das kannst du definitiv bekommen.’ Das hat mich wirklich auf die Idee gebracht. Ich dachte, ich könnte das Team dann machen. Der Anteil von Loughborough an all dem ist beträchtlich. Die englische Universität spielt seit Jahren eine Rolle bei der Entwicklung irischer Spitzensportler und der in Leeds geborene Wiffen hat sich dem gemeinsamen Ziel verschrieben.

Sein Haupttrainingspartner in Großbritannien ist der Österreicher Felix Aubock, der bei diesen Spielen in mehreren Freestyle-Events unter den Top 3 der Welt landete, und ein weiterer Mitbewohner ist William Bell, der kein Mitglied des “GB-Teams hier, aber ein Schrei für 2024” ist .

Wiffen ist sicherlich jung genug, um neu anzufangen, aber er sieht Tokio nicht nur als High-End-Test. Seiner Meinung nach könnte er ein Finale erreichen, wenn er über 800 m fünf Sekunden seiner persönlichen Bestzeit löscht. Machbar, sagte er. Immerhin hat er in dieser Saison bereits 21 Sekunden verloren.

„Ich würde sagen, es ist machbar. Nichts ist unmöglich, also werden wir sehen.