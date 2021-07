Tag 4 Tokio 2020: Live-Updates

Sun Wei aus China im Einsatz bei der Bodenübung. | REUTERS

Am Montag flossen weiterhin Goldmedaillen für Japan, wobei das Land am Ende des Tages mit acht Goldmedaillen an der Spitze des Medaillenspiegels stand. Kann das Japan Fairy Tale Race an Tag 4 fortgesetzt werden? Bleiben Sie hier für die ganze Aktion dran.

Japans größte Chance auf Gold liegt im Softball-Finale der Frauen gegen die Vereinigten Staaten später am Tag in einer Wiederholung des Klassikers von 2008, bei dem Japan in Peking triumphierte.

An anderer Stelle werden alle Augen auf die Amerikanerin Simone Biles gerichtet sein, die wohl die beste Turnerin aller Zeiten, und ihr Team will den Mannschaftswettbewerb der Frauen gegen das Russische Olympische Komitee und China gewinnen.

