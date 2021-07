SpaceX gewinnt Vertrag mit der NASA zum Start der Europa Clipper-Mission von JPL zum Jupiter – Orange County Register

HAWTHORNE – Die NASA gab am Freitag, den 23. Juli bekannt, dass sie SpaceX mit Sitz in Hawthorne einen Vertrag über 178 Millionen US-Dollar für den Start der ersten Mission zur Durchführung detaillierter Untersuchungen des eisigen Mondes Jupiter Europa einschließlich einer Suche nach potenziell lebenswichtigem Wasser erteilt hat.

SpaceX wird voraussichtlich seine Falcon Heavy-Rakete zum Start der Europa Clipper-Mission von Cape Canaveral in Florida einsetzen, deren Start für Oktober 2024 geplant ist.

Die Europa Clipper-Mission wird vom Jet Propulsion Laboratory in Pasadena / La Canada Flintridge geleitet und wird eine Reihe wissenschaftlicher Werkzeuge verwenden, um festzustellen, ob der Jupitermond Bedingungen für das Leben hat.

Wissenschaftler haben lange theoretisiert, dass Europa unter seiner eisigen Oberfläche einen riesigen salzigen Ozean hat, der möglicherweise mehr Wasser enthält als alle Ozeane der Erde zusammen. Die Anwesenheit von Wasser ist ein wesentliches Element des Lebens.

Die Clipper-Mission sammelt hochauflösende Bilder der europäischen Oberfläche, bestimmt ihre Zusammensetzung und sucht nach Anzeichen geologischer Aktivität. Es wird auch die Dicke seiner Eisoberfläche messen und mithilfe von Eisradar nach Grundwasser suchen.

SpaceX hat in den letzten Jahren den Weg für eine ehrgeizigere Raumfahrt geebnet.

Im Mai machte SpaceX eine nahezu fehlerfreie Landung seiner neuesten, größeren Rakete, als der fünfte Testflug des Modells die Tür zu Ausflügen in größere Höhe öffnete.

Der Starship SN-15-Prototyp startete von einer Startrampe am Meer in Boca Chica, Texas. Die Rakete flog vor einem kontrollierten Sinkflug auf eine Höhe von etwa 10 km, basierend auf Live-Videoübertragungen des Unternehmens. Die Landung wurde nur durch ein kleines Feuer am Boden des Fahrzeugs getrübt, das nach wenigen Minuten erlosch.

Diese bahnbrechende Errungenschaft bereitet die Bühne für abenteuerlichere Tests einer Rakete, die sich SpaceX-Gründer Elon Musk als zukünftiges Arbeitspferd für Mond- und Marsreisen vorstellt. Die NASA hat kürzlich SpaceX ausgewählt, um mit Starship ein Mondlandesystem für Astronauten zu entwickeln.

JPL hat in letzter Zeit beeindruckende Erfolge verzeichnet.

Im April flog eine 4-Pfund-Drohne namens Ingenuity als erster Hubschrauber zum Mars.

Darüber hinaus sagten Forscher des JPL und des Caltech letzten Monat, dass sie die Verwendung von Höhenballons weiter testen wollten – wie zwei in Kalifornien nach einer Reihe von Erdbeben vor etwa zwei Jahren –, um festzustellen, ob sie zur Untersuchung seismischer Aktivität auf Venus. .

Instrumente, die an einem der beiden „heliotropen“ Ballons befestigt waren, entdeckten nach einem Nachbeben der Stärke 4,2 im Juli 2019 einen Schwung niederfrequenter akustischer Schwingungen. Instrument zum ersten Mal, so die Forscher.

Die Forscher setzten die Ballons ein, um die Technologie für andere Anwendungen auf der Venus zu testen.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.