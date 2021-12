SpaceX Falcon 9-Rakete wird auf der Startrampe mit dem NASA-Röntgenteleskop eingesetzt

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete mit dem winzigen IXPE-Röntgenteleskop der NASA wurde zuletzt vor einem geplanten Start am Donnerstag, dem 9. Dezember, auf Pad 39A im Kennedy Space Center (KSC) stationiert.

Falcon 9 wird voraussichtlich zu Beginn eines 90-Minuten-Fensters abheben, das um 1:00 Uhr EST (06:00 UTC) geöffnet wird. Die einzige Nutzlast: eine einzigartige 330 kg schwere Raumsonde, bekannt als Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), die hofft, die Röntgenpolarisation zu analysieren, um die Löcher Schwarz, Nebel und Unheimlich zu erforschen tote leuchtturmähnliche Sterne, Pulsare genannt, mit beispielloser Detailtreue. Die Mission ist auch wegen des einfachen Unterschieds zwischen der Größe der Nutzlast und der Rakete interessant, die sie starten wird.

Wie bereits erwähnt, wird IXPE beim Start etwa eine Dritteltonne wiegen. Die Falcon 9 von SpaceX wird beim Start rund 550 Tonnen wiegen, was zu einem wirklich ungewöhnlichen Nutzlastverhältnis von etwa 1: 1700 oder 0,06% führt. Falcon 9 muss jedoch noch extrem hart arbeiten, um IXPE in die richtige Umlaufbahn zu bringen. Dies liegt daran, dass IXPE für den Betrieb in einer fast genau äquatorialen Umlaufbahn mit einer Neigung von null Grad ausgelegt ist.

Der Start von Cape Canaveral, das sich 28,5 Grad über dem wahren Äquator befindet, erfordert einen direkten physischen Start in eine äquatoriale Umlaufbahn von 0,2 Grad. Stattdessen muss eine Rakete in eine Parkbahn im Osten starten und dann im Weltraum eine sogenannte Flugzeug- oder Neigungsänderung durchführen. Flugzeugwechsel sind berüchtigt dafür, dass sie oft (in Bezug auf die Raketenleistung) eines der teuersten Manöver sind, die man im Orbit durchführen kann. Dies gilt sicherlich für IXPE, das kurz nach dem Start einen Flugzeugwechsel um 28,5 Grad erfordert.

Die Raumsonden DSCOVR, TESS und DART der NASA vor dem Start von Falcon 9. (NASA)

Für Falcon 9 bedeutet dies, dass selbst die winzige ~ 330 kg IXPE für ein solches Missionsprofil wahrscheinlich noch etwa 20-30% ihrer theoretischen Maximalleistung (1,5-2 Tonnen) ausmacht, während dieselbe Rakete ansonsten in der Lage ist, herumzuwerfen 15 Tonnen (33.000 lbs) in denselben 600 km (373 mi) umkreisen die IXPE-Ziele, wenn kein Flugzeugwechsel erforderlich ist. Zum Beispiel für ein NASA-Rechner Mit Zugang zu offiziellen Leistungsdaten behauptet Blue Origin, dass seine gigantische New Glenn-Rakete – die für den Start von über 40 Tonnen (~ 90.000 lbs) in die erdnahe Umlaufbahn (LEO) ausgelegt ist – nur etwa 2 Tonnen (~ 4 500 lbs) zum geplanten starten kann IXPE. Orbit

SpaceX ist der Start eines absurd kleinen NASA-Raumschiffs, einschließlich des dualen Asteroidenumleitungstests (DART) von etwa 700 kg (~ 1.500 lb) im letzten Monat kein Unbekannter, aber IXPE – etwa 10 % leichter als TESS – wird das kleinste dedizierte Nutzlast, die jemals von Falcon 9 gestartet wurde. Nach dem Start wird der Falcon 9-Booster B1061 versuchen, seine fünfte Drohne mehr als 650 km (400 mi) flussabwärts zu landen. Um zu demonstrieren, wie der IXPE-Flugzeugschalter einen mühelosen Start auf 600 km ermöglicht, landete ein älterer und weniger leistungsfähiger Falcon 9-Booster nur 300 km (185 Meilen) flussabwärts, nachdem er auch TESS in die Umlaufbahn gebracht hatte der gleiche Abstand zwischen Erde und Mond.

Wir bereiten den Start unseres nächsten Weltraumobservatoriums vor! Was möchtest du wissen #IXPE bevor es losgeht? Senden Sie uns Ihre Fragen an unser IXPE-Team mit #Frag die NASA und nehmen Sie heute um 13:00 und 17:30 Uhr EST an unseren Pre-Launch-Briefings teil. : https://t.co/BNGkmeMeZ0 -NASA-Marshall (@NASA_Marshall) 7. Dezember 2021

Das Wetter ist derzeit zu 90 % günstig für den IXPE-Start von SpaceX am 9. Dezember.

