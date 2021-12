Ihr LG-Fernseher kann jetzt Google Stadia lesen, wenn auf ihm webOS 5.0 oder höher ausgeführt wird

Haben Sie ein Gamepad zur Hand und einen aktuellen LG-Fernseher? Wahrscheinlich können Sie jetzt Googles Cloud-Gaming-Plattform Stadia ausprobieren – ab heute ist es eine App, die Sie für Ihren Fernseher mit webOS 5.0 oder webOS 6.0 (sprich: Modelle 2020 oder höher) in einem der die 22 Länder die Google abdeckt. Sie finden es im LG App Store auf Ihrem Fernseher.

LG hat Google Stadia und Nvidias Rivalen GeForce Now Cloud-Gaming-Dienst versprochen würde 2021 auf seinen Fernsehern erscheinen, und das Unternehmen hat es unter Kontrolle gebracht – GeForce Now ist Mitte November in der Beta-Phase angekommen. Zuvor liefen auf den meisten von Stadia unterstützten Fernsehern einige Versionen von Android TV.

Sowohl Stadia als auch GeForce Now können mit einem Basiskonto kostenlos ausprobiert werden, obwohl sie nicht unbedingt gleich sind. Wir waren überwältigt von der neuen RTX 3080-Stufe von GeForce Now für 200 US-Dollar pro Jahr; Ich schrieb, dass es Google Stadia überholt hatte. Aber Nvidia streamt nur in 4K-Auflösung zu seiner eigenen Shield-TV-Set-Top-Box – nicht zu diesen LG-Fernsehern – während Google Stadia sein volles „Stadia Pro“ mit 4K-Streaming-Auflösung, HDR und 5.1-Surround-Sound für LG-Fernseher wie heute anbieten wird. Angenommen, Sie zahlen 10 US-Dollar pro Monat für Stadia Pro, dh.

Wir haben Stadias „4K“ noch nicht mit Nvidias „1080p“ auf demselben Bildschirm verglichen, aber ich kann es kaum erwarten, eines Nachts mitzufahren.

Ein möglicher Vorteil für Stadia: Während GeForce Now erfordert, dass Sie Ihre eigenen Spiele mitbringen (es wird die Bibliothek Ihres PCs verwendet), Google führt derzeit kostenlose zeitgesteuerte Testversionen durch Spiele wie Steuerung.

Auch wenn Sie kein Gamepad haben, können Sie Stadia auf einigen Plattformen technisch über den Touchscreen Ihres Telefons spielen – ein Sprecher bestätigt, dass Stadia Brückenmodus erreichte LG-Fernseher.

Update, 19:20 Uhr ET: Bestätigt, dass der Bridge-Modus mit Ihrem Telefon als Touchscreen-Controller für Stadia funktionieren sollte.