Französische Polizei nimmt Mann im Zusammenhang mit Mord an Khashoggi fest

Ein saudischer Beamter sagte jedoch, die Festnahme sei ein Fall von Verwechslung gewesen.

„Medienberichte, die darauf hindeuten, dass eine Person, die an dem Verbrechen gegen den saudischen Staatsbürger Jamal Khashoggi beteiligt ist, in Frankreich festgenommen wurde, ist falsch“, sagte der Beamte unter der Bedingung der Anonymität nach saudischen Regeln. „Die wegen dieses Verbrechens Verurteilten verbüßen derzeit ihre Haftstrafen in Saudi-Arabien. „

Sollte sich der Festgenommene als Tatverdächtiger herausstellen, könnte Frankreich ihn an die Türkei ausliefern, um dort angeklagt zu werden.

Ein türkischer Prozess gegen die Verdächtigen schreitet nur langsam voran, vor allem weil Saudi-Arabien sich geweigert hat, einen der Angeklagten auszuliefern. Sollte Herr Alotaibi in der Türkei auf der Anklagebank landen, wäre er der erste Verdächtige, der außerhalb Saudi-Arabiens persönlich vor Gericht gestellt wird.

Saudisches Gericht verurteilt fünf Männer zum Tode und drei zu Gefängnisstrafen wegen Mordes, aber Todesurteile waren durch Gefängnisstrafen ersetzt nachdem einer von Herrn Khashoggis Söhnen sagte, er und seine Geschwister hätten die Mörder begnadigt. Aber der Zugang zum Prozess war begrenzt, die Namen der Verurteilten wurden nie veröffentlicht, und Menschenrechtsgruppen nannten den Prozess eine Schande.