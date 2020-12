SpaceX Falcon 9-Flotte startet 2021 mit zahlreichen Starts

Wie erwartet verließ eine der beiden Drohnen von SpaceX am 30. Dezember Port Canaveral und fuhr in Richtung Atlantik, um sich auf den ersten Start und die Landung des Unternehmens im Jahr 2021 vorzubereiten.

Wie immer sind Raketenstarts (und Landungen im Fall von SpaceX) außergewöhnlich komplexe Ereignisse, bei denen das Risiko einer Vielzahl möglicher Verzögerungen besteht, vom Wetter bis zum Hardwarefehler. Basierend auf gut bestückt Kalender startenDie Mission – bekannt als Turksat 5A – soll der vierte Start von Falcon 9 Booster B1060 in sechs Monaten sowie der erste von vier SpaceX-Starts allein im Januar sein.

Vorbehaltlich von Verzögerungen soll Falcon 9 am 4. und 5. Januar zwischen 20.27 Uhr und 12.29 Uhr EST den von Airbus gebauten Kommunikationssatelliten Turksat 5A mit einem Gewicht von 3.500 kg vom Launch Complex 40 (LC-40) in Cape Canaveral starten (01: 27-05: 29 UTC, 5. Januar).

Am 20. November hier fotografiert, verließ eine SpaceX-Drohne Port Canaveral vor dem ersten Start des Unternehmens für das neue Jahr. (Richard Angle)

Die Abfahrt des Drohnenschiffs Just Read The Instructions (JRTI) am 30. Dezember markiert die ersten öffentlichen Anzeichen für die Vorbereitungen von SpaceX für den ersten Orbitalstart des neuen Jahres. Es erinnert auch an die großen Ambitionen des Unternehmens für 2021.

Wir müssen viele Verbesserungen vornehmen, um im nächsten Jahr 48 Starts abschließen zu können! – Elon Musk (@elonmusk) 3. Oktober 2020

Im Durchschnitt dauern Rückrufwiederherstellungen im Atlantik von der Abfahrt des Hafens bis zur Rückkehr des Hafens etwa 5 bis 7 Tage auf See, was bedeutet, dass das Drohnenpaar an der Ostküste von SpaceX theoretisch 4 bis unterstützen könnte 6 Starts pro Monat ohne Ausfallzeiten für Wartung, Reparaturen – Verzögerungen aufgrund des Meeres. Laut CEO Elon Musk möchte SpaceX starten 48 mal im Jahr 2021, was bedeutet, dass das Unternehmen seine Raketenrückgewinnungsflotte nahezu kontinuierlich betreiben könnte, ohne eine einzuführen lang erwartete dritte Drohne.

Allein im Januar sehen mehrere separate Startpläne vier SpaceX-Starts vor, beginnend mit Turksat 5A am 4. Januar, SpaceX erster Start des speziellen Smallsat-Programms (Transporter-1) am 14. Januar und ein oder zwei Starlink ~ 60-Satellitenmissionen in der zweiten Monatshälfte. Um das Ziel von 48 Starts zu erreichen, muss der Januar vier Starts haben und alle zwei Monate des Jahres 2021 muss ein ähnliches Tempo erreicht werden. SpaceX hat seine abgeschlossen erste vier Monate nach dem Start bereits im November 2020.