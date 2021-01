Wie Dominic Thiem seinen zweiten Grand Slam bei den Australian Open 2021 gewinnen kann

Der österreichische Tennisstar Dominic Thiem wird als jemand angesehen, der den Grand Slam der Großen Drei herausfordern kann. Er wird nächstes Jahr zu den Titelfavoriten der Australian Open gehören.

Beim Sieg bei den US Open gewann Dominic Thiem seinen zweiten Major im Melbourne Park

Nachdem der Österreicher seinen Grand Slam-Rekord bereits mit seiner ersten US Open-Krone in diesem Jahr eröffnet hat, weiß er, dass er das Spiel hat, Majors zu gewinnen, und lässt sich von den Big Three – dem kombinierten Namen von Roger Federer – nicht beeindrucken , Rafael Nadal und Novak Djokovic – mit einer beeindruckenden Anzahl von 47 Grand Slam-Titeln.

Da sich Federer bereits vom ersten großen Turnier des Jahres zurückzieht und seine Fitness zitiert, hat Thiem einen weniger ernsthaften Konkurrenten zu befürchten, als er sich auf seinen zweiten Grand-Slam-Titel im Melbourne Park vorbereitet.

Wer stehen also zwischen Österreich und einer erfolgreichen Australian Open-Kampagne?

Nun, es gibt die üblichen Verdächtigen in Nadal und Djokovic.

Der Serbe wird im Melbourne Park um seine neunte Krone bieten, wodurch er neben Martina Navratilova in die Rekordbücher für die zweitgrößten Titel aufgenommen wird, die in einem einzigen Event nach den 13 Roland Garros-Trophäen gewonnen wurden.

Wird Dominic Thiem für Rafael Nadal und Novak Djokovic wieder eine Handvoll sein?

Navratilova gewann ihre neun Titel auf den Rasenflächen von Wimbledon.

Der Spanier hingegen wird zum sechsten Mal im Melbourne Park schießen. Er ist kein Hartplatzhase mehr wie zu Beginn, und seine fünf Australian Open-Titel und vier weitere bei den US Open würden dies bestätigen.

Während das Duo für Thiem kein Kinderspiel sein wird, hat der im letzten Jahr geschlagene Finalist eine ordentliche Kopf-an-Kopf-Bilanz gegen die beiden und möchte bei den Australian Open die Oberhand gewinnen.

Der Serbe hält derzeit eine enge 7-5 von Angesicht zu Angesicht Vorsprung vor dem Österreicher, während die Sieg / Niederlage gegen Nadal derzeit 9-6 zugunsten des Spaniers beträgt.

Thiem wird jedoch viel Selbstvertrauen und Überzeugung von seinen Siegen gegen Djokovic, der als Titelverteidiger bei den Australian Open antreten wird, und Nadal beim diesjährigen ATP-Finale in London in dieser Saison mitnehmen.

Andere Herausforderer, die zwischen Dominic Thiem und den Australian Open stehen

Andere Titelanwärter, die er irgendwann im Turnier treffen könnte, sind Daniil Medwedew, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Diego Schwartzman.

Ganz zu schweigen von Jannik Sinner und Andrey Rublev, die durchaus in der Lage sind, ein oder zwei Umwälzungen zu verursachen, wenn nicht sogar den ganzen Weg.

Medwedew erlebte am Ende der Saison 2020 einen phänomenalen Titellauf, bei dem er das hoch geschätzte Rolex Paris Masters und das ATP-Finale gewann. Darüber hinaus war er erst der vierte Spieler in der Tennisgeschichte, der die drei besten Spieler (Djokovic, Nadal und Thiem) bei derselben Veranstaltung besiegte.

Darüber hinaus hat der Russe derzeit einen 4: 3-Kopf-an-Kopf-Vorteil gegenüber Thiem.

Keiner von Zverev, Tsitsipas und Schwartzman hatte eine unvergessliche Saison 2020 und wird entschlossen sein, ihre neue Saison mit einem Meisterschaftssieg bei den Australian Open zu beginnen.

Rublev hatte eine bahnbrechende Saison 2020 und gewann fünf Tour-Titel, die meisten in diesem Kalender. Obwohl er sich beim Grand Slam noch nicht die Zähne geschnitten hat, könnte der Melbourne Park nächstes Jahr die Szene für ihn sein.

Beim 2: 2 haben der Russe und der Österreicher die gleiche Anzahl an Siegen gegeneinander.

Warum Thiem an seiner Stärke festhalten muss

Thiems Stärke besteht darin, auf der Grundlinie zu bleiben und seinen Grundschlägen im Gegensatz zum Netzspiel zu vertrauen, und es wird vermutet, dass er dabei bleiben sollte.

Der Österreicher hat mit Meisterschaftsgewinnen bei den Indian Wells Masters 2019 und den US Open in diesem Jahr einen guten Hartplatzsinn gezeigt und wird die Betonflächen des Melbourne Park nach seinem Geschmack finden.

Ob er alle Kriterien erfüllt und die Meisterschaft im Melbourne Park gewinnt, wird nur die Zeit zeigen. Im Moment wünsche ich ihm einen zweiten Major bei den Australian Open.