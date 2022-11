SpaceX-Countdown bis zum späten Start von Eutelsat – Spaceflight Now

Live-Berichterstattung über den Countdown und den Start einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Space Launch Complex 40 auf der Cape Canaveral Space Force Station, Florida. Die Falcon-9-Rakete wird den geostationären Kommunikationssatelliten Hotbird 13G von Eutelsat starten. Folge uns auf Twitter.

DFS live

SpaceX wird am Donnerstagmorgen eine Falcon 9-Rakete von Cape Canaveral mit dem Eutelsat-Sendesatelliten Hotbird 13G starten. Der Start ist für das Ende des nächtlichen Startfensters um 1:22 Uhr EDT (0522 GMT) geplant. Das Triebwerk der ersten Stufe der Falcon 9 wird darauf abzielen, auf einer Drohne flussabwärts im Atlantik zu landen.

Bodenmannschaften rollten die Falcon 9 am Mittwoch zu Pad 40 der Space Force Station Cape Canaveral, einen Tag nachdem SpaceX eine leistungsstarke Falcon Heavy-Rakete von Pad 39A ein paar Meilen vor der Küste gestartet hatte. Die 70 Meter hohe Falcon 9 wurde am Mittwochnachmittag vor dem nächtlichen Startfenster senkrecht auf Pad 40 gehievt.

Prognostiker des 45. Wettergeschwaders der US Space Force sagen eine Wahrscheinlichkeit von 90 % für günstiges Wetter für den Start voraus, mit nur einer geringen Wahrscheinlichkeit von Kumuluswolken, die eine Blitzgefahr darstellen könnten.

Das von Airbus gebaute etwa 10.000 Pfund (4,5 Tonnen) schwere Raumschiff Hotbird 13G wird Hunderte von Fernseh- und Radiokanälen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika ausstrahlen. Hotbird 13G ist der Schwestersatellit von Hotbird 13F, der am 15. Oktober auf einer früheren SpaceX-Mission Falcon 9 gestartet wurde.Die beiden Hotbirds sind die ersten Satelliten, die auf dem neuen Eurostar Neo-Raumfahrzeugdesign von Airbus gebaut wurden und Verbesserungen bei Antrieb, Wärmekontrolle und elektrische Systeme.

Während des Countdowns am Donnerstagmorgen wird die Falcon 9-Trägerrakete in den letzten 35 Minuten vor dem Start mit einer Million Pfund Kerosin und Flüssigsauerstoff-Treibmitteln gefüllt.

Sobald die Teams überprüft haben, dass alle technischen und Wetterparameter für den Start „grün“ sind, werden die neun Merlin 1D-Haupttriebwerke des Triebwerks der ersten Stufe mit einer Zündflüssigkeit namens Triethylaluminium/Triethylboran oder TEA-TEB gezündet. Sobald die Triebwerke Vollgas geben, öffnen sich die hydraulischen Greifer, um die Falcon 9 für ihren Aufstieg ins All freizugeben.

Die neun Haupttriebwerke werden etwa zweieinhalb Minuten lang 1,7 Millionen Pfund Schub erzeugen und die Falcon 9 und den Kommunikationssatelliten Hotbird 13G von Eutelsat in die obere Atmosphäre treiben. Dann wird die Booster-Stufe – Hecknummer B1067 in der SpaceX-Flotte – heruntergefahren und von der Falcon 9-Oberstufe getrennt.

Das Triebwerk wird die Titan-Gitterrippen ausfahren und die Kaltgas-Triebwerke antreiben, um sich für den ersten atmosphärischen Eintritt auszurichten, bevor es seine Triebwerke für eine Bremsverbrennung und eine endgültige Landungsverbrennung wieder anzündet, um einen vertikalen Abstieg zu dem Drohnenschiff „Just Read Instructions“ anzustreben, das um 420 stationiert ist Meilen (etwa 675 Kilometer) östlich von Cape Canaveral.

Eine erfolgreiche Raketenlandung auf der Drohne markiert den Abschluss des siebten Flugs der Trägerrakete ins All. Der Booster debütierte am 3. Juni 2021 mit dem Start einer Dragon-Frachtmission zur Internationalen Raumstation und brachte zwei Astronauten-Crews bei den Missionen Crew-3 und Crew-4 der NASA ins All. Es startete auch den Kommunikationssatelliten Turksat 5B, eine weitere Versorgungsmission für Raumstationen und zuletzt am 18. September eine Reihe von Starlink-Internetsatelliten.

Für die Hotbird 13G-Mission wird die Falcon 9-Rakete ihr Oberstufentriebwerk zweimal zünden, um das Raumschiff in eine elliptische geostationäre Transferbahn mit einem Apogäum oder Höhepunkt über 30.000 Meilen (50.000 Kilometer) über der Erde zu bringen.

Hotbird 13G wird sich etwa 36 Minuten nach Beginn der Mission von der Falcon 9-Rakete trennen.

Nachdem Hotbird 13G von der Falcon 9-Trägerrakete gestartet wurde, um seine Reise in die geostationäre Umlaufbahn zu beginnen, setzt Hotbird 13G Solaranlagen ein und verwendet PPS5000-Plasma-Orbital-Aufstiegstriebwerke, die von der französischen Firma Safran für mehrere Monate von Aufstiegsmanövern entwickelt wurden, um eine kreisförmige geostationäre Umlaufbahn von mehr als 22.000 Meilen zu erreichen ( fast 36.000 Kilometer) über dem Äquator.

Das treibstoffeffiziente Plasmaantriebssystem basiert auf Xenongas und Elektrizität, um Schub zu erzeugen, und nicht auf herkömmlichem flüssigem Raketentreibstoff wie Hydrazin. Dadurch wird das Gewicht des Satelliten reduziert, was es den Ingenieuren ermöglicht, mit einer kleineren Rakete zu starten oder zusätzliche Nutzlasten hinzuzufügen, um eine größere Kommunikationskapazität für Kunden zu unterstützen.

Aber mit elektrischem Antrieb in den Orbit zu gelangen, dauert länger als das Manövrieren mit herkömmlichen Raketentriebwerken.

Hotbird 13G wird wie sein Vorgänger Hotbird 13F mit der Geschwindigkeit der Erdrotation bei 13 Grad östlicher Länge umkreisen.

Bis Mitte nächsten Jahres soll Hotbird 13G bereit sein, den kommerziellen Dienst aufzunehmen, um eine 15-jährige TV-Übertragungsmission für Eutelsat-Kunden zu starten. Dank Verbesserungen in der Satellitenkommunikationstechnologie benötigt Eutelsat nur zwei neue Hotbird-Satelliten, um die drei veralteten Hotbird-Raumfahrzeuge zu ersetzen, die auf 13 Grad Ost operieren.

Laut Pascal Homsy, Chief Technical Officer von Eutelsat, ist die Hotbird-Flotte auf 13 Grad Ost das Satellitenübertragungssystem mit der höchsten Kapazität, das die Regionen Europa, den Nahen Osten und Nordafrika abdeckt und 1.000 TV-Kanäle für über 160 Millionen Haushalte bereitstellt. Hotbird 13F und 13G senden Signale in Ku-Band-Frequenzen.

„Wir haben etwa über 600 Pay-TV-Kanäle, 300 Free-to-Air-Kanäle, 450 HD-TV-Kanäle und 14 Ultra-HD-Kanäle, die von dieser Flaggschiff-Position bei 13 Grad Ost gestreamt werden“, sagte Homsy letzten Monat vor dem Markteinführung von Hotbird 13F. „Außerdem können wir 500 Radiosender und Multimediadienste anbieten.“

Der Start von Hotbird 13G markiert die 51. Mission von SpaceX im Jahr 2022 und die zweite in einer Reihe von drei Falcon-9-Flügen für Eutelsat. Der Kommunikationssatellit Eutelsat 10B, der Fluggästen während des Fluges eine Internetverbindung bieten soll, wurde letzte Woche per Schiff von Europa nach Cape Canaveral geliefert, um später in diesem Monat mit einer Falcon 9-Rakete gestartet zu werden.

RAKETE: Falke 9 (B1067.7)

NUTZLAST: Hotbird 13G Kommunikationssatellit

STARTPLATZ: SLC-40, Raumstation der Cape Canaveral Space Force, Florida

VERÖFFENTLICHUNGSDATUM: 2./3. November 2022

STARTFENSTER: 23:26 Uhr – 1:22 Uhr EDT (0326-0522 GMT)

WETTERVORHERSAGE: 90% Chance auf akzeptable Wetterbedingungen

BOOSTER-WIEDERHERSTELLUNG: Drohnenschiff „Lesen Sie einfach die Anleitung“

AZIMUTH STARTEN: Ost

ZIELORBIT: Geostationäre Transferbahn

STARTZEITPLAN:

T+00:00: Start

T+01:12: Maximaler Luftdruck (Max-Q)

T+02:32: Hauptmaschinenabschaltung der ersten Stufe (MECO)

T+02:35: Etagentrennung

T+02:43: Triebwerkszündung der zweiten Stufe

T+03:23: Verkleidungsabwurf

T+06:30: Verbrennungszündung am Einlass der ersten Stufe (drei Motoren)

T+06:55: Ende des Eingangsbrennens der ersten Stufe

T+08:08: Motorabschaltung der zweiten Stufe (SECO 1)

T+08:22: Landungsbrandzündung der ersten Stufe (ein Triebwerk)

T+08:44: Landung der ersten Stufe

T+29:11: Neustart des Motors der zweiten Stufe

T+30:10: Motorabschaltung der zweiten Stufe (SECO 2)

T+36:11: Hotbird 13G-Trennung

MISSIONSSTATISTIK:

184. Start einer Falcon 9-Rakete seit 2010

193. Start der Falcon-Raketenfamilie seit 2006

7. Start des Falcon 9-Boosters B1067

Start der 157. Falcon 9 von der Space Coast von Florida

Start der 102. Falcon 9 von Pad 40

157. Start insgesamt von Pad 40

125. Flug eines umfunktionierten Falcon 9-Boosters

4. SpaceX-Start für Eutelsat

Markteinführung der 50. Falcon 9 im Jahr 2022

51. Start von SpaceX im Jahr 2022

48. orbitaler Startversuch von Cape Canaveral im Jahr 2022

E-Mail an den Autor.

Folgen Sie Stephen Clark auf Twitter: @ Stephen Clark1.