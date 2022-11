Champions-League-Zusammenfassung: PSG besiegt Juventus, aber Benfica führt die Gruppe nach Auswärtstoren an, nachdem Maccabi Haifa mit 6:1 gewonnen hat | Fußball Nachrichten

Paris Saint-Germain musste sich in seiner Champions-League-Gruppe nach einem dramatischen Abschluss, bei dem Benfica sie aufgrund der Auswärtstorregel besiegte, mit dem zweiten Platz begnügen.

Ein Tor von Joao Mario in der Nachspielzeit komplettierte den 6:1-Sieg der Portugiesen bei Maccabi Haifa und setzte sich in Gruppe H gegen PSG durch, obwohl die Franzosen dank Toren von Kylian Mbappe und Nuno Mendes nach Leonardo mit 2:1 gegen Juventus gewannen Bonucci hatte in der ersten Halbzeit für die Italiener ausgeglichen.

Benfica Lissabon und PSG beendeten die Gruppenphase mit der gleichen Anzahl an Punkten, erzielten Toren und Tordifferenz, wobei die beiden Spiele zwischen den Mannschaften mit 1:1-Unentschieden endeten.

Tore von Goncalo Ramos, Petar Musa, Alex Grimaldo, Rafa Silva, Henrique Araujo und Mario – fünf davon in der zweiten Halbzeit – bescherten Benfica den dramatischen Sieg in Israel.

Goncalo Ramos feiert das erste Tor von Benfica beim 6:1-Sieg bei Maccabi Haifa





Maccabi wurde mit drei Punkten Tabellenletzter, gleichauf mit Juventus, der aufgrund der Tordifferenz Dritter wurde und in die Europa League gehen wird.

Marios grandioser Distanzschuss sorgte für wilden Jubel, als die Ersatzspieler und das Trainerteam von Benfica auf das Spielfeld stürmten.

Giroud hilft dem AC Mailand, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren

Olivier Giroud erzielte beim Heimsieg des AC Mailand gegen Red Bull Salzburg zwei Tore





Der ehemalige Stürmer von Arsenal und Chelsea, Olivier Giroud, erzielte zwei Tore und bereitete ein weiteres Tor vor, als der AC Mailand Red Bull Salzburg mit 4:0 besiegte und zum ersten Mal seit 2013/14 wieder die K.-o.-Runde der Champions League erreichte.

Giroud musste im letzten Spiel der Gruppe E eine Niederlage vermeiden, um die letzten 16 gegen eine österreichische Mannschaft zu erreichen, die auf den Sieg wartete, der sie bringen würde, und beruhigte die Nerven im San Siro mit einem frühen Kopfball ins untere Eck .

Der 36-Jährige köpfte gekonnt an Rade Krunic vorbei, um in der zweiten Halbzeit zwei 43er zu machen, und Giroud beendete das Spiel in der 57. Minute und bohrte nach großartiger Arbeit von Rafael Leao nach Hause.

Ein Solo-Tor von Junior Messias in der Nachspielzeit krönte einen großartigen Abend für Milan, als sie sich hinter Chelsea den zweiten Platz in der Gruppe E sicherten. Red Bull Salzburg steigt nach dem dritten Platz in die Europa League ein.

RB Leipzig erreicht das Achtelfinale

RB Leipzig besiegte Shakhtar Donetsk mit 4:0 und rückte stilvoll ins Achtelfinale der Champions League vor, während sich die Ukrainer für die Europa League qualifizierten.

Leipzig, das nur einen Punkt benötigte, um in die K.-o.-Runde einzuziehen, erzielte in der zweiten Halbzeit drei schnelle Tore, um sich den zweiten Platz in der Gruppe F hinter Real Madrid zu sichern und sich in der nächsten Runde den übrigen Bundesligisten Bayern München, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt anzuschließen.

Die Mannschaft von Marco Rose gewann dank Toren von Christopher Nkunku, Andre Silva, Dominik Szoboszlai und Dani Olmo.

Der FC Kopenhagen erzielt das einzige Tor der CL-Saison

Der FC Kopenhagen erzielte mit einem 1:1-Unentschieden gegen den bereits qualifizierten Borussia Dortmund am Mittwoch im letzten Spiel der Gruppe G sein einziges Tor in der Champions-League-Saison.

Die Dänen waren am Vortag auf den letzten Platz verdammt und Dortmund traf trotz einer Schonung mehrerer Spieler dank Thorgan Hazards Schuss am langen Pfosten gegen den Spielverlauf in der 23. Minute zunächst.

Kopenhagen stellte die Deutschen in der ersten Halbzeit fest auf den Rückfuß und erzielte 12 Torschüsse, bevor sie in der 41. Minute mit Hakon Haraldssons Ausgleich belohnt wurde, ihrem ersten Tor in der Gruppenphase.

Dortmund verbesserte sich nach der Pause und traf in der 64. Minute durch den eingewechselten Youssoufa Moukoko nur den Pfosten, als sie hinter dem Sieger der Gruppe G, Manchester City, weiterkamen.