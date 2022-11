MORBID ANGEL kehren zurück und kündigen eine Tour mit REVOCATION, SKELETAL REMAINS, VITRIOL & CRYPTA an

morbider Engel reichten die Rechnung für das Maryland Deathfest 2022 im Februar ein und sagten: „wird im aktuellen Klima kein MDF oder irgendeine andere Show spielen.“ Die Band hat nicht angegeben, was das „Klima“ war oder wann es zurückkehren würde, aber ich vermute, die Antwort ist der 15. März 2023.

morbider Engel kündigte den Start einer Tour an diesem Datum mit an Widerruf und Krypta alle Sendungen öffnen, Skelettreste und Vitriol wurden auch ausgewählt, um bestimmte Daten zu öffnen, die Sie unten sehen werden. morbider Engel berechnet die Wanderung als 40e Jubiläumstour, also wer weiß, was passieren wird!

morbider Engel, Widerruf, Krypta & Skelettreste

3/15 Die Vinyl Music Hall Pensacola FL

3/17 Aufstieg auf dem Dach Houston TX

3/18 Verstärktes Live-Dallas TX

3/19 Komm, nimm es live Austin TX

3/21 Zelt Tempe Az Theater

3/23 Virginia Street Brauerei Reno NV

3/24 Great American Music Hall San Francisco CA

3/25 Stein für Stein San Diego CA

3/26 Das Regent Theatre Los Angeles CA

3/28 Orientalisches Theater Denver CO

3/30 Der Rave Milwaukee WI

3/31 Apollo Theater AC Belvidere IL

4/1 La Forge Joliet IL

4/2 Das Kunsttheater Hobart IN

4/4 Pieres Unterhaltungszentrum Fort Wayne IN

morbider Engel, Widerruf, Krypta & Vitriol

4/6 Die Maschinenwerkstatt von Flint MI

4/7 Riverfront Live Cincinnati OH

4/8 Der KÖNIG der CLUBS Columbus OH

4/9 Jergels Pittsburgh Pennsylvania

4/11 Gramercy Theater New York NY

4/12 Lager auf Watt Philadelphia PA

4/14 Empire Live Albany NY

4/15 Worcester Palladium Worcester MA

4/16 Baltimore Soundstage Baltimore MD

4/18 Die Lobby Knoxville TN

04/19 Die Maskerade (Himmel) Atlanta GA

4/21 Das Orpheum Tampa FL

4/22 Der Kulturraum Fort Lauderdale FL