Ross Brawn erklärt, warum die F1 nach Österreich schaut, um die Saison 2020 zu starten

Hinter den Kulissen gibt es einen großen Druck hinter den Kulissen aller Formel-1-Akteure, einen Weg zu finden, um die Saison 2020 sicher einzurichten, nachdem die Coronavirus-Pandemie den Start verzögert hat. Anfang dieser Woche war Chase Carey, CEO von F1 sagte in einem offenen Brief an die Fans Das Ziel war es, vom 3. bis 5. Juli in Österreich ohne Fans zu starten. Und jetzt hat F1-Motorsportchef Ross Brawn erklärt, warum es Sinn machte, das erste Rennen auf dem Red Bull Ring zu fahren – und warum ein Doppelkopfball auf der Baustelle eine “echte Überlegung” war … Ich spreche über die erste Folge des neuen Podcasts F1 NationBrawn nannte den abgelegenen Standort des österreichischen Standorts, etwa zwei Stunden außerhalb der Hauptstadt Wien, und die Nähe zum Zeltweg als Schlüsselfaktoren.

“Eine der logistischen Herausforderungen besteht darin, alle zu testen und in die Rennumgebung zu bringen”, sagte Brawn. „Sobald wir das getan haben, ist es sehr ansprechend, alle in dieser Umgebung, in dieser Biosphäre, die wir schaffen wollen, für ein anderes Rennen zu halten. „Es ist auch ziemlich schwierig, frühzeitig die richtige Art von Rennen zu finden, bei denen wir die Umgebung gut genug kontrollieren können, um alle zu schützen. Österreich passt sehr gut zu dieser Rechnung. Er hat einen lokalen Flughafen direkt neben der Rennstrecke, auf dem Leute Flugzeuge chartern können. Es ist nicht zu nah an einer Metropole. „Es gibt eine ausgezeichnete Infrastruktur, zum Beispiel wird es keine Wohnmobile geben, aber es wird volle Catering-Einrichtungen auf der Rennstrecke geben. Wir können alle in dieser Umgebung aufnehmen und so ist es interessant, in der folgenden Woche ein weiteres Rennen zu veranstalten, wenn wir dort ankommen. READ Stuttgart: "Rückenwind" für die CDU - Frank Nopper neuer Bürgermeister

Brawn erklärte weiter, dass es zwar einen echten Wunsch gibt, die Saison zu beginnen, um den Fans in einer ansonsten frustrierenden Zeit während der globalen Sperre etwas Aufregendes zu bieten, aber jeder Lauf nur stattfinden kann, wenn er in stattfinden kann eine sichere Umgebung. “Es ist eine große logistische Herausforderung, denn ein Formel-1-Rennen zu fahren ist sowieso eine große Herausforderung”, sagte er. „Unter diesen Umständen ein Formel-1-Rennen zu fahren, ist für uns alle etwas Neues. Wir arbeiten an allen Anforderungen, um sicherzustellen, dass wir in einer sicheren Umgebung für die Fahrer, die Ingenieure, die Techniker und alle arbeiten. Welt. am Rennen beteiligt, und wir haben die richtige Art von Show gemacht. „Leider wird es ohne Fans sein, was eine echte Schande ist, aber wir glauben immer noch, dass wir das Rennen allen Fans und Zuschauern im Fernsehen und auf andere Weise liefern können. „Es ist wichtig, dass wir versuchen, die Saison zu beginnen. Es gibt viele Gründe, die Saison zu beginnen. Das erste ist, die Fans zu begeistern, die alle von den Verzögerungen enttäuscht waren. Wir haben eine sehr aufregende Saison vor uns, aber es ist eine sehr wichtige Lebensgrundlage für Tausende von Menschen – und das ist ein weiterer Grund, die Saison zu beginnen. “” Sie können die vollständige F1 Nation-Episode zusammen mit dem Chat mit Brawn sowie einer Diskussion über die besten Ecken der F1 und einem Gespräch mit Williams ‘George Russell im Player oben oder über Apple Podcasts, Spotify oder anhören Ihre Lieblings-Podcast-App.