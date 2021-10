SpaceX bereitet Starship-Startturm-Raketenfangarme für die Installation vor

SpaceX hat damit begonnen, seinen Starbase-“Startturm” für die Installation eines Paares riesiger Arme vorzubereiten, die zum Heben, Stapeln und sogar zum Greifen von superschweren Raumschiffen und Boostern in die Luft entwickelt wurden.

Von CEO Elon Musk als “Mechazilla” eingestuft, begann die Montage des ersten der drei Hauptarme der Struktur erst im Juni 2021 ernsthaft ‘Schnelltrenn’-Arm (QD) – entworfen, um Starship anzutreiben und Super Heavy während des Stapelns von Starships zu stabilisieren – wurde am 29. August installiert, gefolgt von der Hinzufügung von a krallenförmiger Anhang beabsichtigt, etwa einen Monat später an Boostern festzuhalten. Jetzt fehlt dem ersten Arm von Mechazilla nur noch das echte “Schnelltrenn”-Gerät, das mit dem Nabel-Panel des Starship verbunden wird, um das Triebwerk, die Stromversorgung und die Kommunikationsverbindungen bereitzustellen.

Seit Musk jedoch zum ersten Mal auf die Möglichkeit hinwies, Super Heavy und Starship zu fangen, war der Mechazilla-Showstar immer seine “Zauberstäbe” – SpaceXs interne Umgangssprache für das Paar von Armen, Riesen und Mobiles, die zum Heben und Fangen von Raketen gedacht sind.

Vorgefertigte Fangarmteile kamen vor weniger als drei Monaten in den letzten ein oder zwei Juliwochen auf der Sternenbasis an. Kaum einen Monat später war die Grundstruktur der beiden Arme fast fertig, sodass ein weiterer Monat für Klempnerarbeiten, Verkabelung und eine Reihe kleinerer baulicher Ergänzungen übrig blieb. Weniger als drei Monate nach der Ankunft der ersten Teile hob SpaceX den “Wagen” des Fangarms – eine Art Wirbelsäule, die beide Arme hält und am Startturm befestigt wird – vertikal an, um sie auf einer temporären Schablone zu installieren.

Zwei Tage später hob SpaceX den ersten Fangarm an und brachte ihn mit dem größten Kran der Sternenbasis in die richtige Ausrichtung zurück. Um beide Arme zu installieren, muss SpaceX jedoch anscheinend einen zweiten Kran gleichzeitig haben, um den zweiten Arm anzuheben und zu drehen und ihn in Position zu bringen, damit ein einzelner riesiger Stahlstift durch ihre beiden Scharniere passt. Vielleicht wegen des starken Windes am Sonntag hängt der erste Arm (rechts) noch einige Meter von der Armhalterung entfernt an einem Kran auf, an dem er schließlich montiert wird, während der linke Arm noch bewegt werden muss eine Sekunde. kürzlich inszenierten Kran, um es zu heben.

Letztendlich ist SpaceX jedoch eindeutig bereit, beide Arme am Tower-Wagen zu installieren. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, sieht es so aus, als würde SpaceX einige kleinere Aufgaben der Wagenausrüstung ausführen, bevor schließlich die zusammengebaute Wagen- und Armstruktur auf dem Startturm selbst installiert wird. Es ist schwer zu sagen, aber abhängig von der Vorbereitung des komplexen Riemenscheiben- und Zugsystems, das der Turm zum Halten und Bewegen des Wagens und der Arme benötigt, könnte Mechazilla tatsächlich vollständig installiert und bereit für den Test sein . Bleiben Sie dran!

