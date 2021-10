Apex Legends bestätigt große Änderungen in den Ranglisten-Arenen

Die letzte Staffel von Apex-Legenden, “Auftauchen”, Ranglisten-Arenen zum Mix hinzugefügt nach der Vorsaison erste Arenakarten hinzugefügt zum beliebten Videospiel. Arena-Karten sind kleiner als traditionelle riesige Battle-Royale-Karten als der Basismodus für Apex-Legenden beinhaltet, und es ändert auch die Beute und die Spielerzahl, schränkt sie stark ein und lässt drei Spieler gegen drei andere antreten. Und es sieht so aus, als ob sich insbesondere für gewertete Arenen große Veränderungen am Horizont abzeichnen.

Apex-Legenden Der Chefdesigner Robert West hat kürzlich auf Twitter mit einer Reihe von bevorstehenden Änderungen für den Modus auf Ranglisten-Arena-Rezensionen reagiert. “Wir haben einige Matchmaking- und AP-Verbesserungen in der Pipeline und werden natürlich weiterhin aktualisieren”, teilte West mit. “Ich kenne mindestens einen Fehler, den wir untersuchen und hoffe, dass wir bald eine Lösung finden.” Du kannst dir den Thread unten selbst anschauen:

Wir arbeiten daran, das gewertete Arena-Erlebnis zu verbessern! Wir haben einige Matchmaking- und AP-Verbesserungen in der Pipeline und werden natürlich weiterhin Updates aktualisieren. Ich kenne mindestens einen Fehler, den wir untersuchen, und hoffe, ihn bald beheben zu können. Mehr – Robert West (@ RoboB0b_) 8. Oktober 2021

Zweitens, wenn Sie gegen ein Team mit niedrigerer Bewertung verlieren. Glücklicherweise kommen einige Updates, von denen ich denke, dass sie dies viel besser machen werden.

Teamkollegen mit niedrigerem Rang bedeuten normalerweise, dass ihre MMR ähnlich wie deine ist, aber sie haben nicht so viel AP bekommen. Nach dem Update sollte es auch besser werden – Robert West (@ RoboB0b_) 8. Oktober 2021

Laut West sind derzeit einige Updates im Gange, die die gewerteten Arenen insgesamt zu einem viel reibungsloseren Erlebnis für die Leute machen sollen. Dies beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, wie AP- und Matchmaking-Quoten zusammenspielen, um Teams zu bestimmen. “Teamkollegen mit niedrigerem Rang bedeuten normalerweise, dass ihre MMR ähnlich wie deine ist, aber sie haben nicht so viel AP bekommen. Nach dem Update sollte es auch besser sein”, sagt West in dem Thread.

Apex-LegendenDie letzte Staffel, “Emergence”, ist derzeit im Spiel verfügbar. Die Staffel brachte den neuen Legend Seer unter die viele andere Änderungen. Apex-Legenden selbst ist derzeit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch und PC verfügbar. Ab Staffel 9 scheint das beliebte Free-to-Play-Videospiel die Zahl zugunsten eines Namens gesenkt zu haben, wobei “Emergence” technisch gesehen Staffel 10 ist. Sie können es sich ansehen alle unsere vorherigen Berichterstattungen über das beliebte Videospiel hier.

[H/T Dexerto