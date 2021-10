EU-Rechtsberater hält Autodeaktivierungsgeräte für weitgehend illegal

Das VW-Logo ist auf der Website der ersten Anhörung einer Verbrauchergruppen-Sammelklage im Namen von Volkswagen-Eigentümern gegen VW wegen des Dieselbetrugs-Skandals vor dem Oberlandesgericht Braunschweig am 30. September 2019 zu sehen. REUTERS / Michele Tantussi / Datei Foto

BRÜSSEL, 23. September (Reuters) – Die Software der Volkswagen AG (VOWG_p.DE), mit der die Schadstoffemissionen in Abhängigkeit von Temperatur und Höhe verändert werden, ist illegal, es sei denn, sie verhindert plötzliche, potenziell gefährliche Schäden am Motor, sagte ein Berater des obersten EU-Gerichtshofs am Donnerstag.

Das Ergebnis, wenn es vom Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) bestätigt wird, ist das jüngste in einer Reihe von Fällen nach dem Eingeständnis des deutschen Autoherstellers im Jahr 2015 im Dieselgate-Skandal.

Die Richter des EuGH folgen in der Regel den Stellungnahmen des Generalanwalts, sind jedoch nicht daran gebunden.

Volkswagen sagte, Temperaturfenster, die in Fahrzeugen des VW-Konzerns verwendet werden, seien erlaubt, da ihr Zweck darin bestand, plötzliche und unmittelbare Risiken von Motorschäden zu vermeiden.

Der von österreichischen Verbrauchern vorgebrachte Fall betrifft eine Software, die ein Ventil steuert, das die Abgase am Auslass des Motors zurückführt. Dies reduziert die Emissionen von Stickoxiden (NOx), die beim Menschen Atemwegsprobleme verursachen können.

Die Software schließt das Ventil bei Temperaturen außerhalb des Bereichs von 15 bis 33 Grad Celsius (59 bis 91 F) und in Höhen über 1.000 Metern (3.280 Fuß) und erhöht die NOx-Emissionen. Verbraucher argumentieren, dass dies eine verbotene Umgehungsvorrichtung ist, für die sie entschädigt werden sollten.

In seinem Rechtsgutachten wies EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos darauf hin, dass das Gericht im vergangenen Dezember entschieden habe, dass Broadcast-Rigging-Software illegal sei, auch wenn sie dazu beigetragen habe, die Alterung oder das Verstopfen des Sendemotors zu verhindern. Weiterlesen

Rantos sagte, das Temperaturfenster sei nicht repräsentativ für die tatsächlichen Fahrbedingungen in Österreich und dem benachbarten Deutschland, da die Durchschnittstemperatur deutlich unter 15 °C liege. Fahrzeuge würden auch oft über 1.000 Meter gefahren.

Die Software sei eine “Ausschaltvorrichtung”, sagte er und könne nur gerechtfertigt werden, wenn ein Ventilfehler plötzliche Auswirkungen auf den Motor habe, etwa ein Stromausfall während der Fahrt, obwohl das Fahrzeug regelmäßig gewartet werde.

Der Generalanwalt sagte, es sei Sache der österreichischen Gerichte, festzustellen, wo die Abschaltvorrichtung benötigt wird. Er fügte hinzu, dass ein Gericht dies für unmöglich erklärt habe.

Berichterstattung von Philip Blenkinsop in Brüssel und Christoph Steitz in Frankfurt; herausgegeben von Barbara Lewis

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.