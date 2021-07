Sohn schreibt verstörende Memoiren über die Verbrechen seines Vaters als Hitlers Anwalt

Der Vater: Eine Niklas Frank Biteback Revenge, 14,99 €

Der Vater: Eine Rache von Niklas Frank erschien 1987 erstmals in Deutschland. 1991 erschien es dann in englischer Sprache unter dem Titel Im Schatten des Reiches. Diese aktualisierte Ausgabe enthält ein Vorwort von Philippe Sands; der internationale Menschenrechtsanwalt und Rechtsprofessor schrieb und erschien in What Our Fathers Did, einem Dokumentarfilm aus dem Jahr 2015, der Sands im offenen Gespräch mit Niklas Frank und Horst von Wächter zeigt. Beide sind die Söhne zweier prominenter Nazi-Kriegsverbrecher.

Viele von Sands’ Vorfahren starben im Holocaust, über den er in den Büchern East West Street und The Ratline schrieb, wobei letzterer argumentierte, dass [Nazi politician and Austrian Lawyer] Otto von Wächter war maßgeblich an einem Plan zur systematischen Ausrottung der polnischen Juden und der polnischen Intelligenz in den frühen 1940er Jahren beteiligt. Sands behauptete, dass von Wächters Aufgaben administrative, aber dennoch wichtig seien, zuerst als Gouverneur von Krakau, dann als Gouverneur von Galizien.

Horst von Wächter bestand darauf, dass sein Vater ein Militärheld war, der keine Ahnung von völkermörderischer Vernichtung hatte. Verbindungen zum Vatikan ermöglichten Otto die Flucht nach Rom – wo er 1949 unter verdächtigen Umständen starb .

Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den vier Alliierten Mächten eingerichtet. In der Sprache des Völkerrechts und der Menschenrechte bestrafte er die deutschen Machthaber für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Endurteil des Nürnberger Gerichtsprozesses vom Oktober 1946 wurden 12 NS-Kriegsverbrecher zum Galgen verurteilt.

Nummer sechs der zwölf Gehängten war Adolf Hitlers Anwalt Hans Frank. Niklas Frank war sieben Jahre alt, als sein Vater hingerichtet wurde.

Diese beunruhigenden Memoiren sind eine persönliche und bewegende Adresse, die direkt an den Geist von Hans Frank geschrieben wurde.

“Ich habe deinen Tod genossen… hoffentlich bist du rot vor Scham da drüben in der Hölle”, schreibt Niklas Frank mit bissigem Hass.

Die auftauchenden Taschen schwarzen Humors wirken manchmal wie ein kathartischer Bewältigungsmechanismus. Sühne und kindliche Frömmigkeit stehen eindeutig nicht auf der Agenda des Autors.

Die Bindung zwischen Vater und Sohn war sowieso nie stark. Diese Ablehnung geht auf ein Gerücht zurück, dass Niklas Franks biologischer Vater tatsächlich Karl Lasch war – Gouverneur von Galizien vor Otto von Wächter.

Berichten zufolge starb Lasch 1942 in einem Breslauer Gefängnis, obwohl allgemein angenommen wird, dass er auf Befehl eines der mächtigsten Mitglieder der NSDAP, Heinrich Himmler, ermordet wurde.

Unbequeme Fragen zur Abstammung von Niklas Frank hinterließen eindeutig emotionale Narben. Manchmal haben wir den Eindruck, Prinz Hamlet vor seinem endgültigen Abstieg in den Wahnsinn gelesen zu haben. “Hast du deinen Schuldkomplex mit Mom gefickt?” fragt der Autor hektisch und rhetorisch.

Brigitte Frank wird als promiskuitive, kalte, grausame und gefühllose Frau dargestellt. Die Autorin erinnert sich, wie ihre Mutter die jüdischen Ghettos ignorierte, die ihr Mann während der Nazi-Besatzung in Krakau errichtete. Außerdem hatte Hans Franks Frau dringendere Anliegen: sich auf ihre neue Rolle als Königin von Polen einzustellen. Es gab teure Kleidung zu kaufen. Und neue gestohlene Kunstgegenstände zum Aufhängen im Wawel-Schloss.

Der ehemalige Sitz des polnischen Königshauses wurde 1939 zum Familiensitz der Franken. Es war das Jahr, in dem Hitler Hans Frank zum Generalgouverneur des Generalgouvernements machte: er wurde de facto eine treulose Nazi-Kolonie .

Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 beherbergte Polen die größte jüdische Bevölkerung Europas: rund 3,3 Millionen. Im Jahr 1943 wurden schätzungsweise 90 Personen ausgerottet. Einige wurden in Ghettos erschossen, die meisten in den Lagern Belzec, Sobibor, Treblinka und Majdanek vergast, die sich alle in Franks Verwaltungshoheit befanden.

In Nürnberg wurde Hans Frank für diese Verbrechen verantwortlich gemacht. Und für die Liquidierung der polnischen Intelligenz und Tausender polnischer Bürger.

Frank versuchte zunächst, dem radikalen und gewalttätigen militärischen Flügel der NSDAP die Schuld zu geben: der SS. Er argumentierte, dass die Todeslager ihr Fachgebiet seien, nicht seines.

Er beanspruchte auch seinen Job als Generalgouverneur mit Schwerpunkt auf Verwaltungsabteilungen,

wie Essen, Kultur, Finanzen und Wissenschaft. Und die Sicherung

der Gerechtigkeit.

Aber Niklas Frank erzählt hier eine andere Geschichte. Der von ihm vorgelegte Beweis stammt von Hans Frank selbst. Seine berüchtigten antisemitischen öffentlichen Reden, offiziellen Nazi-Dokumente und Tagebucheinträge.

Aber auch aus den Beweisen, die bei den Nürnberger Prozessen vorgelegt wurden.

Rechtsanwalt Dr. Alfred Seidl sagte Frank so klar und streng wie möglich. Der Verteidiger fragte, ob Frank “jemals an der Vernichtung der Juden beteiligt war?” “Ja”, antwortete Frank, “und tausend Jahre werden vergehen und doch wird diese Schuld Deutschlands nicht ausgelöscht sein.”

Frank wurde am 16. Oktober 1946 von US Army Master Sgt John C. Woods durch die Falltür des Nürnberger Gefängnisses hereingebracht. Der “Schlächter von Polen” konvertierte kurz vor seinem Tod zum Katholizismus. Franks letzte Worte, bevor er gehängt wurde, waren: “Jesus, erbarme dich.” Zusammen mit neun anderen prominenten Nazi-Kriegsverbrechern wurde Frank eingeäschert. Ihre Asche wurde südlich von München in der Isar verstreut.