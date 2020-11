So sieht die 7-Tage-Inzidenz derzeit in Ihrer Region aus

Der Richtwert für die Infektionsrate ist die 7-Tage-Inzidenz. Je nach Wert in den einzelnen Städten und Bezirken müssen dort neue Beschränkungen auferlegt werden. Auf unserer interaktiven Karte können Sie sehen, wie sich die Dinge derzeit in Ihrem Distrikt befinden.

Die siebentägige Inzidenz ist nichts anderes als die Anzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen. Während bisher das Hauptaugenmerk darauf lag, ob Städte oder Bezirke die Inzidenz von 50 überschritten haben, wurde jetzt ein weiterer Inzidenzwert hinzugefügt: Wenn die Inzidenz 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschreitet, ist eine Region ein “Super-Hotspot”. Wenn ein Kreis diesen Wert überschreitet, sollten innerhalb einer Woche strengere Maßnahmen eingeführt werden. Bisher wurden sie nur von einer siebentägigen Inzidenz von 35 und 50 angepasst, da die Gesundheitsbehörden spätestens ab einer Inzidenz von 50 an ihre Grenzen stoßen. Ab einer siebentägigen Inzidenz von 50 wird eine Region auch als Risikobereich betrachtet.

Nachdem die meisten deutschen Regionen in den Sommermonaten kaum Neuinfektionen hatten, stieg die Zahl der Infektionsfälle im Herbst wieder an. Viele Experten vermuten, dass der Grund dafür zunächst Urlaubsrückkehrer und lokale Ausbrüche durch private Feiern waren. Aber wie ist es aktuell?

Städte und Landkreise, in denen die Anzahl der aktuellen Fälle nahe Null oder auf Null gefallen ist, sind Grün farbig.

Die Regionen, in denen in den letzten sieben Tagen über 25 neue Coronavirus-Fälle aufgetreten sind, werden angezeigt Braun.

Sie treten in über 35 neuen Fällen auf Orange .

Kreise, in denen die Anzahl der aktuellen Neuinfektionen über der Obergrenze von 50 liegt, sind in der Grafik dargestellt Hellrot hinterlegt. Bis zu einer Inzidenz von 50 sind die Gesundheitsbehörden in der Lage, die Weiterverfolgung der Kontakte sicherzustellen. Ab einer Inzidenz von 50 wird eine Region als Korona-Risikobereich angesehen.