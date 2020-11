Juan Iraola ist der Revolutionär

Nach zehn Spieltagen führt Real Sociedad die Tabelle der La Liga an. Die Konkurrenten Real Madrid und FC Barcelona sind schon etwas weit weg. Sportlich begrüßt die Mannschaft von Trainer Imanol Alguacil in Spanien von oben. Der Verein ist der Konkurrenz längst entkommen und ein europäischer Pionier im digitalen Bereich.

Mit Juan Iraola ließ ein Revolutionär den Verein an allen anderen Teams vorbeifliegen. Er ist der digitale Direktor des Clubs und hat seit seinem Amtsantritt im Jahr 2016 fast alles auf den Kopf gestellt.

Testen Sie DAZN kostenlos und erleben Sie internationale Fußball-Highlights live und auf Anfrage | ANZEIGE

Der in Donostia geborene “erfolgreiche Architekt”, der der Welle des Fußballwandels vorausging, ist seit seiner Kindheit selbst ein Fan von San Sebastian. Ein Sohn von ihm besuchte die Jugendakademie des Clubs. Die beiden anderen Kinder sind ebenfalls große Fans von Blau und Weiß. “Wenn ich an einem Wochenende ins Stadion gehe, sagen sie immer: ‘Wow, Aita, wie viel Glück sie haben. Und sie haben Recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass mein Job wie ein Job ist, es ist eigentlich ein Privileg.”

Anoeta-Stadion mit moderner Technologie ausgestattet

Das Anoeta-Stadion ist ein wichtiger Ort für die Digitalisierung. Im Jahr 2015, kurz nach der Renovierungsgenehmigung, trat Iraola dem Club bei. In der Zwischenzeit wurden die alten Tribünen abgerissen, die Tartanbahn entfernt und die Kapazität auf 42.300 Sitzplätze erhöht. Viel wichtiger für den Revolutionär: Die Arena wurde mit der neuesten Technologie ausgestattet.

Dank Iraola und der von ihm und seinem Team entwickelten “Realzale” -App haben Fans während eines Spiels mehrere Optionen. Sie können das Feld mit ihrem Handy digital betreten, durch die Kabine gehen, exklusive Artikel und Videos ansehen, Angebote aus dem auf den Einzelnen zugeschnittenen Online-Shop erhalten und Angebote für Speisen und Getränke erhalten. Sie können auch für Auswechslungen stimmen und Treffen mit Clublegenden gewinnen. WLAN ist im gesamten Stadion verfügbar.

Die Digitalisierung des Stadions, die Iraola jeden Tag vor Beginn des Besuchs durch den Spielertunnel betritt, ist jedoch nur ein Teil der großen Renovierungswelle. Der Schöpfer und seine sechs Mitarbeiter haben seit 2016 rund 40 Projekte initiiert. “Wir mussten fast alles in Frage stellen, um alles zu verbessern”, sagte Iraola. Der Pionier begann sehr einfach. “Einige Mitarbeiter stellten fest, dass die Computer etwas langsam waren”, sagte der Familienvater.

Iraola macht den Club reich

Hinter den Innovationsplänen steht das Bestreben, die Einnahmen des Clubs zu vervielfachen. In den vier Jahren unter Iraola beispielsweise hat die Erweiterung und Neugestaltung des Online-Shops zu einem Umsatzwachstum von mehr als 80 Prozent geführt.

Das San Sebastian Stadion wurde in den letzten Jahren komplett renoviert © Bild

Jetzt rollt die Welle weiter. Der YouTube-Kanal des Clubs soll monetarisiert werden. Es werden Gespräche mit Unternehmen und Marken geführt, damit diese in der Realzale-App werben können. Benutzer der App sollten dann niedrigere Preise von diesen Anbietern erhalten. In naher Zukunft wird auch eine Videoplattform geschaffen, auf der die eigenen Inhalte des Clubs angezeigt werden können.

San Sebastian leitet die Digitalisierungsallianz

In der Zwischenzeit hat San Sebastian im Rahmen der “Sport Innovation Alliance” mehr professionelle Teams an Bord geholt. Im November 2019 übernahmen die Spanier die Führung in der Gemeinschaft von 22 Teams aus 21 verschiedenen Ländern. Mitglieder sind Cagliari aus Italien und Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden.

Sie wollen zusammenarbeiten, um Innovationen zu entwickeln, die die wirtschaftliche und digitale Struktur der einzelnen Teams verbessern. “Wir treffen uns alle zwei Wochen und manchmal sogar jede Woche. Wenn die Pandemie vorbei ist, ist das Ziel, alle sechs Monate eine Konferenz in einem anderen Land abzuhalten, um Wissen auszutauschen und Synergien zu schaffen”, sagte Iraola.

Auf der Suche nach dem König der Liga! Registrieren Sie sich jetzt für das SPORT1-Vorhersagespiel

Auf jeden Fall möchte er selbst weiterhin mit aller Kraft daran arbeiten, dass sein Verein, der ihm am Herzen liegt, weiterhin der Konkurrenz entgeht. Immerhin kämpfte Iraola lange um seinen Traumjob. 2008 klopfte er zum ersten Mal an die Tür des Clubs. Zu dieser Zeit hatte er San Sebastian ein internes Kommunikationssystem angeboten und wurde abgelehnt.

Iraola: Revolutionär mit Hartnäckigkeit

Der Revolutionär zeigte jedoch Ausdauer und kehrte Jahr für Jahr mit neuen Ideen zum spanischen Erstligisten zurück – und fragte auch andere Vereine. Als Belohnung für seine Hartnäckigkeit schlug der Vorstand von Real Sociedad 2016 schließlich vor, den Bereich der Digitalisierung zu leiten und auch alle Abteilungen der Organisation zu reformieren.

Iraola musste nicht zweimal überlegen und stellte den zweifachen Champion komplett auf den Kopf. Dank ihm erleben die Zuschauer die Spiele des Tischführers ganz anders als als als Kind.