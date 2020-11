Endlich Klartext: “Popstars” -Doreen feuerte auf Nu Pagadi

Doreen Steinert (34) spricht endlich Klartext! Der hübsche Sänger und Songwriter wurde ursprünglich nicht als Solokünstler, sondern als Mitglied berühmt eine glamouröse Rockband. 2005 nahm der damals 17-Jährige an der Casting-Show teil Popstars Teil, wo sie es in die Band setzen Nu pagadi gelang es. Zusammen mit ihren Bandkollegen Markus Grimm (41), Kristina Dörfer (36) und Patrick Boinet Sie veröffentlichte ein Album und zwei Singles, die in den Charts sehr gut abschnitten. Aber nach nur fünf Monaten verlassen Doreen die Band damals – jetzt enthüllten sie endlich warum.

Zu dieser Zeit nannte sie einen weiteren Grund für die Trennung, weil dies so häufig vorkam – sie nannte künstlerische Unterschiede als Ursache. “Im Prinzip musste ich auf den Punkt kommen”erklärte die Dolmetscherin “Missing You” in ihr Instagram-Geschichte. Zu der Zeit kam sie tatsächlich ziemlich gut mit den Bandmitgliedern klar, besonders mit den Jungs. Mit Kris war es etwas schwieriger. Dann fand plötzlich ein Treffen ohne Reen statt, weil sie eine Zahnaufhellungsoperation hatte. “Dann bekam ich einen Anruf von meinem damaligen Labelchef, der sagte: ‘Hey, Doreen. Die Band dachte darüber nach, wie es ohne dich wäre. Ja, eigentlich bist du nicht mehr in der Band ‘”Die Blondine erinnerte sich an diese Situation. Das war damals ein echter Schock für das Teenager-Mädchen.

Am vergangenen Freitag erschienen überraschenderweise alle Alben und Songs der ehemaligen “Popstars” -Bands in allen gängigen Streaming-Diensten und den dazugehörigen Musikvideos auf YouTube. Das dauerte Doreen die Gelegenheit, sich Erinnerungen hinzugeben und ihren Anhängern die Möglichkeit zu geben, in einem Instagram-Q & A Fragen zu ihren Band-Tagen zu stellen.

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, Sängerin

Anzeige

Instagram / reenofficialmusic Doreen Steinert, 2020 in Berlin

Anzeige

Die “Popstars” Band Nu Pagadi

Abstimmung zeige Ergebnis



Tipps für Promiflash? Senden Sie einfach eine E-Mail an: [email protected]