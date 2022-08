So sehen Sie den Mondstart der Artemis 1 der NASA in 360-Grad-VR

Anmerkung der Redaktion: Das Artemis Ascending 360-Grad-VR-Erlebnis von Felix & Paul Studios beginnt am 29. August um 7:33 Uhr EDT (11:33 Uhr GMT). Ein vorab aufgezeichnetes Artemis 1-Video wird oben bis zur Startzeit abgespielt.

Die Mondmission Artemis 1 der NASA ist bereit, diese Woche ins All zu starten, und Sie können live an einem Erlebnis am Ring teilnehmen.

„Artemis Ascending“ wird die 360-Grad-Virtual-Reality verwenden, um den Teilnehmern das Gefühl zu geben, ganz nah dran zu sein Artemis 1 Abtretung wie er abhebt Frühestens Montag (29. August). Sie können die bisher stärkste Rakete der NASA, die Weltraumstartsystem (SLS) Megarakete, wie sie die hebt Orion-Raumschiff Reisen zum Mond. Der Start ist geplant 8:33 Uhr EDT (12:33 Uhr GMT).

Felix&Paul Studios zielt darauf ab, den Start Zuschauern zugänglich zu machen, die Zugriff darauf haben Oculus Quest-Headsets (öffnet in einem neuen Tab) oder kann Sehen Sie es sich auf der Facebook-Seite von Space Explorers an (öffnet in einem neuen Tab). Die Veranstaltung beginnt um 7:33 Uhr EDT (11:33 Uhr GMT) und den letzten Countdown laufen lassen und starten. Sie können es auch in einer der 200 Kuppeln und Planetarien auf der ganzen Welt sehen.

Wenn Sie nach einem Nicht-VR-Livestream des Starts suchen, Sie können den Start von Artemis 1 auf Space.com verfolgenMit freundlicher Genehmigung von NASA TV, von 6:30 Uhr EDT (10:30 Uhr GMT).

Der Livestream wird von den pensionierten NASA-Astronauten Karen Nyberg und Doug Hurley auf Meta Quest moderiert, und unten finden Sie eine Liste von Orten, an denen Sie die historische Mondmission verfolgen können.

Die Liste der Kuppeln ist darüber verfügbar Registrierungslink Felix&Paul (öffnet in einem neuen Tab) und eine unvollständige Liste der teilnehmenden Einrichtungen (live und auf Abruf) umfasst:

Cosm Experience Center (Salt Lake City, Utah);

US Space and Rocket Center (Huntsville, Alabama);

Virginia Air & Space Science Center (Hampton, Virginia);

Liberty Science Center (Jersey City, New Jersey);

Adler-Planetarium (Chicago);

Discovery Place Science (Charlotte, North Carolina);

Rio Tinto Alcan Planetarium (Kanada);

Telus Spark Science Center (Kanada);

Planetario da Unipampa (Brasilien);

Planetarium des Königlichen Observatoriums (Belgien);

Museon-Omniversum (Niederlande);

Planetarium Tycho Brahe (Dänemark);

Planetarium Hamburg (Deutschland);

La Coupole (Frankreich);

Planetarium Luzern (Schweiz);

Observatorium und Planetarium Armagh (Irland);

Netanya Planetarium (Israel);

Rangsit Wissenschaftszentrum für Bildung (Thailand);

Victoria Museum (Australien).

Felix & Paul ist ein immersives Studio mit Sitz in Montreal, Kanada. Zu den Studio-Originalen gehören die Serie „Space Explorers“, Produktionen mit Franchises wie „Jurassic World“ und Comedy-Specials für „Just for Laughs“ mit Trevor Noah, Lilly Singh und anderen Prominenten.

