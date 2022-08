Verpassen Sie diese Filme im September nicht • AIPT

Im Spätsommer herrscht normalerweise eine kleine Filmpause. Die Pause zwischen den Blockbustern der Saison und dem Oscar-Köder ist die Zeit, die es braucht, um langsam zu Atem zu kommen. Dieses Jahr ist anders, da im September einige der am meisten erwarteten Filme des Jahres 2022 veröffentlicht werden.

Beerdigung (2. September: ausgewählte Kinos und On-Demand)



Spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs, Beerdigung erzählt die fiktive Geschichte einer kleinen Gruppe russischer Soldaten, die den Auftrag haben, die in Kisten verpackten Überreste Hitlers an Stalin in Russland zu liefern. Unterwegs wird die Einheit von deutschen „Werwolf“-Partisanen angegriffen und einer nach dem anderen abgeschossen. Eine furchtlose Geheimdienstoffizierin führt ihre Mitüberlebenden in ein letztes Gefecht, um sicherzustellen, dass ihre Fracht nicht in die Hände derer fällt, die die Wahrheit für immer verbergen würden.

Der Vorbote (2. September: Im Kino und On Demand)

In der Hoffnung, ihrer Vergangenheit zu entfliehen, bringen Daniel und Theresa Snyder ihre besorgte kleine Tochter Rosalie in eine malerische Stadt im Mittleren Westen, nur um von dem Bösen verfolgt zu werden, das sie hinter sich lassen wollten. Als die Stadtbewohner zu sterben beginnen, wenden sich die Snyders an einen Seher der amerikanischen Ureinwohner und decken eine Legende auf, die den Schlüssel zur Rettung ihrer Familie oder einen Weg zu einem grausamen Ende für sie und alles, was ihnen lieb und teuer ist, enthalten könnte.

Angestellter III (13. September: In den Kinos)

Angestellte ist einer der einflussreichsten Independent-Filme aller Zeiten. Es ist keine Überraschung, dass Regisseur Kevin Smith im Laufe seiner Karriere so oft zur Show zurückgekehrt ist. Es ist jedoch fair zu fragen, ob es wirklich notwendig war, eine dritte Rate zu haben. Im letzten Film hat Randall einen Herzinfarkt und tut sich mit alten Freunden und bekannten Gesichtern zusammen, um einen Film über ihr Leben bei Quick Stop zu drehen.

Gute Nacht Mama (16. September: Prime Video)

Neuauflage von Österreichischer Film 2014 über Zwillingsbrüder, deren Mutter sich gerade einer rekonstruktiven Gesichtsoperation unterzogen hat. Den Geschwistern ist jedoch klar, dass etwas nicht stimmt. Das Original ist atmosphärisch, schön und verstörend. Wird das Update in der Lage sein, die gleichen Qualitäten einzufangen, die das Ausgangsmaterial so verstörend gemacht haben?

Mondträumerei (16. September: In den Kinos)

Der erste offiziell genehmigte Film über David Bowie verwendet die Erzählung des legendären Künstlers, um sein Genie und seine Kreativität zu demonstrieren. Enthält nie zuvor gesehenes Filmmaterial, Performances und Musik. Dies ist eine der einfachsten Tipps des Monats.

Perle (16. September)

X war eine Dosis Horror der alten Schule, die nicht mehr so ​​​​oft in den Kinos zu finden war wie früher. Mit einer Mischung aus Grindhouse-Sensibilität und schwarzem Humor war Ti Wests letzter Film blutig und lustig. Das Prequel sieht ähnlich aus. Perle erforscht die Ursprünge des Bösewichts von X.

mach dir keine Sorgen Liebling (23. September: In den Kinos)

Es gibt eine Menge Kontroversen und Aufregung um Olivia Wildes zweiten Spielfilm rund um sein Casting. Von Gehaltsunterschieden bis hin zu einer schlüpfrigen Cunnilingus-Szene scheinen viele vergessen zu haben, dass es eine gruselige Horrorgeschichte zu erzählen gibt. Alice (Florence Pugh) und Jack Chambers (Harry Styles) sind ein glückliches junges Paar aus den 1950er Jahren, das in der scheinbar perfekten Stadt Victory in Kalifornien lebt. Aber als Alice beginnt, sich mit „Project Victory“ zu befassen, beginnen die Spannungen zu steigen.

Blond (28. September: Netflix)

Marilyn Monroe ist eine Ikone, deren Sexappeal, Persönlichkeit und Charme Jahrzehnte nach ihrem Tod bestehen bleiben. Blond ist eine fiktive Version ihres Lebens mit Ana de Armas in der Hauptrolle und adaptiert aus dem Buch von Joyce Carol Oates. Der Film wird der erste sein, der auf Netflix mit einem NC-17-Rating veröffentlicht wird.

Der Exorzismus meines besten Freundes (30. September: Prime Video)

Die Geschichte spielt im Jahr 1988 und folgt zwei Freunden, die die High School besuchen. Sie sind seit Jahren unzertrennlich, mussten sich aber nie damit auseinandersetzen, dass einer von ihnen besessen sein könnte. Eine perfekte Einführung für den Monat Oktober.

