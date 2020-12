So feiern Astronauten Weihnachten und andere Feiertage im Weltraum

Die Internationale Raumstation wird während der gesamten Ferienzeit sieben Besatzungsmitglieder aufnehmen, die höchste Zahl, die das Orbitalabor seit 20 Jahren mit an Bord lebenden Menschen je hatte.

Zur internationalen Besatzung gehören die NASA-Astronauten Kate Rubins, Michael Hopkins, Victor Glover Jr. und Shannon Walker; Der Astronaut der japanischen Luft- und Raumfahrt-Explorationsagentur Soichi Noguchi; und die russischen Kosmonauten Sergey Kud-Sverchkov und Sergey Ryzhikov.

Die internationale Crew wird sich zu einem besonderen Essen zusammensetzen. Die Teammitglieder werden auch zu Hause anrufen, um mit Freunden, Familie und Angehörigen zu sprechen.

“Ich bin sehr glücklich, dieses Jahr auf der Raumstation zu sein, weil ich amerikanische Traditionen mit meinen internationalen Teamkollegen teilen kann”, sagte Walker im November.

“Das Jahr 2020 ist ein schwieriges Jahr, aber es ist auch das Jahr der Beharrlichkeit und der Resilienz, und ich hoffe wirklich, dass jeder von Ihnen jeden Moment mit seinen Freunden und seiner Familie schätzen wird”, sagte er Noguchi im November. (Die Namen des Perseverance-Rovers und der SpaceX Crew-1 Resilience-Kapsel, die beide in diesem Jahr auf den Markt gebracht wurden, scheinen der Crew während der Pandemie noch bedeutungsvoller zu sein.)

Ferien weg von der Erde

Astronauten haben die Tradition, Urlaub im Weltraum zu feiern, seit den Tagen der Apollo-Mission geprägt, als die Apollo 8-Crew ihre Heiligabendbotschaft 1968 in einer Live-TV-Sendung durch Lesen an teilte abwechselnd das Buch Genesis in der Bibel.

Wie diese Ferien markiert und gefeiert werden, hängt von jeder Besatzung ab, und Weltraumveteranen neigen dazu, ihre Vorschläge und Ideen vor ihrer Abreise mit Rekruten zu teilen, NASA-Astronaut Dr. Andrew Morgan.

Morgan verbrachte die gesamte Ferienzeit 2019 auf der Raumstation zusammen mit den Teamkollegen Jessica Meir, Christina Koch, Alexander Skvortsov, Oleg Skripochka und Luca Parmitano.

In den Tagen vor den Feiertagen spielten Morgan und sein Team im gesamten Resort Weihnachtsmusik und spielten klassische Urlaubsfilme, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen. Das Team benutzte auch einen Projektor mit einer Aufzeichnung eines brennenden Weihnachtsprotokolls, um den Eindruck eines gemütlichen Kamins auf der Station zu erwecken, sagte er.

In Anbetracht des internationalen Charakters ihrer Crew feierten sie Weihnachten tatsächlich zweimal: Weihnachten am 25. Dezember und russisch-orthodoxes Weihnachten am 7. Januar.

Meir ist Jude und markierte den Tod von Chanukka Auf der Raumstation twitterte sie Bilder ihrer Partysocken, aber sie wuchs auch auf, um Weihnachten zu feiern, und nahm an den Feierlichkeiten der Station teil.

Wenn Sie im Voraus planen möchten, Weihnachtsgeschenke am Schwarzen Freitag zu kaufen, ist dies für Astronauten, die über ihre Weltraummission nachdenken, ganz anders, wenn sie einen Urlaub beinhalten.

“Wir mussten ein Jahr oder länger im Voraus nachdenken, um sicherzustellen, dass wir diese Geschenke kaufen, verpacken und die ganze Zeit geheim halten”, sagte Morgan.

Morgan wusste, dass Parmitano eine besondere russische Leckerei namens Schokoladenkäse genoss, die im Grunde genommen ein dicker Schokoladenfondant ist, also sparte Morgan einige, um sie Parmitanos Geschenk beizufügen. Morgan gab jedem Teamkollegen auch eine Mundharmonika in den Hintern, damit er eine Mundharmonika-Band an Bord haben konnte.

Zusammen teilte die Besatzung eine Urlaubsnachricht und sangen ihre Missionskontrollzentren auf der ganzen Welt mit einem Refrain von „Merry Christmas“ von John Lennon und „Feliz Navidad“ von José Feliciano – alles in passenden festlich gestreiften Pyjamas.

Morgan wurde von seiner Familie vermisst und dachte über die Traditionen nach, die er normalerweise mit ihnen teilen würde. Einer ihrer Favoriten verbringt Heiligabend bei Kerzenschein. Er ist mit dieser Tradition aufgewachsen und lebt mit seiner Familie bis heute.

Als er am Weihnachtsmorgen in der Raumstation aufwachte, wurden alle Lichter in den Modulen ausgeschaltet, was normal ist, während die Astronauten schlafen.

Aber Koch hatte kleine Taschenlampen genommen und sie mit Goldband bedeckt, damit sie wie kleine brennende Kerzen aussahen. Sie waren überall – im Labor, in den Mannschaftsräumen, in der Küche, in der die Besatzung isst.

“Als ich das sah, verschluckte ich mich tatsächlich an Nostalgie”, sagte Morgan. “Es hat mich darüber nachdenken lassen, wie sehr meine Familie zu Weihnachten vermisst wurde, aber auch wie freundlich Christinas Geste war. Sie hatte auf dieses kleine Detail geachtet und es war äußerst bedeutungsvoll. Es ist eines von vielen. Erinnerungen, die ich an meinen Aufenthalt im Weltraum schätze. Station. “

Viele gute Jahre

Die Raumstation arbeitet nach Greenwich Mean Time, um einen Zeitplan einzuhalten. Die Besatzung erlebt jeden Tag 16 Sonnenaufgänge und 16 Sonnenuntergänge, während sie die Erde mit 17.500 Meilen pro Stunde umkreist.

Wenn es darum geht, “Frohes Neues Jahr” zu sagen, gibt es für die Crew viele Möglichkeiten zum Feiern. Sie rufen jeden Missionsscheck an, wenn das neue Jahr in ihrer Zeitzone ankommt.

Neujahr ist für die russische Crew ein viel größeres Fest als Weihnachten, daher hat sich die gesamte Crew zusammengetan, um ein großartiges Essen und einen Toast für das kommende Jahr zu genießen.

Aber die andere große Tradition ist das Anschauen eines russischen Films, was übersetzt im Wesentlichen “Ironie des Schicksals” bedeutet. Der sowjetische romantische Comedy-Fernsehfilm von 1976 hat “eine etwas bizarre Handlung über einen Mann, der so betrunken ist, dass er in Leningrad landet und nicht weiß, wie er dorthin gekommen ist”, sagte Morgan.

Es ist ein kulturelles Phänomen, den Film an Silvester in Russland zu sehen, daher wird er im russischen Segment gespielt, um die Tradition zu ehren.

“Das mit unseren russischen Teamkollegen zu erleben, war etwas ganz Besonderes”, sagte Morgan. „Dieser Austausch dieser Traditionen und die Erfahrung der gegenseitigen Feiertage und der Austausch zwischen ihnen durch ein internationales Team werden mir aus dieser Erfahrung genommen. Er verkörpert alles, was in der internationalen Zusammenarbeit und im Ausland gut ist Traditionen in verschiedenen Ländern teilen. “

Feiern Sie isoliert

Während Astronauten normalerweise die Möglichkeit haben, E-Mails zu versenden, Videokonferenzen abzuhalten und Anrufe zu tätigen, haben sie etwas mehr Zeit, um sich im Urlaub mit ihren Familien zu verbinden.

Im Jahr 2020 verbinden sich auch Familien und Freunde, wenn sie wegziehen, um in Sicherheit zu bleiben.

“Obwohl es nicht perfekt ist, müssen wir noch viel dafür dankbar sein”, sagte Morgan. „Wir verfügen über die Technologie, um Teil der Urlaubserlebnisse des anderen zu sein, auch wenn wir weit voneinander entfernt sind, sei es über Staaten, Ozeane oder die Erdumlaufbahn hinweg.

Es ist sein erstes Thanksgiving-Zuhause seit 2018. Während sie normalerweise Astronauten und Kosmonauten zu einem Trainingsbesuch in Houston willkommen heißen, können sie dies in diesem Jahr nicht tun.

Morgan sagte, der Schlüssel zum Genießen dieser Weihnachtszeit sei ähnlich wie das Feiern von Astronauten im Weltraum: mit Planung, Absicht und Nachdenklichkeit.

Verbinde dich mit Leuten, die du seit einiger Zeit nicht mehr kontaktiert hast, sei absichtlich nachdenklich und mache kleine Dinge, die einen großen Einfluss haben, sagte Morgan.

Bevor er ins All ging, sammelte er Fotos seiner Freunde und Familie. Im Weltraum brachte er sie zur Kuppel, wo die Erde von der Raumstation aus sichtbar ist, und machte Fotos von Menschen in seiner Nähe mit der Erde als Hintergrund. Es war eine einfache Sache, obwohl es ein wenig Planung erforderte, aber denen, die ihm nahe standen, Freude bereitete.

Morgan teilte auch seinen Wunsch für die derzeitige Besatzung der Raumstation sowie für alle auf der Erde.

“Während sie die Ferien getrennt von ihren Lieben verbringen, ist die Mehrheit der Menschen auf diesem Planeten jetzt”, sagte Morgan. “Aber diese Trennung ist vorbei. Die Besatzung wird zurückkommen und wiedervereinigt werden, diese Pandemie wird vorübergehen und wir werden alle als Menschen wiedervereinigt.”