Anwälte suchen Rechtsmittel für “gebrochene” verurteilte Philanthropen

NEW YORK (AP) – Der Opernphilanthrop Alberto Vilar, der einst einen Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar hatte, sucht finanzielle Hilfe für das, was seine Anwälte nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis als ein Leben ohne Ressourcen bezeichnen im Jahr 2018.

Vilars Anwälte sagten einem Bundesrichter in Manhattan in einem Brief am Donnerstag, dass Vilar “eine gebrochene Person, mittellos und mittellos” sei. Sie sagten, er habe auf einem Sofa in einem gemeinsamen Studio geschlafen und rechne mit einem monatlichen Sozialversicherungsscheck über 2.200 Dollar. Ihre Anwälte haben verlangt, dass er nicht länger gezwungen ist, monatlich Hunderte von Dollar für die Rückerstattung zu zahlen, mit der sie größtenteils zufrieden war.

Der 80-jährige Vilar, geboren in New Jersey und kubanischer Abstammung, wurde vom Forbes-Magazin als rund 950 Millionen US-Dollar wert beschrieben, bevor der Zusammenbruch der Technologieaktien im Jahr 2000 sein Glück ruinierte. Amerindo, eine in San Francisco ansässige Investmentfirma. Anlageberater Inc.

Investorenbeschwerden wurden von Bundesanwälten zur Kenntnis genommen, denen zufolge Vilar und ein Geschäftspartner von 1986 bis 2005 wiederholt Kunden belogen hatten, indem sie sichere und konsistente Renditen versprachen und gleichzeitig Millionen von Dollar für riskante Wetten verschwendeten technologische Maßnahmen.

Vilar wurde nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 wegen Verschwörung und Anlageberatung, Post und elektronischem Betrug zu neun Jahren Gefängnis verurteilt.

Nach seiner Verurteilung wurde Vilar angewiesen, mehr als 22 Millionen Dollar einzubüßen und 21,9 Millionen Dollar an Restitution und eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zu zahlen. Der genaue Betrag, der Betrugsopfern geschuldet wird, ist unklar.

Es war ein brutaler Untergang für einen Mann, dessen Wohltätigkeit legendär war. Er hat bis zu 225 Millionen US-Dollar an Opernhäuser und weitere Millionen an kulturelle und medizinische Organisationen auf der ganzen Welt gespendet.

Nach seiner Verhaftung im Jahr 2005 konnte er seine Zusagen nicht mehr einhalten. Das Royal Opera House in London hat seinen Namen aus dem Atrium des Gebäudes entfernt, die Metropolitan Opera hat ihren Namen aus dem großen Stockwerk entfernt und die Salzburger Festspiele in Österreich haben ihr Image von ihren Programmen gestrippt.

Die Anwälte schrieben, dass Vilar 600 Dollar im Monat für ein Studio in Long Island City zahlt, das er teilt. Mit kranken Beinen und anderen medizinischen Problemen, die seine Mobilität einschränken, verlässt er selten seine winzige Wohnung, sagten sie.

Sein Sozialversicherungsscheck in Höhe von 2.200 US-Dollar wird um Hunderte von US-Dollar reduziert, wenn 15% automatisch abgezogen werden, um Urteile zu befriedigen, schrieben die Anwälte.

Der Rest des Sozialversicherungsschecks wird größtenteils für Lebensmittel, Arztrechnungen im Wert von 400 USD, Medikamente und eine monatliche Zahlung für Hörgeräte ausgegeben, so die Anwälte. Sie sagten, er schulde etwa 15.000 Dollar an Arztrechnungen und er habe die Einnahme bestimmter Medikamente eingestellt, weil er sie sich nicht mehr leisten könne.

Die Staatsanwaltschaft muss noch auf die Anfrage der Anwälte von Vilar antworten. Eine E-Mail mit der Bitte um einen Kommentar von der Staatsanwaltschaft wurde nicht sofort zurückgesandt.

