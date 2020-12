So aussagekräftig sind die Corona-Schnelltests – SWR-Wissen

Kurz neben dem Testzentrum und dann zur Weihnachtsfeier der Großeltern – das möchten wahrscheinlich viele im Moment. Tatsächlich gibt es solche Zentren bereits in einigen Städten in Deutschland. Aber ist es wirklich so einfach? Und wie informativ sind die dort angebotenen Schnelltests?













Audio herunterladen (2,7 MB | MP3) Großes Versprechen vom Hersteller Mehr als 96% aller Infektionen mit dem Coronavirus erkennen – das verspricht das Pharmaunternehmen Roche auf seiner Homepage für den Antigen-Schnelltest. Und die Zahlen, die Roche veröffentlicht, sind gut, in der Tat sehr gut. So gut, dass der Test fast mit den PCR-Tests konkurrieren konnte. Schnelltests sind nicht zuverlässig EIN Studie des Robert Koch Instituts malt jedoch ein anderes Bild. Im Alltag wurden in der Notaufnahme des Katharinen-Krankenhauses der Stuttgarter Klinik fast 470 Patienten mit dem Roche-Schnelltest sowie mit einem PCR-Test getestet. Das Ergebnis: Nur etwas mehr als sieben von zehn PCR-positiven wurden auch durch den Antigen-Test erkannt. Bei Patienten ohne Symptome lag die Zahl sogar unter vier von zehn. Auf Nachfrage wies Roche darauf hin, dass die RKI-Studie auch zeigte, dass der Test fast alle Infektionen erkennt, wenn die Viruslast hoch ist. Das ist richtig, aber die Ergebnisse aus Stuttgart sind nicht mit ihren eigenen vergleichbar, da die tägliche klinische Praxis keine wissenschaftliche Studie ist.

Das Schweizer Pharmaunternehmen Roche fördert seine Schnelltests. In nur 15 Minuten sollten Sie wissen, ob eine Sars-CoV-2-Infektion vorliegt. Die Tests sind jedoch fehleranfällig.







Bild





imago images / Geisser





Video zur Analyse der Testergebnisse Auf der Roche-Homepage gibt es ein wunderschön animiertes Video, das bei der Interpretation der Testergebnisse helfen soll. Der Test erkennt nur zuverlässig eine Infektion oberhalb einer bestimmten Viruskonzentration, worauf sich die angegebene Empfindlichkeit von 96% wahrscheinlich bezieht. Und nach dem Video zu urteilen, ist diese Nachweisgrenze kein Fehler, sondern eine positive Eigenschaft des Tests. Schließlich ist die infizierte Person nur dann ansteckend, wenn die Viruslast hoch ist. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise Aus rein wissenschaftlicher Sicht muss man jedoch sagen, dass die Zahlen, die Roche vorlegt, zumindest irreführend, wenn nicht geradezu falsch sind. Rechtlich gesehen sind Sie wahrscheinlich auf der sicheren Seite, da die Gebrauchsanweisung die Anweisung aus dem erklärenden Video wiederholt: Der Test funktioniert nur, wenn die Viruskonzentration über der Nachweisgrenze liegt – ein Hinweis, der in vielen, wahrscheinlich allen Antigen-Testanweisungen zu finden ist Flugblätter – aber ob eine Konzentration unterhalb dieser Nachweisgrenze noch eine Infektion oder, was noch wichtiger ist, Infektiosität bedeuten kann? Die Broschüre gibt keine Antwort darauf und das animierte Video impliziert: wahrscheinlich nicht.

Corona-Schnelltests haben den Vorteil, dass sie noch vor Ort ausgewertet werden können. Bei den zuverlässigeren PCR-Tests ist die Situation anders. Die Proben müssen an ein Labor geschickt werden.









dpa Bildfunk







Bild Allianz / dpa | Friso Gentsch





Und genau hier liegt der große Kern dieser Tests. Denn im Zweifelsfall kümmert sich das Virus nicht um ein „wahrscheinliches“. Die Hersteller wählen die Rosinen aus Studien aus und präsentieren die Ergebnisse, ohne sie richtig zu klassifizieren. Als Endbenutzer wiege ich mich dann mit einem negativen Testergebnis in vermeintlicher Sicherheit ab und ja, das kann bedeuten, dass ich weder infiziert noch ansteckend bin – fairerweise muss man sagen, dass dies normalerweise der Fall ist. Es kann aber auch bedeuten, dass ich infiziert bin, aber noch nicht ansteckend. Oder dass ich trotz geringer Viruslast infiziert und ansteckend bin. Oder dass ich infiziert und ansteckend bin und der Test einfach falsch war. Schnelltests nützlich für bestimmte Personengruppen Das heißt aber nicht, dass diese Tests völlig nutzlos sind. Ein bewusster Einsatz als Teil einer gut durchdachten Teststrategie kann nützlich sein – wenn Sie wissen, wie Sie damit umgehen sollen. Wenn ich eine bestimmte Gruppe von Personen teste, zum Beispiel das Personal eines Krankenhauses, können einzelne falsch negative Ergebnisse die vielen korrekten positiven Ergebnisse eines lokalen Ausbruchs nicht verschleiern. Eine anschließende Prüfung aller Beteiligten mittels PCR würde dann auch im Einzelfall eine deutlich größere Sicherheit bieten.

Eine Infektion kann mit einem Schnelltest nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.







Bild





imago images / xcitepress





Aber egal welcher Test und welches Ergebnis – der Satz, der mittlerweile fast zu einer leeren Phrase geworden ist, gilt immer: Es ist nur eine Momentaufnahme. Auf dem Heimweg vom Arzt oder vom Testzentrum kann ich mich im Zug anstecken und das Ergebnis ist wertlos – und das ohne etwas zu bemerken.