Sind Real Madrid die aktuellen Favoriten für David Alaba?

Einige große Vereine wollen David Alaba vom FC Bayern München kostenlos verpflichten, aber sticht Real Madrid als Spitzenreiter hervor?

David Alaba Er hat noch sechs Monate Zeit für seinen Vertrag, sodass Real Madrid ihn für den Ablauf eines Vertrags für die Saison 2021-2022 unterzeichnen kann, ohne einen Cent an Bayern München senden zu müssen. Der Verteidiger bat die Bayern um 12 Millionen Euro in einem neuen Vertrag, aber Die Roten zögerte bei diesem Preis und veranlasste die bayerischen Giganten, Alaba das Gehen zu erlauben.

Real Madrid und Barcelona gelten seit langem als die beiden Favoriten, die Alaba auf Wunsch des Spielers verpflichtet haben, da er offenbar einen Wechsel nach Spanien befürwortet. Zwischen den beiden Vereinen befindet sich Barca in einer noch schwierigeren finanziellen Situation. Obwohl sie den Spieler mehr brauchen, sind sie möglicherweise keine ernsthaften Kandidaten für die Verpflichtung des österreichischen Nationalspielers.

Aber Los Blancos hat seine eigenen finanziellen Probleme in dieser Wirtschaft und muss für größere Ziele im Angriff sparen. Daher ist es wahrscheinlich nicht realistisch, 12 Millionen Euro für Alabas Gehalt auszugeben, es sei denn, sie müssen Sergio Ramos ersetzen. Und wer möchte sich diesem Szenario stellen?

Nach einem Bericht von Hugo Cerezo von MARCATrotz alledem steht Real Madrid derzeit unter anderen großen Vereinen an vorderster Front, um David Alaba für einen kostenlosen Transfer zu verpflichten. PSG, Manchester City, Liverpool und Chelsea sind die Vereine, die Cerezo als hinter Real stehend erwähnt, aber wir haben auch gesehen, dass Alaba mit Manchester United und natürlich Barcelona verbunden ist.

Alaba war in der vergangenen Saison einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga, da die Bayern aufgrund von Verletzungen gezwungen waren, sich in der Mitte auf ihn zu stützen. Alphonso Davies spielte als Linksverteidiger auf Weltklasseniveau. Und Alaba war selbst Weltklasse, selbst in einer Position, die nicht die erste Wahl ist. In dieser Saison musste er verletzungsbedingt wieder im Mittelfeld spielen, obwohl er ehrlich gesagt nicht so gut aussieht.

Trotzdem könnte Alabas Vielseitigkeit für Real Madrid einen großen Schub bedeuten, und er hat viel Erfahrung unter Druck in großen Spielen für den Bundesligameister. Es ist schwer zu sehen, wie Real ihn im Vergleich zur finanziellen Flexibilität von Chelsea, PSG und City eher unter Vertrag nehmen wird, aber wenn Alaba WIRKLICH nach Madrid ziehen will, dann ist es vielleicht so. Kein Bieterkrieg, wie MARCA betont, und er wählt Zinedine Zidane gegenüber den anderen.