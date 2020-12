Die besten wissenschaftlichen Bilder von 2020

Die Pandemie hat in den letzten neun Monaten aus gutem Grund die Luftwellen beherrscht. Aber das hat unerschrockene Fotografen nicht davon abgehalten, die wissenschaftliche Welt zu dokumentieren.

Als Chefredakteur von BBC Science Focus gibt es in meinem Posteingang keinen Mangel an atemberaubenden wissenschaftlichen Bildern, aber hier sind einige meiner Favoriten, von denen ich hoffe, dass sie Ihnen eine etwas andere Perspektive auf die letzten 12 Monate geben. .

1

Januar – Australische Buschfeuer toben



Brett Hemmings / Getty Images



Lake Tabourie, Australien – 4. Januar

Die Bewohner sehen zu, wie am 4. Januar 2020 am Lake Tabourie in Australien Flammen im Busch brennen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Fotos wurde in New South Wakes der Ausnahmezustand ausgerufen.

Schätzungen zufolge wurden in der Buschfeuersaison 2019-2020 rund 18 Millionen Hektar verbrannt, 2.400 Häuser zerstört und Smog erzeugt, von dem die Behörden befürchten, dass er das Leben von Millionen von Menschen gefährden könnte.

2

Februar – Sturm Dennis überflutet Großbritannien



Getty Images



Hereford, England – 17. Februar

Ein Regenbogen erscheint über überfluteten Feldern im Wye Valley in der Nähe des Weilers Wellesley nach Storm Dennis am 17. Februar 2020 in Hereford, England.

Sturm Dennis ist der zweite benannte Sturm, der in einer Woche extremes Wetter bringt, und folgt nach Sturm Ciara.

3

März – Covid-19 erobert die Welt



Foto von Ezra Acayan / Getty Images



Manila, Philippinen – 11. März

Ein Desinfektionsarbeiter sprüht eine antiseptische COVID-19-Lösung an Bord eines Feuerwehrautos entlang einer Straße.

4

April – Biolumineszierende Wellen leuchten in Kalifornien



Jay L. Clendenin / Los Angeles Times über Getty Images



Hermosa Beach, CA, USA – 25. April

Biolumineszierende Wellen leuchten vor der kalifornischen Küste. Das Phänomen ist mit einer roten Flut oder Algenblüte verbunden, die mit Dinoflagellaten gefüllt ist, die biolumineszierend werden, wenn sie durch fließendes Wasser angerempelt werden. Tagsüber kann das Wasser aufgrund der Pigmentierung von Dinoflagellaten tiefrot, braun oder orange werden, wodurch die roten Gezeiten ihren Namen erhalten.

5

Mai – Soziale Distanzierung in den USA



JOSH EDELSON / AFP über Getty Images



Dolores Park, San Francisco, Vereinigte Staaten – 22. Mai

Eine Luftaufnahme zeigt Menschen, die sich in Kreisen versammelt haben, die auf das Gras gemalt sind, und die soziale Distanzierung inmitten der neuartigen Coronavirus-Pandemie fördern.

6

Juni – Jährliche Sonnenfinsternis in Indien



JUWEL SAMAD / AFP über Getty Images



Neu-Delhi, Indien – 21. Juni

Der Mond bewegt sich während einer ringförmigen Sonnenfinsternis durch die Wolken von Neu-Delhi vor der Sonne.

Sieben

Juli – Hightech-Indoor-Landwirtschaft glänzt in den Niederlanden



REMKO DE WAAL / ANP / AFP über Getty Images



Amsterdam, Niederlande – 29. Juli

Ein Mitarbeiter arbeitet in der PlantLab-Produktionshalle in Amsterdam, Niederlande. – Das Unternehmen baut Pflanzen in High-Tech-Anbaugebieten an, die kein Tageslicht mehr benötigen und in überlappenden Schichten angebaut werden können

8

August – SpaceX Dragon Capsule im Golf von Mexiko



Bill Ingalls / NASA über Getty Images



Golf von Mexiko – 2. August

In diesem von der NASA bereitgestellten Bild wird das Raumschiff SpaceX Crew Dragon mit den NASA-Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley an Bord auf das Bergungsschiff SpaceX GO Navigator gehoben, nachdem es im Golf von Mexiko gelandet ist am 2. August 2020 vor der Küste von Pensacola, Florida.

Die Demo-2-Mission ist der erste Start mit Astronauten vom Raumschiff SpaceX Crew Dragon und der Rakete Falcon 9 zur Internationalen Raumstation im Rahmen des kommerziellen Besatzungsprogramms der Agentur. Der Testflug dient als End-to-End-Demonstration des Crew-Transportsystems von SpaceX.

Behnken und Hurley wurden am Samstag, dem 30. Mai, um 15.22 Uhr EDT vom Kennedy Space Center Launch Complex 39A aus gestartet.

Eine neue Ära der menschlichen Raumfahrt steht vor der Tür, als amerikanische Astronauten zum ersten Mal seit dem Abschluss des Space-Shuttle-Programms im Jahr 2011 erneut eine amerikanische Rakete von amerikanischem Boden in die erdnahe Umlaufbahn abschießen.

9

September – Eine Truppe tanzender chinesischer Roboter schlägt auf den Boden



Yu Fangping / VCG über Getty Images



Qingdao, China – 22. September

Ubtech-Roboter tanzen zu Musik während des Qingdao-Forums der Ostasien-Seekooperationsplattform 2020 am 22. September 2020 in Qingdao, Provinz Shandong, China.

zehn

Oktober – Italienischer Start



Flugzeug / ESA



Cagliari, Sardinien, Italien – 1. Oktober

Der Zefiro-9-Motor saß auf dem Prüfstand und führte seinen letzten qualifizierenden heißen Auflauf durch. Es brannte 120 s lang mit 10 t festem Treibmittel. Zefiro-9 für die dritte Stufe des ESA / AVIO Vega-C-Trägers, mit dem kleine Nutzlasten in die Erdumlaufbahn gebracht werden sollen

11

November – Artemis der NASA rückt näher an den Start



NASA / KSC



Florida, USA – 21. November

Die hinteren Segmente des Feststoffraketen-Triebwerks des Weltraumstartsystems für die NASA Artemis I-Mission bewegen sich von der großen Bucht 4 im VAB zum Stapel auf dem mobilen Trägerraketen in der hohen Bucht 3.

12

Dezember – Der James Bond-Stern beginnt zu verblassen



RICARDO ARDUENGO / AFP über Getty Images



Arecibo, Puerto Rico – 1. Dezember

Diese Luftaufnahme zeigt den Schaden, der am Arecibo-Observatorium nach dem Bruch eines der Hauptkabel, die den Empfänger halten, aufgetreten ist. Das Radioteleskop von Puerto Rico, das einst in einem James-Bond-Film zu sehen war, brach zusammen, als seine 900-Tonnen-Empfangsplattform 140 Meter tief fiel und gegen die Radioantenne darunter krachte.

