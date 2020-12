Simulation: Die Erde ist wahrscheinlich zufällig Milliarden von Jahren lebenswert

Unsere Erde hat das Leben zumindest teilweise durch reinen Zufall ermöglicht, so lange, dass wir Menschen uns irgendwann entwickeln konnten. Dies ist das Ergebnis einer umfassenden Simulation von 100.000 zufällig erzeugten Planeten, mit der der Erdsystemwissenschaftler Toby Tyrrell von der University of Southampton herausgefunden hat, wie außergewöhnlich das Schicksal der Erde sein könnte.

Es ist mit ziemlicher Sicherheit auch ein Zufall, dass es unseren Heimatplaneten nicht wie Venus oder Mars ergangen ist, schließt er. Dies könnte auch die erfolgreiche Suche nach außerirdischem Leben auf einer zweiten Erde erschweren.

Glück oder logisch?

Wie Tyrrell jetzt Erklärt in der Zeitschrift Communications Earth & Environment of Naturesei es ein Rätsel, wie die Erde drei bis vier Milliarden Jahre lang bewohnbar blieb, dh wie sie das Leben ermöglichte. Es scheint wahrscheinlicher, dass es irgendwann lebensfeindlich geworden wäre – wie es beim Mars passiert zu sein scheint. Zum Beispiel hat die Leuchtkraft der Sonne in dieser Zeit um 30 Prozent zugenommen, was alles Leben hätte auslöschen können. Darüber hinaus ist das Klima perfekt ausbalanciert. Bisher hat die Wissenschaft angenommen, dass Stabilisierungsmechanismen allein für die Aufrechterhaltung der günstigen Bedingungen verantwortlich sind.

Tyrrell simulierte mit dem Supercomputer seiner Universität 100.000 verschiedene Planeten, um herauszufinden, wie oft sie mit 100 Läufen drei Milliarden Jahre lang lebensfähig bleiben würden. Bisher wurden solche Simulationen nur für einen Planeten durchgeführt – die Erde. Tyrrell wollte nun herausfinden, ob einige Planeten fast immer lebenswert waren und andere nie, oder ob sich die Ergebnisse stärker unterschieden. Die Ergebnisse waren ziemlich klar, erklärt er. Für die meisten zumindest teilweise erfolgreichen Planeten bestand nur eine Wahrscheinlichkeit, aber keine Gewissheit, über den gesamten Zeitraum lebenswerte Bedingungen aufrechtzuerhalten.

Von den 100.000 simulierten Planeten konnten rund neun Prozent (8700) mindestens drei Milliarden Jahre lang Lebensbedingungen bieten. Rund 8.000 von ihnen waren jedoch in weniger als 50 ihrer 100 Läufe erfolgreich, rund 4.500 sogar weniger als zehnmal. Dies legt nahe, dass der Zufall ein wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht, Bedingungen zu schaffen, in denen es sich lohnt, über Milliarden von Jahren zu leben. In der Geschichte der Erde gibt es Beispiele für Bedingungen, unter denen fast alles Leben ausgerottet wurde, zum Beispiel auf “Schneeballerde”. Es sollte also Exoplaneten geben, die einst vergleichbare Bedingungen wie unsere Erde boten, aber irgendwann zu kalt oder zu heiß wurden. Das könnte die Erfolgschancen bei der Suche nach einer zweiten Erde trüben, sagte Tyrrell.



(mho)