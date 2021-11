“Sie sind nicht allein”: Delegation des Europäischen Parlaments sagt nach Taiwan beim ersten offiziellen Besuch

Die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen und Raphael Glucksmann, Leiter des Sonderausschusses für ausländische Einmischung des Europäischen Parlaments, nehmen am 4. November 2021 an einem Treffen in Taipeh, Taiwan, teil. Büro des Präsidenten von Taiwan / Dokument via REUTERS

Weiterlesen