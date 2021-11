Square Enix deutet an, dass Crystal Dynamics der falsche Entwickler für Marvel’s Avengers war

Autsch! Square Enix-Chef Yosuke Matsuda hat das unterstellt Grabräuber Entwickler Crystal Dynamics war vielleicht nicht das richtige Studio für Marvel Avengers. Vortrag im Rahmen eines Alarmingly Franchise Annual Performance Report, via VGC, versicherte die Führungskraft den Aktionären, dass der Herausgeber von der “enttäuschenden” Superhelden-Veröffentlichung erfahren habe, und schlug vor, dass “Spieldesigns” in Zukunft besser mit Entwicklern übereinstimmen würden.

Crystal Dynamics ist natürlich am besten für seine Marke von Action-Adventure-Spielen im Naughty Dog-Stil bekannt, aber Marvel’s Avengers war sein erster Vorstoß in die Division-as-a-Service-Gaming-Szene. „Die Einführung des GaaS-Modells hat Probleme aufgezeigt, mit denen wir wahrscheinlich bei zukünftigen Spieleentwicklungsbemühungen konfrontiert werden, wie die Notwendigkeit, Spieldesigns auszuwählen, die den einzigartigen Eigenschaften und dem Geschmack unserer Studios und Entwicklungsteams entsprechen“, sagte Matsuda.

Er fuhr fort: „Obwohl die neue Herausforderung, die wir mit diesem Titel angenommen haben, zu einem enttäuschenden Ergebnis geführt hat, sind wir sicher, dass der GaaS-Ansatz an Bedeutung gewinnen wird, wenn das Spiel serviceorientierter wird. Wie wir neue Erlebnisse schaffen, indem wir diesen Trend in unser Spieldesign integrieren, ist eine Schlüsselfrage, die wir in Zukunft beantworten müssen. Alter, das muss für das Team von Crystal Dynamics eine schwierige Lektüre sein.

Die letzte Marvel’s Avengers-Saga gesehen hat der Entwickler fügt XP hinzu, um Mikrotransaktionen zu steigern zum In-Game-Store des Titels, die haben seit zurückgezogen. Crystal Dynamics hat noch einige versprochene Inhalte für den Titel, darunter Sonys umstrittenes konsolenexklusives Spider-Man-Add-on, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Inzwischen wurde der kalifornische Entwickler von Microsoft hilft bei der Entwicklung des neuen Titels Perfect Dark.