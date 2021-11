DiplomaticQuarter: Österreichische Botschaft ehrt Gewinner des Saudi Energy Globe Award

DHAHRAN: Besucher des King Abdulaziz Center for Global Culture, auch bekannt als Ithra, in Dhahran können eine Reihe speziell entworfener und auffälliger Einrichtungen auf dem Gelände nicht verpassen. Diese Strukturen geben einen Einblick in die Ideen und Konzepte rund um neue und nachhaltige Werkzeuge, die in Zukunft Kreativität und Innovation anregen werden.

Sie gehören zu den Höhepunkten von Ithras Fourth Tanween, einem jährlichen Kreativitätsfestival mit Vorträgen, Workshops, Ausstellungen und anderen Attraktionen, das risikofreudige Kreative und Innovatoren feiert, deren Arbeit die moderne Welt mitgestaltet. Seit der Auftaktveranstaltung 2018 hat sie über 170.000 Besucher angezogen.



Dieses Jahr markiert Tanweens vollständiges Comeback von der durch die Pandemie verursachten Störung, auf die Ithra letztes Jahr ein spezielles Hybrid-Event zum Thema The New Next veranstaltete. Die Themen der ersten beiden Tanween waren Störung und Spiel.

Unter dem Thema Tools: Shaping Creativity untersucht die diesjährige Veranstaltung aktuelle und zukünftige Tools, die Unternehmen helfen können, kreative Gemeinschaften und Industrien zu formen und Innovationen durch das Wachstum der Kreativwirtschaft in Saudi-Arabien und auf der ganzen Welt zu fördern.

Das diesjährige Festival, das am 27. Oktober begann und bis zum 13. November dauert, ist in vier zweitägige Tracks unterteilt. Der Track Emerging Creatives war eine besondere Veranstaltung für Absolventen, Absolventen und Berufseinsteiger, da sich die Kreativwirtschaft mit den kreativen und innovativen Werkzeugen und Technologien befasste, die Unternehmen revolutionieren.

Dann, 5. und 6. November, Grafik und Kommunikation. Dies wird insbesondere für visuelle Kommunikatoren, Designer und Grafikdesigner von Interesse sein und die sich entwickelnde Rolle des Designs und seine Auswirkungen auf Wirtschaft und Kultur untersuchen.



Tanween endet vom 12. bis 13. November mit Architecture and Products, bei der die Werkzeuge von morgen untersucht werden, die verwendet werden, um die nächste Generation von physischen Räumen und Produkten zu schaffen.

Am Eingang der Veranstaltung angekommen, treffen die Besucher auf einen rechteckigen Baukörper mit langen baumelnden Seilen in verschiedenen Farben. Es wurde von Eidetic Space entworfen, einem Architektur- und Stadtplanungskollektiv in London unter der Leitung von Blerta Copa, Lucy Moroney und Beatrice Bertolini.

Die Struktur mit dem Titel House of Hair oder Arab Tent wird als eine Reise durch die Traditionen und Kultur des Beduinenlebens beschrieben, mit besonderem Schwerpunkt auf der Bedeutung der Gemeinschaft und der Frage, wie traditionelle Designkonzepte im modernen Geschichtenerzählen immer noch eine Rolle spielen können und Design, die Werkzeuge sind, die unser Wissen über die Vergangenheit und ihre anhaltende Relevanz für die Gegenwart erweitern können.

Saaf hingegen, eine Struktur, die vom saudischen Architekten Shahad Alazzaz aus Riad, dem Gründer von Azaz Architects, entworfen wurde, zielt darauf ab, das traditionelle Palmweberhandwerk, das den Namen trägt, zu präsentieren und zu erhalten. Alazzaz arbeitete mit Handwerkern aus Al-Ahsa in der Ostprovinz zusammen, um innovative Saaf-Anwendungen für den Einsatz in der zeitgenössischen Architektur zu entwickeln.



Zu den weiteren Outdoor-Attraktionen gehören Faseelah, ein Architekturpavillon, der innovative Konstruktionsmethoden und -techniken zeigt, und Sketch, das eine explorative Umgebung bietet, in der Konzepte von Ort und Raum anhand der Worte und Gedanken von Künstlern auf einer massiven Leinwand analysiert werden.

„Wie zuvor die Themen Disruption, Play und The New Next, wird das Tools-Thema einen Aspekt des kreativen Prozesses untersuchen und nutzen, wie die Kultur- und Kreativwirtschaft weiterhin innovativ ist und die Zukunft der Kreativwirtschaft gestaltet. , wobei die Tools hervorgehoben werden zur Verfügung “, sagte Miznah Alzamil, Head of Innovation and Creativity bei Ithra.

“Tanween 2021 stärkt die Kreativwirtschaft, indem es den innovativen Einsatz von Werkzeugen erforscht und neue Möglichkeiten identifiziert, die sich durch die Einführung und Entwicklung neuer Werkzeugsätze ergeben.”

Die diesjährige Veranstaltung bietet eine beeindruckende Liste von Rednern, darunter Chris Law, ehemaliger Senior Design Director bei Adidas; Huda Smitshuijzen AbiFares, Gründungsdirektor der Khatt Foundation, einer gemeinnützigen Kulturorganisation zur Förderung der arabischen Typografie; zeitgenössischer internationaler Künstler und Forscher Sougwen Chung; und Arthur Mamou-Mani, Gründer der preisgekrönten Mamou-Mani Architects.



Chung, dessen Kunst Performance, Zeichnung, Skulptur und Installation nutzt, um die Beziehung zwischen Mensch und Maschine, insbesondere Roboter und Computer, zu untersuchen, hielt am Eröffnungswochenende der Veranstaltung einen fesselnden Vortrag.

„Ich habe wirklich gesehen, wie Tradition und Innovation hier in Tanween in diesem großen Maßstab und auf diese eindrucksvolle, wunderschön ausgeführte, völlig einzigartige und kulturspezifische Weise zusammengeführt wurden“, sagte sie Arab News. „Ich versuche, in meiner Arbeit die scheinbaren Dualitäten von Kunst und Wissenschaft, Tradition und Zukunftsperspektiven zu vereinen. Das motiviert meine Arbeit und das sehe ich auch sehr gut hier.

In der Großen Halle von Ithra präsentieren mehrere saudische Kreativgruppen ihre Arbeit, die sich hauptsächlich auf Recycling, Wiederverwendung von Materialien und die Erforschung neuer Materialien konzentriert, um nachhaltigere und umweltfreundlichere Produkte herzustellen.

An der Station Material Science beispielsweise zeigen lokale Unternehmen, wie alle Produkte einen ökologischen Fußabdruck haben, der durch Design, Komponenten, Herstellung und Wiederverwendung bestimmt wird. Sie heben auch alternative Materialien wie Eierschalen, abgelaufener Reis, Algen und Haselnussschalen hervor, mit denen Produkte auf nachhaltige Weise hergestellt werden können. In der Rubrik Recycling Plastic verrät das saudische Unternehmen Cyan, wie aus recyceltem Kunststoff bunte Schalen, Möbel und Utensilien hergestellt werden können.