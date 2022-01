Sie sind mit Abstand die Besten – Ralph Hasenhuttl findet Man City hat den Titel genäht

Ralph Hasenhuttl, Manager von Southampton, glaubt, dass Manchester City vor seinem Besuch in St. Mary’s bereits den Premier League-Titel in der Tasche hat.

Der amtierende Meister City reist nach einer bemerkenswerten Siegesserie von 12 Spielen elf Punkte vor dem zweitplatzierten Liverpool an die Südküste.

Jürgen Klopps Reds und der drittplatzierte Chelsea hatten gedroht, dies zu einem der aufregendsten Titelrennen seit Jahren zu machen, bevor sie das Tempo in den letzten Wochen erheblich verlangsamten.

Hasenhuttl, der im September im Etihad-Stadion ein respektables torloses Unentschieden erzielte, ist beeindruckt, wie die unerbittliche Mannschaft von Pep Guardiola ihre Rivalen umgehauen hat.

„Ohne Man City würde ich sagen, dass es vielleicht noch nicht vorbei ist, aber ich sehe nicht, dass sie mit ihrer Spielweise so viele Punkte verlieren“, sagte er vor dem Spiel am Samstag.

„Sie sehen, wie eng die Premier League ist, aber sie scheinen das einzige Team zu sein, das im Moment die Konstanz hat, Spiele konstant zu gewinnen.

„Ich denke, das ist der Schlüsselfaktor der Premier League; Unentschieden können Sie sofort zurückdrängen und Spiele zu gewinnen ist so, so schwer.

„Aber ich denke, die Art und Weise, wie sie spielen und die Dominanz, die sie haben, insbesondere mit dem Ball, ist eine sehr energische Art, Spiele zu gewinnen.

„Manchmal fühlt es sich für sie wie ein Übungsspiel an, weil sie so dominant und so gut mit dem Ball umgehen und sich so auf das eingelassen haben, was sie tun.

„In diesem Team steckt eine gute Energie und sie verbrauchen nicht viel Energie, um Spiele zu gewinnen.

„Jedes Mal, wenn sie etwas Gutes tun, scheint es so einfach und so leicht. Aber das ist es nicht, es ist auch harte Arbeit. Aber es fühlt sich nicht so an und deshalb sind sie die Besten.

Southampton startet als 12. ins Wochenende, mit 24 Punkten aus 21 Spielen nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Wolves.

Hasenhuttl erzielte zu Beginn dieser Saison nicht nur einen Punkt bei City, sondern führte die Saints vor zwei Jahren auch zu einem überraschenden 1: 0-Heimsieg gegen sie.

Die Geschichte geht weiter

Der Österreicher genießt die schwierigen Einsätze gegen Guardiolas Männer.

Und da City seit dem Sieg gegen Chelsea am vergangenen Samstag eine ganze Woche frei hatte und nach dem Spiel auch zwei Wochen frei hatte, sind sie auf das Beste vorbereitet, was sie zu bieten haben.

„Wir haben im ersten Spiel gegen sie in dieser Saison eine gute Leistung gezeigt, aber ihre Situation ist jetzt etwas anders, denke ich“, sagte Hasenhüttl.

„Sie hatten die ganze Woche Zeit, um sich auf dieses Spiel vorzubereiten, und nächste Woche haben sie kein Spiel, also werden sie mit der bestmöglichen Mannschaft kommen, und ich bin sicher, Pep wird dieses Spiel sehr ernst nehmen, auch wenn er es ist hat derzeit einen großen Vorsprung in der Tabelle.

„Für mich sind sie mit Abstand die beste Mannschaft der Liga, nicht nur wegen der Punkte, die sie haben.

„Es ist eine der größten Herausforderungen, die wir jedes Jahr haben, aber auch eine der Herausforderungen, die ich am meisten liebe, weil Sie deshalb in der Premier League sind, warum Sie diese Spiele und diese Teams spielen möchten, weil Sie lernen.

„Wir haben viel aus den Spielen gegen ihn gelernt und wir brauchen eine sehr, sehr gute Leistung, um eine Chance zu haben, etwas zu holen.“

Englands U21-Rechtsverteidiger Tino Livramento fehlt für Southampton.

Der 19-Jährige, der die letzten vier Spiele von Saints wegen Knieproblemen verpasst hat, könnte jedoch bald wieder voll trainieren.

„Ich möchte Tino nicht unter Druck setzen, aber hoffentlich können wir ihn nach der (zweiwöchigen) Pause (nach dem Spiel gegen City) wieder mit den Spielern auf dem Platz sehen, hoffentlich ohne Kniereaktion“, sagte Hasenhüttl .

„Es ist unser Zeitplan, aber wir werden uns das ansehen.“