Das Swift Observatory der NASA hat möglicherweise einen Fehler bei der Fluglagekontrolle erlitten

von der NASA Neil Gehrels Swift-Observatorium geriet nach 17 Jahren weitgehend reibungslosen Dienstes in Schwierigkeiten. Der umkreisende Explorer hat Zwischen Sicherheitsmodus, nachdem ein „möglicher Fehler“ in einem der sechs Reaktionsräder festgestellt wurde, die zur Änderung der Fluglage verwendet werden. Obwohl unklar ist, was (wenn überhaupt) schief gelaufen ist, hat die NASA richtungsbasierte wissenschaftliche Beobachtungen eingestellt, bis sie entweder grünes Licht geben oder den Betrieb mit fünf Rädern fortsetzen konnte.

Dies ist das erste potenzielle Problem mit dem Reaktionsrad, seit das Swift-Observatorium im Februar 2005 seinen Betrieb aufgenommen hat, sagte die NASA. Ansonsten funktioniert der Rest des Fahrzeugs einwandfrei.

Das Swift Observatory hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der Astronomie gespielt. Es wurde in erster Linie entwickelt, um zu erkennen Gammastrahlenausbrüche und erkennt etwa 70 pro Tag. Es wird jedoch zunehmend als Catch-All-Beobachter über mehrere Wellenlängen hinweg eingesetzt, um Sonneneruptionen und schwer zu findende Sterne zu entdecken. Die NASA wird nicht unbedingt in ernsthafte Schwierigkeiten geraten, wenn Swift ein dauerhaftes Problem hat, aber es wäre eindeutig von Vorteil, das Raumschiff so reibungslos wie möglich laufen zu lassen.