Southampton vs Man City (Premier League): Wie man zuschaut, Live-Stream, Live-Watch-Details

Manchester City holte im Blockbuster-Spiel am vergangenen Wochenende im Etihad verdientermaßen alle drei Punkte gegen den Titelrivalen Chelsea. Kevin De Bruyne tauchte erneut für den Titelverteidiger auf, als sie ihn gegen seine frühere Mannschaft am meisten brauchten.

Mit nur drei Heimspielen gegen die traditionellen ersten sechs Mannschaften der Saison steht City nun mit elf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Cityzens reisen jetzt nach Süden auf der Suche nach drei entscheidenden Punkten und ihren 13und Sieg in Folge in der Premier League.

Währenddessen erhielten die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl und der Österreicher selbst viel Lob von Pep Guardiola während seiner Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag. Die Saints sind derzeit 12. in der Premier League, nachdem sie bisher fünf gewonnen, neun unentschieden gespielt und sieben verloren haben.

Zu Beginn der Saison kämpfte Southampton mit dem Abgang von Schlüsselspielern, nämlich Danny Ings und Jannik Vestergaard. Die strategischen Akquisitionen von Armando Broja und Valentino Livramento halfen ihnen jedoch, sich zu stärken.

Die Saints haben sich im Laufe der Jahre als harter Gegner erwiesen und werden Guardiolas Mannschaft in ihrem letzten Spiel in der Premier League mit Sicherheit starken Widerstand leisten, bevor die Blues nächste Woche eine kleine Pause einlegen.

So können Sie das Spiel von Manchester City gegen Southampton am 22. sehenn / A Januar!

Anstoßzeit

Vereinigtes Königreich

17:30 Uhr Vereinigtes Königreich

Vereinigte Arabische Emirate

21:30 Uhr Vereinigte Arabische Emirate

vereinigte Staaten von Amerika

Eastern Time: 12:30 EST

Pazifische Zeit: 9:30 Uhr PST

Der YouTube-Kanal von City Xtra

Gibt es eine bessere Möglichkeit, ein Spiel von Manchester City zu sehen, als mit Tausenden anderen Blues zu interagieren!

Wie in der gesamten kommenden Saison, Jordan und Lewis der YouTube-Kanal von City Xtra werden ihre Live-Überwachung durchführen.

Wie zuschauen

In Großbritannien wird das Spiel am Samstag live übertragen Sky Sports Hauptveranstaltung und Sky Sports Premier League, sowie oben Ultra-HD-Sky und SKY GO-Extra.

Höhepunkte des Spiels werden auf verfügbar sein Offizielle Seite der Stadt und App am Abend und eine vollständige Wiederholung des Spiels wird auf verfügbar sein STADT+ nach Mitternacht.

Für diejenigen, die das Spiel über die Audiokanäle verfolgen möchten, Radio-BBC-Manchester und BBC-Radio 5 live wird das Spiel auch live übertragen.

Für Zuschauer in den Vereinigten Staaten wird das Spiel auf verfügbar sein Fubo-TV.

beIN Sport Premium 1, beIN SPORTS CONNECT wird das Spiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten umfassend übertragen.

Für Fans, die anderswo leben, finden Sie die TV-Programme Hier

Stadtbeamter Wir sind nicht wirklich hier Show bietet auch alle Analysen vor dem Spiel, zur Halbzeit und nach dem Spiel.

