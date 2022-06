Shireen Abu Akleh durch israelische Schüsse getötet, sagt UN

Platzhalter beim Laden von Artikelaktionen

TEL AVIV – Ein erfahrener palästinensisch-amerikanischer Journalist wurde von israelischen Streitkräften getötet, als er über einen Militärangriff im besetzten Westjordanland berichtete. sagte eine Sprecherin des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte am Freitag und fasste die Ergebnisse der Untersuchung des Büros zur Ermordung der Al Jazeera-Korrespondentin Shireen Abu Akleh im Mai zusammen.

„Alle Informationen, die wir gesammelt haben – einschließlich offizieller Informationen der israelischen Armee und des palästinensischen Generalstaatsanwalts – stimmen mit der Schlussfolgerung überein, dass die Schüsse, die Abu Akleh töteten und seinen Kollegen Ali Sammoudi verletzten, von den israelischen Sicherheitskräften stammten“, sagte Sprecherin Ravina sagte. Shamdasani, sagte in a Aussage.

Abu Akleh sei nicht „durch wahlloses Feuer von bewaffneten Palästinensern erschossen worden, wie ursprünglich von den israelischen Behörden behauptet“, fügte sie hinzu.

Abu Akleh, Korrespondent mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Berichterstattung über den israelisch-palästinensischen Konflikt, wurde am frühen Morgen des 11. Mai in den Kopf geschossen, als er über einen israelischen Bericht berichtete Überfall auf die Stadt Jenin im Westjordanland. Zeugen sagten, das Feuer scheine von einem Konvoi israelischer Militärfahrzeuge ausgegangen zu sein, aber israelische Beamte sagten, sie sei wahrscheinlich durch palästinensisches Feuer getötet worden, bevor sie rückwärts gefahren sei, und es sei möglich, dass sie versehentlich von einem israelischen Soldaten erschossen wurde.

Die Ergebnisse der Vereinten Nationen – darunter die Feststellung, dass „mehrere isolierte, anscheinend gut gezielte Kugeln“ auf Anweisung israelischer Streitkräfte auf Abu Akleh und drei weitere Journalisten abgefeuert worden waren – spiegeln die Ergebnisse mehrerer unabhängiger Untersuchungen wider, darunter eine Überprüfung durch The Washington Post, die zu dem Schluss kam, dass wahrscheinlich israelische Truppen den tödlichen Schuss abgegeben haben. READ Exklusiv: Die USA schicken 3.000 zusätzliche Truppen nach Polen

Eine Erklärung des israelischen Militärs vom Freitag ging nicht direkt auf die Ergebnisse der UN ein, sagte aber, Israel habe die Schießerei weiter untersucht und sei zu dem Schluss gekommen, dass „Abu Akleh nicht absichtlich von einem IDF-Soldaten erschossen wurde und dass es nicht möglich ist festzustellen, ob sie von getötet wurde ein Palästinenser“. Scharfschütze, der wahllos in sein Gebiet oder versehentlich von einem IDF-Soldaten feuert“.

Die Erklärung beschuldigte die Palästinensische Autonomiebehörde, die israelischen Forderungen zurückgewiesen zu haben, die Kugel zu teilen, die Abu Akleh tötete, und sagte, sie habe „ihre Motive offenbart“.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz nannte die UN-Untersuchung in einer separaten Erklärung „unbegründet“.

Die Ergebnisse der Vereinten Nationen – zusammen mit Untersuchungen der Post, der New York Times, Associated Press, CNN und der Ermittlungsgruppe Bellingcat – haben den Druck auf das Weiße Haus erhöht, den Mord an Abu Akleh nur wenige Wochen vor der geplanten Abreise von Präsident Biden anzugehen. nach Israel.

Donnerstag, 24 US-Senatoren einen Brief an Biden geschickt Er forderte die Vereinigten Staaten auf, „direkt an der Untersuchung“ des Todes von Abu Akleh beteiligt zu sein. In dem Brief, in dem der Mangel an Fortschritten in Richtung einer unabhängigen Untersuchung und die Tatsache, dass Abu Akleh Amerikaner war, angeführt wird, heißt es, die US-Regierung habe „die Verpflichtung sicherzustellen, dass eine umfassende, unparteiische und offene Untersuchung seines Todes durch Erschießen durchgeführt wird“.

Eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates sagte, die Vereinigten Staaten führten „derzeit keine offizielle Untersuchung“ des Mordes durch, „arbeiteten aber daran, eine Zusammenarbeit zwischen den Parteien aufzubauen“. Die Sprecherin, die unter der Bedingung der Anonymität sprach, um die diplomatischen Gespräche zu erörtern, lehnte es ab, direkt zu antworten, als sie gefragt wurde, ob Biden den Mord an Abu Akleh bei den Israelis zur Sprache bringen würde. READ Donald Trump will zurück ins Weiße Haus: Geheimer Comeback-Plan enthüllt

An dem Tag, an dem Abu Akleh getötet wurde, räumte der Sprecher der israelischen Streitkräfte, Ran Kochav, den Vorfall erstmals um 7:45 Uhr in einem Tweet ein und sagte: „Die Möglichkeit, dass Journalisten verletzt wurden, möglicherweise durch palästinensisches Feuer, wird untersucht.

Später an diesem Morgen sagte er Army Radio, es sei „wahrscheinlich“, dass ein palästinensischer Schütze verantwortlich sei. Am Ende des Tages widersprach Gantz diesen Behauptungen und sagte, ein israelischer Soldat könnte auch für die tödlichen Schüsse verantwortlich gewesen sein.

Eine Woche nach dem Mord sagte das Militär jedoch, es habe bei dem Tod keine Beweise für kriminelles Verhalten gefunden. Infolgedessen, sagten Beamte, würde es keine Untersuchung der Schießerei durch die Militärpolizei geben – ein Prozess, der zur Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse geführt hätte.

„Mehr als sechs Wochen nach der Ermordung der Journalistin Shireen Abu Akleh und der Verwundung ihres Kollegen Ali al-Sammoudi in Jenin am 11. Mai 2022 ist es zutiefst beunruhigend, dass die israelischen Behörden keine strafrechtlichen Ermittlungen durchgeführt haben“, so die UN Aussage. Das teilte das Rechteamt mit.

Palästinenser und Menschenrechtsverteidiger sagen seit Jahren, dass das israelische Militärjustizsystem eine Atmosphäre der Straflosigkeit für Soldaten schafft, die gewalttätiger Verbrechen gegen Palästinenser, einschließlich Mord, verdächtigt werden.

Das letzte Mal, dass ein israelischer Soldat vor einem Militärgericht angeklagt wurde, war 2016. Der Soldat, ein Sanitäter, wurde dabei gefilmt, wie er tödlich auf einen verletzt am Boden liegenden palästinensischen Angreifer schoss. Der 19-jährige israelische Soldat wurde zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt, was bei fast dem gesamten politischen Spektrum Empörung auslöste, von Palästinensern, die sagten, es sei ein Schauprozess, bis zu vielen Israelis, die argumentierten, dass ein Soldat in einer schwierigen Kampfsituation nicht sein könne strafrechtlich verfolgt. Andere sagten, die Kontroverse um den Prozess selbst spiegele die tiefe Normalisierung der gewaltsamen Besetzung der Palästinenser durch Israel wider. READ 27 Migranten sterben bei dem Versuch, den Ärmelkanal nach Großbritannien zu überqueren

Shlomo Lecker, ein israelischer Anwalt, der palästinensische Familien vertritt, deren Angehörige von israelischen Soldaten getötet wurden, sagte, er glaube, dass internationaler Druck im Fall Abu Akleh die Wahrscheinlichkeit eines Todes nur weniger wahrscheinlich machen würde, eine gründliche und transparente Untersuchung. Das Militär habe sich von Anfang an verpflichtet, seine institutionellen Normen zu schützen, in denen sich die Soldaten „daran gewöhnt haben, dass sie niemals bestraft werden“, sagte er.

„Das Militär setzt darauf, dass Diplomaten und andere, die auf eine Untersuchung drängen, früh genug aufgeben werden“, fügte er hinzu.

Die Nachprüfung – basierend auf einer Überprüfung von fünf Dutzend Videos, Social-Media-Beiträgen und Fotos des Ereignisses, zwei physischen Inspektionen des Gebiets und zwei unabhängigen akustischen Scans – ergab, dass ein israelischer Soldat wahrscheinlich Abu Akleh erschossen hatte. Audio-Scans des wahrscheinlich tödlichen Schusses zeigten, dass eine Person aus einer geschätzten Entfernung feuerte, die fast der Entfernung zwischen den Reportern und dem IDF-Konvoi entsprach.

Die Überprüfung der Post ergab keine Hinweise auf bewaffnete palästinensische Aktivitäten in unmittelbarer Nähe der Stelle, an der Abu Akleh zusammen mit einer Gruppe anderer Journalisten vor dem Mord stand.

„Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden“, heißt es in der UN-Erklärung.