Sonic Origins-Entwickler „sehr unzufrieden“ mit dem Endergebnis des Spiels

Einer der Entwickler, die Sega mit der Arbeit beauftragt hat Laute Ursprünge hätte das fertige Produkt in einem am Abend geposteten Twitter-Thread beinahe verleugnet am Tag der Veröffentlichung des Spiels.

Simon Thomley, ein Headcannon-Entwickler, räumte ein, dass es „Probleme bei dem gab, was wir Sega gegeben haben“, fügte jedoch hinzu, dass das, was die Sega-Entwickler mit diesem Code später taten, „wilde Fehler einführte“, für die sie verantwortlich gemacht werden. Headcannon half hauptsächlich beim Remaster von 1994 Sonic the Hedgehog 3 & Tritt bei.

„Wir waren Fremde, die ein separates Projekt erstellten, das sich dann in etwas völlig anderes verwandelte“, sagte Thomley. „Ich kann die Verantwortung für meine Fehler und die meines Teams übernehmen, und es gab einige. Einige echte Fehler, einige übersehen, einige überstürzte Jobs, einige Dinge, die uns aufgefallen sind, aber gegen Ende nicht behoben werden durften.

Polygon hat sich an einen Vertreter von Sega of America gewandt, um weitere Kommentare zu Thomleys Äußerungen zu erhalten.

Thomley sagte Headcannon, der 2017 entwickelt hat geschätzt Schallmanie, „ersucht, größere Korrekturen kurz vor der Einreichung vorzunehmen“, dies wurde jedoch aufgrund von „Einreichungs- und Genehmigungsregeln“ abgelehnt. Er fügte hinzu, dass Headcannon „angeboten hat, für Korrekturen und Updates nach der Veröffentlichung zurückzukommen – wir wissen noch nicht, ob das passiert.“

Laute Ursprünge ist eine Anthologie mit Remastern der ersten vier Sonic the Hedgehog-Spiele: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2Schall-CD, und Sonic 3 und Knöchel. Einen Tag nach seiner Einführung hat es bereits einen schlechten Ruf für die Leistung, da Fans und einige Rezensenten KI-Störungen und -Fehler fordern. Wieder andere sagten, sie seien nicht auf die gleiche Art von Problemen gestoßen.

Thomley räumte ein, dass seine Äußerungen Probleme in Headcannons Beziehung zu Sega verursachen könnten. „Ich kämpfe nicht gegen Sega, und nein, ich habe Sega nicht geschnitten“, sagte er später am Donnerstagabend. „Ich bin bereit, mehr Arbeit unter guten Bedingungen zu leisten; ob sie wieder mit mir arbeiten wollen, ist eine ganz andere Sache.

Laute Ursprünge startete am 23. Juni für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Series X. Sega begann Ende Mai Löschung der Originalversionen von einigen von Laute Ursprünge‚ digitale Storefront-Spiele, in Vorbereitung auf den Start der Anthologie. Sonic the Hedgehog 3 und Knuckles, das ursprünglich einen von Michael Jackson komponierten Soundtrack verwendete, hat diese Punktzahl nicht im überarbeiteten Spiel. Die Ersatzgleise zog auch Kritik auf sich langjährige Fans.