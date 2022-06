Salzburg, Österreicher Ismail Naurdiev bereit, den BRAVE CF-Gürtel in München zu gewinnen – CONAN Daily

Ismail „The Austrian Wonderboy“ Naurdiev25, aus Salzburg, Österreich ist bereit, seinen ersten Gürtel zu gewinnen BRAVE Fighting Federation. Der russisch-österreichische Mixed Martial Artist engagiert sich seit 2021 für die in Bahrain ansässige Mixed Martial Arts Promotion.

Geboren in Grosny, Tschetschenien, Russland, zog Naurdiev 2004 mit seiner Familie nach Österreich. Er gab 2012 sein professionelles MMA-Debüt und nahm an Wettkämpfen teil Ultimative Kampfmeisterschaft von 2019 bis 2020.

Naurdiev bewies erneut „MUTIGER CF 59” dass er etwas Besonderes hat. Dies war sein dritter Kampf in BRAVE CF und sein zweiter Sieg in der Promotion.

In Zusammenarbeit mit Amir Temur KampfmeisterschaftBRAVE CF veranstaltete am 18. Juni 2022 im Bukhara Amphitheatre in Buchara, Usbekistan, „BRAVE CF 59“. Es umfasste 11 MMA-Kämpfe.

Im Co-Main Event des Abends, Naurdiev and Bekten Zheenbekov aus Batken, Kirgistan, trat im Superweltergewicht an. Der russisch-österreichische Anwärter erregte nicht nur die Aufmerksamkeit der Kampfpuristen mit einer nahezu perfekten Leistung, die in einem elektrischen technischen KO-Sieg über seinen kirgisischen Gegner endete.

Chatten Sie mit dem BRAVE CF-Kommentator Philipp Campell Nach dem Kampf nahm Naurdiev das Mikrofon und teilte kurz und bündig seine Freude über das Debüt von BRAVE CF in Usbekistan. Der Salzburger hat eine denkwürdige Promo abgeliefert, um seinen Standpunkt als Nummer eins im Superweltergewicht weiter zu beweisen.

„Ich habe gehört, dass der Gürtel auf mich wartet, also werde ich ihn holen“, sagte Naurdiev. „Der Gürtel wartet auf Papa und Papa wird ihn bekommen.“

„8. Oktober in München, los geht’s!“ Naurdiev fuhr fort und bezog sich auf die bevorstehende Veranstaltung von BRAVE CF am 8. Oktober 2022 in München, Deutschland. Auf die Frage, woher dieses rücksichtslose Finish käme, antwortete er: „Weil ich verdammt noch mal besser bin, deshalb. Wo ist die Frage, mein Bruder?

Naurdievs „BRAVE CF 59“-Kampf im Superweltergewicht wurde als potenzieller Nr. 1-Kampf um den Gürtel der Division aufgeführt. Er nutzte die Gelegenheit mit beiden Händen und landete eine denkwürdige Leistung und seine erste Ankunft für BRAVE CF.

Als Naurdiev sein BRAVE CF-Debüt bei „BRAVE CF50Am 1. April 2021 verlor er durch technisches KO gegen Jarrah „Der Löwe von Jordanien“ Al-Silawi, 29, aus Jordanien. Am 25. September 2021 besiegte Naurdiev Olli „Der Unglaubliche“ Santalahti28 Jahre alt, aus Finnland durch einstimmigen Beschluss bei „MUTIGER CF 54“.