Seltenes Beispiel einer römischen Kreuzigung in Großbritannien gefunden

Das Skelett eines Mannes mit einem Nagel in der Ferse wurde in Fenstanton, Cambridgeshire, Ostengland, von Experten aus . entdeckt Albion Archäologie , wurde am Mittwoch enthüllt.

Das archäologische Team machte die Entdeckung während der Ausgrabungen einer Siedlung am Straßenrand im Jahr 2017 in Fenstanton, die an der Via Devana liegt, einer Straße, die die römischen Städte Cambridge und Godmanchester verbindet.

Es gibt mehrere eisenzeitliche Stätten in der Gegend, aber diese Siedlung, die mindestens 6 Hektar umfasst, wird als ein späteres römisches Unternehmen an der Straße angesehen, das je nach Experten im ersten oder frühen zweiten Jahrhundert n. Chr. gegründet wurde.

Experten haben fünf kleine Friedhöfe und einige isolierte Gräber mit insgesamt 48 Menschen gefunden.

Unter den römischen Gräbern vor Ort haben Archäologen das Skelett eines 25- bis 35-jährigen Mannes mit einem Nagel in der Ferse entdeckt.

Um das Skelett herum wurden zwölf Nägel gefunden, von denen Experten sagen, dass es auf einem Brett oder einem Bier platziert wurde. Der 13. ging jedoch horizontal durch das rechte Fersenbein des Mannes.

Die Unterschenkel des Mannes zeigten Anzeichen von Ausdünnung, möglicherweise verursacht durch eine Infektion, Entzündung oder Reizung durch das Fesseln oder Anketten.

„Es erscheint unglaubwürdig, dass der Nagel beim Bau des Holzträgers, auf dem die Leiche lag, versehentlich in den Knochen getrieben worden sein könnte – es gibt sogar Anzeichen für ein zweites flaches Loch, das auf einen ersten erfolglosen Versuch hindeutet, den Knochen zu durchbohren.“ “, sagten Archäologen in einer Erklärung.

„Obwohl dies nicht als unwiderlegbarer Beweis für die Kreuzigung des Menschen angesehen werden kann, scheint dies die einzige plausible Erklärung zu sein und ist dank archäologischer Beweise höchstens das vierte jemals auf der Welt aufgezeichnete Beispiel“, erklärten sie.

Ungewöhnliche Bestattung

Laut Experten von Albion Archaeology gibt es nur ein weiteres Beispiel dafür, dass ein Nagel durch Knochen überlebt hat. Es war in Giv’at ha-Mivtar in Nordjerusalem während der Bauarbeiten im Jahr 1968. Skelette mit einem ähnlichen Loch wurden in Gavello in Italien und in Mendes in Ägypten gefunden, jedoch ohne Nägel und ohne Zweifel Löcher entstanden.

„Kreuzigungen waren in der Römerzeit relativ verbreitet, aber die Opfer wurden oft eher am Kreuz befestigt als angenagelt, und wenn Nägel verwendet wurden, war es üblich, sie danach zu entfernen“, fügten sie hinzu.

„Das Bemerkenswerte an diesem Skelett ist nicht, dass der Mann gekreuzigt wurde, sondern dass sein Körper nach seinem Tod geborgen und neben anderen offiziell begraben wurde, was uns diesen äußerst seltenen Beweis dafür hinterlässt, was mit ihm passiert ist.“

Habitat-Durchsuchungen haben auch Gehege außerhalb inländischer Stätten aufgedeckt. Eines der Gehege enthielt eine große Anzahl von Tierknochen, was auf einen groß angelegten Industriebetrieb schließen ließ, bei dem Rinderknochen für Mark und Fett zur Herstellung von Seife oder Talg für Kerzen gespalten wurden.