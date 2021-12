Ich habe 2 Monate lang ein MacBook Pro M1 Max benutzt und es war unglaublich. Warum werde ich es los

Die MacBook Pro 2021 M1 Pro und M1 Max sind möglicherweise die besten Laptops, die Apple – oder jeder andere – je hergestellt hat. Die 14-Zoll-Version, die ich seit zwei Monaten verwende, ist definitiv der beste Laptop, den ich je benutzt habe. Dieser verfügt über den 10-Kern-M1 Max-Prozessor von Apple mit 32 GPU-Kernen, 64 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Speicher. Es ist ungefähr so ​​hochwertig, wie Sie es bekommen können, ohne zusätzliche 1.000 US-Dollar für ein paar Terabyte mehr Speicherplatz auszugeben.

Noch wichtiger, das ist alles, wonach die Leute gefragt haben. Es hat ein wunderbares Display. Es verfügt über Anschlüsse, die Sie ohne Adapter und Dongles verwenden können. Es ist der schnellste und leistungsstärkste Computer, den ich je benutzt habe. Ich habe es sehr genossen, es zu benutzen.

Trotzdem werde ich es los. Und nein, es liegt nicht daran Ich kann die Kerbe nicht ertragen–Ich merke kaum, dass er überhaupt da ist. Ich werde es los, weil es, so gut es auch sonst ist, gar nicht so gut ist. Oder, was noch wichtiger ist, es ist einfach nichts für mich.

Das soll nicht heißen, dass es keinen Platz für einen Laptop wie diesen gibt. Wenn Sie Videos produzieren oder ein Fotograf sind, der Bilder in Stapeln verarbeitet, kann die zusätzliche GPU-Leistung nützlich sein. Für alle anderen ist dies nicht nur übertrieben, sondern geht auch zu Lasten von Dingen, die Sie wahrscheinlich viel mehr schätzen, wie die Akkulaufzeit.

Ich bin Kolumnist. Da mich meine Kinder gerne daran erinnern, schreibe ich Wörter, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Ich könnte meine Arbeit buchstäblich auf meinem iPhone, meinem iPad Pro oder meinem 2020 M1 MacBook Air erledigen. Jeder von ihnen hat mehr als genug Rechenleistung. READ Ire unter denen, die im österreichischen Skigebiet gegen die Sperrregeln verstoßen

Den größten Teil meines Tages lese und beantworte ich E-Mails, recherchiere online, nehme an Videokonferenzen teil und schreibe schließlich Wörter. Sie haben vielleicht einen anderen Job, aber ich kann mir vorstellen, dass Ihr Tag mir viel ähnlicher ist als der eines durchschnittlichen YouTube-Content-Erstellers.

Für die meisten Leute, das MacBook Air M1 ist so gut, kommt kein anderer Laptop in Frage. Das einzige, was ihm fehlt, ist die Möglichkeit, mehr als 16 GB Speicher hinzuzufügen. Trotzdem habe ich nie ein Problem bemerkt. Es ist schnell genug für alles, was Sie wahrscheinlich täglich tun, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es leichter ist und eine viel längere Akkulaufzeit hat.

Das ist für die meisten Leute wichtiger, als ob es 20 Streams von 4K ProRes-Videomaterial rendern kann – von denen die meisten keine Ahnung haben, was ProRes-Video ist, weil sie keine Videoproduzenten sind. Dies ist wichtig, da ich auch viel reise, was bedeutet, dass es Priorität hat, etwas zu haben, das meinen Rucksack nicht viel schwerer macht und das länger als ein paar Stunden halten kann.

Ich habe mein MacBook Air im September buchstäblich für zwei Tage nach Dänemark mitgenommen und vergessen, das richtige Netzteil mitzunehmen. Doch nach fünfeinhalb Stunden Videokonferenzen, der Aufzeichnung eines Interviews und dem Schreiben und Veröffentlichen von drei Artikeln hatte das MacBook Air immer noch 40% seiner Akkuleistung, als ich zu einem Flughafen mit einer „normalen amerikanischen Steckdose“ zurückkehrte.

Aus diesem Grund ist es meiner Meinung nach erwähnenswert und nicht für die Wahl des MacBook Pro – das wiederum der beste Laptop ist, den ich je benutzt habe. Ich denke, es ist erwähnenswert, weil es leicht sein kann, sich von der glänzenden neuen Sache ablenken zu lassen und zu denken, dass Sie irgendwie produktiver oder besser in Ihrem Job sind. Ich tappe die ganze Zeit in diese Falle, und wenn Sie dies lesen, besteht die Möglichkeit, dass Sie es auch tun. READ Tipp: Schäme dich, Apple! Diese Klage ist lächerlich

Das ist verständlich. Es ist nichts falsch daran, das beste Werkzeug für jede Aufgabe zu haben, die Sie erledigen müssen. Der Punkt ist, dass das Tool, das Sie bereits verwenden, in den meisten Fällen gut genug ist. Auch wenn es Zeit für ein Upgrade ist, fragen Sie sich, was Sie wirklich brauchen, anstatt nur davon auszugehen, dass die neueste, fortschrittlichste und brillanteste Technologie ein Muss ist.

All die Zeit und Energie, die Sie in die Verfolgung dieser glänzenden neuen Sache investieren, ist Zeit und Energie, die Sie nicht für Ihre Arbeit verwenden. Egal, das ganze Geld. Es gibt einen Preisunterschied von 2.500 US-Dollar zwischen dem MacBook Air M1, über das ich schreibe, und dem 14-Zoll-MacBook Pro, das ich in den letzten zwei Monaten benutzt habe. Für die meisten Leute gibt es fast keine Möglichkeit, dies zu rechtfertigen – es ist einfach nicht besser für die Dinge, die sie wirklich interessieren.