Seltener Beweis für römische Kreuzigung in Großbritannien gefunden

Archäologen glauben, dass das Skelett eines Mannes mit einem Nagel in der Ferse, das bei Ausgrabungen in England ausgegraben wurde, das früheste Beispiel einer Kreuzigung in Nordeuropa ist aufgedeckt Mittwoch.

Experten des Denkmaldienstes Albion Archaeology fanden das Skelett im Dorf Fenstanton im Osten Englands während der Ausgrabungen einer Siedlung am Straßenrand im Jahr 2017.

Die Stätte wurde in der Nähe einer Straße gefunden, die die römischen Städte Cambridge und Godmanchester aus der Zeit verband Der Wächter.

Das Skelett wurde mit einem Nagel im Fersenbein gefunden, was laut dem Bericht der zuverlässigste physische Beweis für die Kreuzigung in der römischen Welt ist.

„Wir wissen genug über die Kreuzigung, wie und wo sie durchgeführt wurde und wann und so weiter aus historischen Berichten. Aber dies ist der erste greifbare Beweis dafür, wie es funktioniert hat “, sagte David Ingham, Projektmanager bei Albion Archaeology bei The Guardian.

Die Radiokarbon-Datierung zeigte dem Bericht zufolge, dass die Knochen zwischen 1.661 und 1.891 Jahre oder zwischen 130 und 360 n. Chr. alt waren.

DNA-Analysen zeigten, dass der Mann mit keiner der 48 anderen vor Ort gefundenen Leichen genetisch verwandt war und zur lokalen Bevölkerung gehörte.

Experten sagten, dass weitere Informationen über die Identität des Mannes, den Grund für seine Kreuzigung und seinen Verbleib wahrscheinlich nie bekannt werden würden.

Es wird angenommen, dass die Römer die Kreuzigung verurteilten Sklaven, Rebellen und Menschen einer unteren Klasse vorbehalten haben.

Die Ausgrabung, bei der das Skelett mit einem Nagel durch die Ferse gefunden wurde, wurde in Fenstanton, England, entdeckt (Mit freundlicher Genehmigung: Albion Archaeology)

Der Archäologe Vassilios Tzaferis fand einen ähnlichen Fersenknochen mit einem Nagel durch ihn 1968 in Jerusalem bei der Ausgrabung von Gräbern auf einem riesigen jüdischen Friedhof im Zweiten Tempel, datiert auf das 2. Jahrhundert v HaMivtar.

Laut einem 1985 von Tzaferis verfassten Artikel der Biblical Archaeology Review mit dem Titel „Kreuzigung – Die archäologischen Beweise“ haben die Römer nicht die grausame Form der Todesstrafe geschaffen.

„Viele Leute gehen fälschlicherweise davon aus, dass die Kreuzigung eine römische Erfindung war. Tatsächlich führten die Assyrer, Phönizier und Perser alle im ersten Jahrtausend v. Chr. Kreuzigungen durch “, schrieb Tzaferis.

Amanda Borschel-Dan hat zu diesem Bericht beigetragen.