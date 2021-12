Es wurde ein Fehler behoben, der Benutzer daran hinderte, 911-Anrufe mit Microsoft Teams zu tätigen

Foto : Josh Edelson / AFP ( Getty Images )

Ein Fehler, der eine kleine Anzahl von Android-Benutzern daran hinderte, 911 anzurufen, wenn sie Microsoft Teams installiert hatten und nicht angemeldet waren, wurde in der behoben neueste Version der Anwendung.

Google am Freitag bestätigt den Fehler nach einer Untersuchung und sagte, er sei in der Lage, das Problem „unter einer begrenzten Anzahl von Umständen“ zu reproduzieren. Das Unternehmen hat festgestellt, dass das Problem durch eine unbeabsichtigte Reaktion zwischen der Microsoft Teams-App und dem Android-Betriebssystem verursacht wurde. Google und Microsoft haben das Problem beide priorisiert, sagte Google und argumentierten, dass es ein Team-Update geben wird, um es zu beheben.

Google seinerseits hat angekündigt, am 4. Januar ein Update für Android bereitzustellen. Das Unternehmen gab an, nur einen von dem Fehler betroffenen Benutzer zu kennen, ermutigte jedoch Benutzer mit Teams, die auf einem beliebigen Gerät installiert sind. mit Android 10 und höher, um die App so schnell wie möglich zu aktualisieren. (Bevor Microsoft die App aktualisierte, riet Google den Benutzern, Teams zu deinstallieren und neu zu installieren, um das Problem in der Zwischenzeit zu beheben.)

Der Fehler wurde ursprünglich von a . gemeldet Benutzer auf reddit mit einem Pixel 3 mit Android 11. Ende November mussten sie den Rettungsdienst kontaktieren, um einen Krankenwagen anzufordern weil sie glaubten, ihre Großmutter habe einen Schlaganfall gehabt. Laut dem Konto des Benutzers blieb sein Telefon nach dem Klingeln hängen, als er einen Anruf zu haben schien im Hintergrund läuft. Während der Benutzer sagte, das Pixel habe ihn darüber informiert, dass sein Standort an den Notdienst gesendet wurde, konnte er nicht mit einem Notdienstmitarbeiter sprechen.

Nach dem Versuch mal wieder vergebens, der Benutzer hat sich entschieden anzurufen 911 auf dem Festnetz ihrer Großmutter. Sie stellten fest, dass sie zu Hause keinen Festnetzanschluss hatten und sicherstellen mussten, dass ihr Telefon Notrufe tätigen konnte.

„Ich werde Sie aus Erfahrung wissen lassen, dass Sie in einem echten Notfall das Letzte, was Sie falsch machen möchten, darin besteht, dass Ihr Telefon nicht funktioniert.“ “ Benutzer schrieb. „Gerade wenn die Zeit drängt und je schneller der Rettungsdienst vor die Tür kommt, desto wahrscheinlicher ist es, zu überleben.“

Ich stimme dem Reddit-Benutzer hier voll und ganz zu. Ich habe auch kein Festnetz zu Hause und weiß nicht, wie ich in dieser Situation im Notfall 911 erreichen kann. . Ich würde wahrscheinlich bei meinen Nachbarn an jede Tür klopfen, bis ich ein funktionierendes Telefon gefunden habe, das zusätzlichen Stress verursacht, den Sie im Notfall nicht brauchen.

Glücklicherweise scheint der Fehler nur einen Benutzer betroffen zu haben, der es geschafft hat, eine Lösung zu finden, aber die Vorstellung, dass es sich um ein großes Problem handelt, ist wirklich beängstigend. Es ist auch eine Erinnerung daran, wie sehr sich die Menschheit auf die Technologie verlässt und wie hilflos wir sein können, wenn sie versagt.

„Wissen Sie, es ist erstaunlich, wie sehr ein Telefon ein Gefühl der Sicherheit vermitteln kann und wie erschreckend unsicher Sie sich fühlen, wenn Sie wissen, dass Ihr Telefon königlich gelöscht wurde“, schrieb der Benutzer in einem Beitrag. aktualisieren zu ihrem Reddit-Post, nachdem Google auf das Problem reagiert hatte.