„Queen Kong“ steckt in Gerichtsverfahren

Eines der faszinierendsten Dinge an Hollywood ist, dass Filme mit großem Budget oft Nachahmer hervorbringen.

Manchmal verdienen diese alleine viel Geld, wie die langjährige Slasher-Filmreihe der 80er Jahre, die auf dem Erfolg von spielte Halloween. Manchmal scheitern sie kläglich, wie schamlos 1988 HALLO. Flug, Mac und ich. Und manchmal werden die Filme nie gesehen, wie zum Beispiel Queen-kong.

Die Idee hinter dem Film war einfach. 1976 bekam die Welt Wind davon, dass Produzent Dino De Laurentiis neu auflegte King Kong. Der Film, der die Starpower der Zukunft nutzt Jeff Bridges und die Talente des großartigen Newcomers Jessica Lange, war sicher ein Hit. Der amerikanische Impresario ägyptischer Herkunft Frank Agrama beschloss daher, etwas Geld zu verdienen.

Er beschloss, nach England zu gehen und eine Parodie namens . zu drehen Königin Kong, die ungefähr zur gleichen Zeit wie der Film von De Laurentiis in die Kinos kommen würde. Agrama hatte gehofft, etwas in der komischen Luft von . zu machen Flammende Sättel, die 1974 veröffentlicht wurde. Stattdessen Queen-kong war seltsam, oft schrecklich und führte zu einer Reihe von Gerichtsverfahren, die ihn aus den Theatern verbannten.

Teils Film über die Stärkung von Frauen und Teils Film über die Ausbeutung von Frauen, Queen-kong dreht sich um die Abenteuer der Regisseurin Luce Habit (Rula Lenska), die beschließt, ihr üppiges Frauenteam auf eine Insel namens „Lazanga Where They Do the Konga“ zu bringen, um ihren neuen Film zu drehen.

Habit, eine feurige Feministin, braucht einen Mann, der auf ihrem geschlechtsvertauschten Foto die Hauptrolle spielt, also entführt sie einen Kleinkriminellen namens Ray Fay (eine Anspielung auf Fay Wray, die Frau, die im Original von 1933 die Hauptrolle spielte). King Kong, gespielt von Robin Askwith) und bringt ihn auf die Insel. Dort schnappt sich die einheimische Bevölkerung der spärlich bekleideten Frauen Fay und steckt ihn in eine riesige Geburtstagstorte, die sie ihrem lokalen Monster Queen Kong anbieten.

Der riesige Affe verliebt sich in Fay, nur um von Habit gefangen genommen zu werden; sie bringt das Tier zurück nach London, wo es zu Verwüstungen kommt. Dies alles spiegelt den Originalfilm von 1933 wider, außer dass in dieser Version der Affe überlebt. Am Ende kehren sie und Fay zu „Lazanga Where They Do the Konga“ zurück, um sich in einem gemeinsamen Leben niederzulassen.

Sehen Sie sich den ‚Queen Kong‘-Trailer an

In vielerlei Hinsicht war Agramas Plan, Geld zu verdienen, nicht schrecklich. Das Drehbuch ist lächerlich, funktioniert aber im Vergleich zu den großen Komödien seiner Zeit – wie den Cheech & Chong- oder Ringo Starr-Filmen – einigermaßen gut. Höhlenmensch.

Dies ging offensichtlich schnell, aber Agrama schafft es, dem Film das Gefühl zu geben, dass er ein etwas größeres Budget hat, als er tatsächlich hat. Er drehte in London und in den berühmten Shepperton Studios in England, wo Stanley Kubrick tun Dr. Strangelove und Eine Uhrwerk-Orange, und Led Zeppelin haben zusätzliches Konzertmaterial gedreht, um ihren Madison Square Garden Streak in zu ergänzen Das Lied bleibt gleich.

Das Ergebnis ist nahe daran, eine Art Hokey-Charme abzuwehren. man konnte es fast sehen Queen-kong Profit machen. Aber Agrama hatte ein kleines Detail vergessen: die umstrittenen Bemühungen, die Hollywood unternehmen wird, um sein Produkt zu schützen.

De Laurentiis fuhr fort, sobald er davon hörte Queen-kong, ebenso wie RKO Pictures, die die Urheberrechte von . kontrollierten King Kong. Beide Prozesse waren erfolgreich und Agramas Film wurde begraben. Es wurde am 10. Dezember 1976 in Deutschland eröffnet, wurde aber weder in England noch in den USA in die Kinos gebracht.

Queen-kong verschwand dann im Wesentlichen aus dem öffentlichen Wissen, bis es Ende der 90er Jahre in Japan auf DVD erschien, dann in den Vereinigten Staaten Anfang der 2000er Jahre. Dies verhalf ihm letztendlich zu einem gewissen Ruhm bei Kinobesuchern, insbesondere bei denen, die sich gerne in anderen schrecklichen Sonnenbaden sonnen. King Kong Fälschungen wie BIENE (1976) aus Südkorea oder Die mächtigen Pekinesen (1977) aus Hongkong.

Ost Queen-kong – oder ähnliches – etwas Gutes? Nicht wirklich. Aber es ist ein unterhaltsames Stück Filmgeschichte, und wenn man sich diesen Film gut gelaunt ansieht, zaubert er einem vielleicht ein Lächeln ins Gesicht.

Der beste Rockfilm jedes Jahres Ein Blick auf die besten Biopics, Dokumentationen, Konzertfilme und Filme mit tollen Soundtracks.

25 interessante Fakten über Rockfilme